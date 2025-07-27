Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sekiz yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörter ile 2022 yılında nikah masasına oturmuştu.Dilan Çıtak evli mi, boşandı mı?

DİLAN ÇITAK EVLİ Mİ, BOŞANDI MI?

Babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Dilan Çıtak bu kez ayrılık iddiasıyla gündeme geldi. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ve 3 yıldır evli olan ünlü çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla şaşırtmıştı.

"BAZI İNSANLARI KAYBETMENİZ GEREKİR"

Dilan Çıtak, paylaşımında "Uyan güzel kız seni yepyeni başlangıçlar bekliyor" yazdı.

Levent Dörter ise hem Çıtak ile olan pozlarını sildi hem de "Sevdiğiniz birini bırakmak yapacağınız en zor şeydir ama aynı zamanda özgürleştiricidir. Bu hayatın birçok acımasız paradoksundan biridir. Kendinizi gerçekten bulmak için bazı insanları kaybetmeniz gerekir." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

İkilinin bu paylaşımları "Boşanıyorlar mı?" sorusunu akıllara getirdi.

"CEVAP BİLE VERMEYE GEREK DUYMUYORUM"

Sabah'ın haberine göre, Çıtak'tan ayrılık iddialarına yanıt geldi. Şarkıcı, "Daha önce de, 'Hamileyim' diye haber çıkmıştı. Sosyal medyamda karnında kedi olan bir görsel paylaştım diye öyle düşünüp yazdılar. Hayvanları çok sevdiğim için paylaştığımı anlamadıkları için, bu soruya cevap bile vermeye gerek duymuyorum" ifadelerini kullandı.

DİLAN ÇITAK EVLİ Mİ, BOŞANDI MI?

Son dönemde yaşadığı kişisel sorunlarla sık sık gündeme gelen Dilan Çıtak ve eşi Levent Dörter'in sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar, kamuoyunda kafa karışıklığına neden olmuştu. Peki, çiftin evlilik durumu ne?

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı olan Dilan Çıtak Tatlıses, sekiz yıl süren birlikteliğin ardından 2022 yılında müzisyen sevgilisi Levent Dörter ile evlenmişti.

AYRILIK SİNYALLERİ Mİ?

Babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı gerilimler sık sık haber olan Dilan Çıtak, bu kez eşiyle olan ilişkisiyle gündeme geldi. Üç yıldır evli olan çift, özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak yaşasa da sosyal medya üzerinden yaptıkları dikkat çekici paylaşımlar, ayrılık iddialarını gündeme taşıdı.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

Dilan Çıtak, bir paylaşımında "Uyan güzel kız, seni yepyeni başlangıçlar bekliyor" sözlerini kullanarak takipçilerini şaşırttı. Aynı günlerde Levent Dörter de hem eşiyle olan tüm fotoğraflarını kaldırdı hem de "Sevdiğiniz birini bırakmak yapacağınız en zor şeydir ama aynı zamanda özgürleştiricidir. Bu, hayatın birçok acımasız paradoksundan biridir. Kendinizi gerçekten bulmak için bazı insanları kaybetmeniz gerekir." şeklinde anlamlı bir mesaj paylaştı.

Bu gelişmeler üzerine sosyal medyada "Boşanıyorlar mı?" sorusu yankı buldu.

AYRILIK İDDİALARINA YANIT

Sabah gazetesinin haberine göre, Dilan Çıtak ayrılık söylentilerine yanıt verdi. Şarkıcı, "Daha önce de 'Hamileyim' diye haber çıkmıştı. Sosyal medyamda karnında kedi olan bir görsel paylaştım diye öyle düşünüp yazdılar. Hayvanları çok sevdiğim için paylaştığımı anlamadıkları için, bu soruya cevap bile vermeye gerek duymuyorum" ifadeleriyle iddiaları geçiştirdi.