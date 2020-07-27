Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses hayatındaki en büyük pişmanlığını ve en büyük hayalini açıkladı.

27.07.2020 13:37 | Son Güncelleme: 27.07.2020 13:57

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses hayatındaki en büyük pişmanlığını ve en büyük hayalini açıkladı. Babasının söylediği şarkılardan oluşan bir albüm çalışması yapacağını da söyleyen Dilan, evlilikten, hayallerine, pişmanlıklarına kadar tüm gerçekleri anlattı.
Bodrum'da tatil yapan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses en büyük hayalini ve en büyük pişmanlığını açıkladı. Sanatçı Levent Dörter ile yaşadığı aşkın evliliğe dönüşmesini istediğini, evlenecekleri dönemde korona virüse yakalandıklarını söyledi. İlk albümünü çıkaracak olan Tatlıses'in kızı Dilan babasının şarkılarından oluşan bir albüm çıkarma hazırlığında olduğunu ama çok farklı bir yorumla okuyacağını da açıklayarak sevenlerine müjdeyi verdi. Çıtak, korona virüs (Covid-19) salgınına yakalandığı dönemde neler yaptığını da anlattı.
Dilan Çıtak Tatlıses, yeni albümün çok yakında çıkacağını ifade ederek, "Yeni ve ilk albümüm çıkacak, 2 single yapmıştım şimdi bir albüm yapıyorum. İlk albümümde İbrahim Tatlıses şarkıları olacak. Hangi şarkıların olduğunu söylemiyorum. Kendi tarzımla okuyacağım şarkıları. Benden çok fazla arabesk söylememi bekliyorlar ama ben arabesk söylemiyorum normalde de. Tarzımı anlatabileceğim şekilde okuyacağım. Ne kadar zıt bir şarkıyı kendi yorumumla nasıl okumuşum nasıl olacak göreceğiz. Şu anda şarkıların aranjman aşamasındayız ve bitmek üzere. Süper bir sanatçı ile çalışıyoruz, Alper Atakan'la. Heyecanla onu bekliyoruz, bir an önce İstanbul'a dönüp okumalarını yapmamız lazım. Önce o bitirecek sonra biz gidip okuyacağız" şeklinde konuştu.
"BODRUM VAZGEÇİLMEZİM"
Bodrum'dan başka bir yerde tatil yapamayacağını da anlatan Dilan, "Bodrum tatilimiz güzel geçiyor. Ben 20 yıldır Bodrum'a gidip geliyorum. Her yaz buradayım zaten. Yazları 3 ay boyunca Bodrum'da büyüdüm. Çok güzel geçiyor, ben tatilde başka bir yeri tercih edemiyorum. Ailem de burada, eş, dost da burada o yüzden Bodrum vazgeçilmezim" ifadelerini kullandı.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞINI AÇIKLADI
En büyük pişmanlığı ve en büyük hayalinin de neler olduğunu da açıklayan ünlü sanatçı "En büyük pişmanlığım Justin Timberlake 'lütfen benle düet yapabilir misin' dediğinde bırak Justin'i deyip arkamı dönüp gitmek oldu. Ne bileyim öyle çok pişman olduğum bir şey yok. En büyük hayalim ise çok iyi bir dünya starı olmak. Müzikte çok iyi yerde olup gerçekten çok iyi bir dünya starıyla çok iyi işler yapıp güzel sanatımı güzel icra etmek. Hatta dünya starı olup sesimi duyurmak. Para pul nedir ki onlar olur olmaz. Dünya starı olunca onlar da gelir zaten. En iyi sahnede bir sürü dansçılar, bir sürü kartografi, çok büyük bir prodüksiyon, iyi bir sahne performansı sergilemek. Her Beyonce izlediğimde bunu düşünüyorum zaten" dedi.
"EVLİLİK İÇİN ÇOK ACELEMİZ YOK"
Sanatçı Levent Dörter ile yaşadığı aşkla da sık sık gündeme gelen Dilan evlilik sorusuna ise "Evlenme planımız vardı, zaten her zaman var. Şu anda bir sürü aksilikler oluyor bu dönemde. Bir de korona virüs var. Açıkçası önümüzü göremiyoruz. Çok bir acelesi yok biz zaten şu an işimizde gücümüzde de hep böyle dostluk yapıyoruz birbirimize. Şu an aman bir an önce evlenelim gibi bir telaşımız yok" şeklinde konuştu.
KORONA VİRÜSÜ YENDİ
Korona virüs döneminde evden çıkmayan Dilan Çıtak Tatlıses çok canının sıkıldığını ve evdeki tüm mobilyaları 1 haftada boyadığını sözlerine ekleyerek, "Korona virüs döneminde evde müzik yaptım, mobilya boyadım. Evde çok güzel eskitme mobilya yapıyormuşum onu öğrendim. Evde canımız çok sıkıldı. Evde oturmaktan patladık ama herkesin 2 ayda yapacağı boya işini ben 1 haftada neredeyse bitirdim. Maske konusunda dikkatli olmamız lazım. Biz zaten kapalı yerlere maske ile giriyoruz. Açık alanda da sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor. Ben ve Levent korona virüs olduk. Bir anda oldubitti anlayamadık çok fazla. Ayrı ayrı olduk, o hastanedeydi, ben evdeydim. Ağrı, sızı ve endişe ama çok şükür geçti" dedi.
(Eren Ayhan/İHA)

Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü 3. Sayfa
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları 'Kedi gibi 9 canlısın' esprisi yapıyor Yaşam
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları "Kedi gibi 9 canlısın" esprisi yapıyor
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı Spor
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı Ekonomi
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı Magazin
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı...
Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında Yaşam
Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın konuştu: Kocam bana iftira atıyor
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın konuştu: Kocam bana iftira atıyor
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Bilim Kurulu üyesinin 'Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var' çıkışı sunucuyu şaşkına çevirdi
Bilim Kurulu üyesinin "Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var" çıkışı sunucuyu şaşkına çevirdi
Arkadaşının 'Ye bir şey olmaz' dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Rusya'da gölde boğulmak üzere olan iki kişiyi, 30 kişilik insan zinciriyle kurtardılar! O anlar kamerada
Rusya'da gölde boğulmak üzere olan iki kişiyi, 30 kişilik insan zinciriyle kurtardılar! O anlar kamerada
Hindistan'da maske takmayan keçi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
Hindistan'da maske takmayan keçi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü
İpe sarılarak yoga yapan Simge Sağın, esnekliğiyle ağızları açık bırakıyor
İpe sarılarak yoga yapan Simge Sağın, esnekliğiyle ağızları açık bırakıyor
Trabzon'da vakalar artarken eğlence mekanında düzenlenen partide koronavirüs hiçe sayıldı
Trabzon'da vakalar artarken eğlence mekanında düzenlenen partide koronavirüs hiçe sayıldı
4 askerimizin şehit olduğu, 27 askerimizin yaralandığı kazayı görgü tanığı anlattı
4 askerimizin şehit olduğu, 27 askerimizin yaralandığı kazayı görgü tanığı anlattı
AK Parti'den 'hilafet' tartışmalarıyla ilgili açıklama: Cumhuriyetimiz gözbebeğimizdir
AK Parti'den 'hilafet' tartışmalarıyla ilgili açıklama: Cumhuriyetimiz gözbebeğimizdir
Galatasaray, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı
Galatasaray, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı
'Cinsel içerikli mesaj' cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
"Cinsel içerikli mesaj" cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı
Zenit'li Branislav Ivanovic, şampiyonluk töreninde kupayı kırdı
Zenit'li Branislav Ivanovic, şampiyonluk töreninde kupayı kırdı
TFF 1. Lig'de play-off finali Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak
TFF 1. Lig'de play-off finali Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak
Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi
Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan 'katil' yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan "katil" yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Pınar Gültekin Mustafa Destici
Magazin Emrah Hazal Kaya Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Selçuk İnan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Çocuk Futbolcu Instagram
Şu an buradasınız: Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 13:57:13. #1.14#
title