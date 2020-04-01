Dilan Çıtak Tatlıses'ten korkutan koronavirüs sözleri: Nefes almakta zorlanıyorum, hasta olmaktan korkuyorum
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Magazin ›› Dilan Çıtak Tatlıses'ten korkutan koronavirüs sözleri: Nefes almakta zorlanıyorum, hasta olmaktan korkuyorum - Magazin
İbrahim Tatlıses, Levent Dörter, Dilan Çıtak, Magazin

Dilan Çıtak Tatlıses'ten korkutan koronavirüs sözleri: Nefes almakta zorlanıyorum, hasta olmaktan korkuyorum

Sevgilisi Levent Dörter'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medyada canlı yayın yapan Dilan Çıtak Tatlıses, "Nefes almakta zorluk çekiyorum, halsizlik fazla ve hasta olmaktan korkuyorum" diyerek herkesi korkuttu.

01.04.2020 10:33 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:48
Dilan Çıtak Tatlıses'ten korkutan koronavirüs sözleri: Nefes almakta zorlanıyorum, hasta olmaktan korkuyorum

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in sevgilisi Levent Dörter, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Dilan Tatlıses ise kendisini iyi hissetmediğini söyledi.

SEVGİLİSİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Çin'den başlayarak dünyaya yayılan ve 40 binden fazla kişinin hayatına mal olan koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan şarkıcı Levent Dörter'in testi pozitif çıktı. Dün Instagram'dan kötü haberi veren Dörter, sevenlerinden dua istedi.

Dilan Çıtak Tatlıses'ten korkutan koronavirüs sözleri: Nefes almakta zorlanıyorum, hasta olmaktan korkuyorum

"HASTA OLMAKTAN KORKUYORUM"

Şarkıcının bu açıklamasının ardından gözler sevgilisi Dilan Çıtak Tatlıses'e çevrildi. Evinde karantinada olan Tatlıses, canlı yayın yaparak takipçileriyle sohbet etti. Sağlık durumu hakkında konuşan Tatlıses'in "Bende de şu an halsizlik var. İlaç alıyorum. Terliyorum, nefes almakta biraz zorluk çekiyorum. Halsizlik fazla. Hasta olmaktan korkuyorum" demesi herkesi korkuttu.

Dilan Çıtak Tatlıses'ten korkutan koronavirüs sözleri: Nefes almakta zorlanıyorum, hasta olmaktan korkuyorum
Dilan Çıtak Tatlıses'ten korkutan koronavirüs sözleri: Nefes almakta zorlanıyorum, hasta olmaktan korkuyorum

Haberin Videosu:

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'ten korkutan koronavirüs sözleri: Nefes almakta zorlanıyorum, hasta olmaktan korkuyorum

İlgili Haberler

Şarkıcı Levent Dörter'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Şarkıcı Levent Dörter'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı Magazin
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı
Kurtlar Vadisi'nin Ordinaryus'u koronavirüsten hayatını kaybetti Magazin
Kurtlar Vadisi'nin Ordinaryus'u koronavirüsten hayatını kaybetti
Kıvanç, koronavirüs şüphesiyle hastaneye mi kaldırıldı? Magazin
Kıvanç, koronavirüs şüphesiyle hastaneye mi kaldırıldı?
Survivor'a veda eden isim belli oldu! Giderken tüm takımı ifşa etti Magazin
Survivor'a veda eden isim belli oldu! Giderken tüm takımı ifşa etti
Fatih Altaylı'dan ünlülere 'Hayat Eve Sığar' sitemi: Öyle eve babam da sığar Magazin
Fatih Altaylı'dan ünlülere 'Hayat Eve Sığar' sitemi: Öyle eve babam da sığar
Erkan'dan korona videosu için kendisini eleştiren Nurgül'e cevap Magazin
Erkan'dan korona videosu için kendisini eleştiren Nurgül'e cevap
Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum
Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum
Survivor'da sürpriz yakınlaşma! Yeni bir aşk mı doğuyor?
Survivor'da sürpriz yakınlaşma! Yeni bir aşk mı doğuyor?
Salgına rağmen çekimlerine devam edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setinde güvenlik önlemleri alındı
Salgına rağmen çekimlerine devam edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setinde güvenlik önlemleri alındı
Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı
Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı
Sağlık çalışanlarına söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Müge Anlı, özür diledi
Sağlık çalışanlarına söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Müge Anlı, özür diledi
Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu
Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu
Şarkıcı Levent Dörter'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Şarkıcı Levent Dörter'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Şahan Gökbakar, ihtiyaç sahibi aileler için 3 yere bağış yaptı
Şahan Gökbakar, ihtiyaç sahibi aileler için 3 yere bağış yaptı
İki kadını darp eden türkücü Yusuf Harputlu'ya 9 ay hapis cezası verildi
İki kadını darp eden türkücü Yusuf Harputlu'ya 9 ay hapis cezası verildi
Karantinada olan Ece Uslu, para koleksiyonunu paylaştı
Karantinada olan Ece Uslu, para koleksiyonunu paylaştı
Survivor ödül oyununda yarışmacılar birbirine girince Acun, Parviz'i oyundan diskalifiye etti
Survivor ödül oyununda yarışmacılar birbirine girince Acun, Parviz'i oyundan diskalifiye etti
Akıma uyan Fahriye Evcen, el dansıyla sosyal medyaya damga vurdu
Akıma uyan Fahriye Evcen, el dansıyla sosyal medyaya damga vurdu
Pınar Deniz'in anneannesi koronavirüs nedeniyle vefat etti
Pınar Deniz'in anneannesi koronavirüs nedeniyle vefat etti
ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı
ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı
Haluk Levent 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 30 bin lira bağışladı
Haluk Levent "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 30 bin lira bağışladı
Şeyma Subaşı: 17 gün sonra ilk kez dışarı çıktım arkadaşlar
Şeyma Subaşı: 17 gün sonra ilk kez dışarı çıktım arkadaşlar
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu
Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki
Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki
Behzat Uygur, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan annesiyle camda hasret giderdi
Behzat Uygur, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan annesiyle camda hasret giderdi
Demet Akalın, Fahrettin Koca'ya seslendi: Müjdeli haberi verin, çocuğum gece ağlıyor
Demet Akalın, Fahrettin Koca'ya seslendi: Müjdeli haberi verin, çocuğum gece ağlıyor
Grammy ödüllü müzisyen Joe Diffie koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Grammy ödüllü müzisyen Joe Diffie koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Karantinada olan şarkıcı Ebru Polat, kalça dansı yaptı
Karantinada olan şarkıcı Ebru Polat, kalça dansı yaptı
Karantinada olan İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırından maske yaptı
Karantinada olan İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırından maske yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Cahit Özkan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Serdar Ortaç Ferhat Göçer Levent Dörter Seren Serengil
Spor Tamer Tuna Basketbolcu Bülent Uygun Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Daha Fazla Milli Polis Nisan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Dilan Çıtak Tatlıses'ten korkutan koronavirüs sözleri: Nefes almakta zorlanıyorum, hasta olmaktan korkuyorum - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 11:13:07. #1.14#
title