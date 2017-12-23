Dikkat, Günde 100'Den Fazla Saç Teliniz Dökülüyorsa…

Estetik kaygılar, görünüm ve psikolojik etkiler… Her ne olursa olsun saç dökülme problemleri kişi üzerinde ciddi bir etki bırakıyor. Üstelik sosyal medya dahil her yerden iletilen mükemmel olma çabası büyük bir toplumsal baskı yaratıyor.



SAÇ DÖKÜLMESİ ŞİKAYETLERİ GİDEREK ARTIYOR



Cilt hastalıklarının önemli bir bölümünü saç hastalıkları oluşturur. Saç hastalıklarından şikayet edenlerin %80-90'ı saç dökülmesinden yakınır. Saç tellerinde işleyiş şu şekilde olur; saç kökü 4-6 yıl arası sürekli çalışır ve saç uzar. Sonrasında ise saç kökü performans olarak düşmeye başlar zamanla durur ve saç dökülür. Sürecin diğer aşamasında saç köklerin 4 ay kadar dinlenir, sonra tekrar çalışmaya başlar. Bu döngü böyle sürer.

Saç dökülme çeşitleri



Erkek tipi dökülme tepeden başlayan tiptir ardrojenik alopesi olarak adlandırılır.



Kalıcı kellik sikatrisyel alopesi

Yaygın dökülme (alopesi areata)



Saç kıran hastalığı



En sık görülen erkek tipi dökülmesidir. Genetik olup andrijen hormonlarının genetik nedenle yaptığı dökülmedir. Sağlam kökleri giderek zayıflatır. Tedavi edilmediği zaman ilerleyicidir. Tedavi en az 1 yıl sürmelidir. İhtiyaca göre tekrar tedavi süreci devam ettirilebilir.

Ani olarak ortaya çıkar saç dökülmesi ise saç kırandır. Saçlı deride, sakal, bıyık, kaş, kirpik vücut kılları da bozuk para şeklinde açık olan belirtilerdir. Büyük stres, genetik yatkınlık, vitamin eksikliği, guatr hastalıkları saç kırana neden olabilir. Bazen tüm vücut kıllarının kaybına kadar yol açabilir. Tedaviye dirençlidir. İstikrarlı bir şekilde tedaviye devam edilmelidir.

KALICI DÖKÜLMELERDE SAÇ TEKRAR ÇIKMAZ

Kalıcı dökülmeler saçlı derideki belli bölgelerde veya yaygın şekilde daha geniş bir alanda olabilir. Kalıcı dökülmelerde saç köklerinde kalıcı hasar olur. Tekrar saç çıkması çok zordur, hatta imkansıza yakındır. Saçlı derideki infeksiyon hastalıkları, akne, liken gibi cilt hastalıklarına neden olur.



SAÇ DÖKÜLMESİNİN BİRÇOK SEBEBİ OLABİLİR

Yaygın dökülmeler tüm saçlı deride dökülen kıl sayısının artmasıdır. Kalıcı olmayan bu dökülmelerin birçok sebebi olabilir. Bunlar;



Kansızlık,



Tirond hastalıkları,



Vitamin eksiklikleri,



Ağır infeksiyonlar,



Stres artışı,



Kilo kaybı,



Ameliyatlar,



Ateşli hasatlıklar



Doğum sonrası yaygın saç dökülmeleri olabilir.



Kan tetkikleri ile sebebi saptanarak tedavi edilmelidir.



Bu ilaçlara dikkat!



Bazı ilaçlar var ki kullanıldığı takdirde saç dökülmesini tetikleyebilir. Bu ilaçlar;



En başta kan sulandırıcılar,



Tansiyon, kalp hastalık ilaçları,



Depresyon,



Gut tedavi,



Kanser ilaçları,



Saç dökülmeleri belli bir sayının üstündeyse tehlike çanları çalıyor olabilir



Günde 80-100 saç teli dinlenmeye geçer. Yani gün içinde en az 80 saç teli dökülür. Ancak dökülme bu sayının üstündeyse bir dermotolog tarafından mutlaka incelenmelidir. Ancak her saç dökülmesini tehlikeli olarak yorumlamak hata olur. Çünkü mevsim değişiklikleri dökülmeyi etkiler. Genellikle sonbaharda dökülme daha da artar. Burada dikkat edilmesi gereken saç dökülmesi 2 ayı geçerse doktora başvurulması gerçeğidir.