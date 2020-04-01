Dilan Çıtak Tatlıses'ten korkutan koronavirüs sözleri: Nefes almakta zorlanıyorum, hasta olmaktan korkuyorum Sevgilisi Levent Dörter'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medyada canlı yayın yapan Dilan Çıtak Tatlıses, "Nefes almakta zorluk çekiyorum, halsizlik fazla ve hasta olmaktan korkuyorum" diyerek herkesi korkuttu.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in sevgilisi Levent Dörter, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Dilan Tatlıses ise kendisini iyi hissetmediğini söyledi.

SEVGİLİSİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Çin'den başlayarak dünyaya yayılan ve 40 binden fazla kişinin hayatına mal olan koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan şarkıcı Levent Dörter'in testi pozitif çıktı. Dün Instagram'dan kötü haberi veren Dörter, sevenlerinden dua istedi.

"HASTA OLMAKTAN KORKUYORUM"

Şarkıcının bu açıklamasının ardından gözler sevgilisi Dilan Çıtak Tatlıses'e çevrildi. Evinde karantinada olan Tatlıses, canlı yayın yaparak takipçileriyle sohbet etti. Sağlık durumu hakkında konuşan Tatlıses'in "Bende de şu an halsizlik var. İlaç alıyorum. Terliyorum, nefes almakta biraz zorluk çekiyorum. Halsizlik fazla. Hasta olmaktan korkuyorum" demesi herkesi korkuttu.