Dijital Vatandaşlık nedir? Dijital vatandaş kimdir?

İnternetin ve dijital dünyanın hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini kabul ettiğimizden beri pek çok yeni kavram dilimize yerleşti. "Dijital Vatandaşlık", son dönemlerin en çok konuşulan kavramları arasında yer alıyor. Peki, Dijital Vatandaşlık nedir? Dijital vatandaş kimdir?

Dijital Vatandaşlık nedir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İnternet, günlük hayatımızın bir parçası olduğu için pek çok şeyi dijital ortamda sağlamaktayız. Alışveriş yapmak, araştırma yapmak, uzaktan öğrenme, aile ve arkadaşlarla bağlantı kurmak, yemek tarifleri aramak ve bankacılık yapmak gibi pek çok maddeyi gerçekleştirebiliyoruz. Peki, dijital vatandaş olmak nedir? Dijital vatandaş kimdir?

DİJİTAL VATANDAŞ KİMDİR?

Teknolojinin gelişmesi ile resmi işlemler , sosyal iletişim , eğitim, üretim gibi alanlarda bilgi teknolojilerini uygun ve doğru kullanma becerisine sahip kişidir.

Dijital vatandaş;

Dijital iletişim kurabilen ,

E devlet uygulamalarını kullanabilen,

Dijital alışveriş yapabilen,

Dijital ortamda üretim yapabilen,

Dijital ortamdan eğitim alabilen ve bu davranışları yaparken etik kurallarına uyan hak ve sorumluluklarının bilincinde olan kişidir.

DİJİTAL VATANDAŞLIK NEDİR?

Dijital vatandaşlık, bilgi teknolojilerini düzenli olarak etik, eleştirel ve güvenli bir şekilde kullanma becerisini ifade eder. Web 2.0 teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte bireylerin günlük yaşamda gerçekleştirdikleri çeşitli işlemlerin dijital ortamlara taşınmasıyla ortaya çıkmış bir kavramdır.

DİJİTAL VATANDAŞ KAVRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bilgi teknolojilerinin gelişmesi ile bir çok işlem bilgisayar ve internet aracılığı ile yapılmaya başlanmıştır. Günlük hayatta yapılan resmi işlemler , bankacılık işlemleri, iletişim, eğitim, üretim, alışveriş gibi işlemler dijital ortamda da yapılmaya başlanınca dijital vatandaşlık kavramı ortaya çıkmıştır.

DİJİTAL VATANDAŞLIK EĞİTİMİ NEDEN GEREKLİDİR?

Teknoloji geliştikçe,kullanımı ile ilgili sorunlar giderek ve katlanarak artmaktadır. Bu nedenle teknolojik davranış ya da teknolojik vatandaşlık ile ilgili davranışların, değerlerin, etik kuralların ve bilincin oluşturulmasının gerekliliği açıktır.

Teknoloji geliştikçe,kullanımı ile ilgili sorunlar giderek ve katlanarak artmaktadır. Bu nedenle teknolojik davranış ya da teknolojik vatandaşlık ile ilgili davranışların, değerlerin, etik kuralların ve bilincin oluşturulmasının gerekliliği açıktır

Dijital Vatandaş Olmanın Kuralları

İnternetin ve dijital dünyanın hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesinin ardından "Dijital Vatandaşlık", son dönemlerin en çok konuşulan kavramları arasında yer alıyor. Dijital vatandaşı, dijital dünyada kimliğiyle ve varlığıyla yer alan, toplumla internet teknolojileri aracılığıyla ilişki kuran kişiler olarak tanımlayan Dijital Dönüşüm Danışmanı ve Me Consultancy kurucusu Murat Erdör, teknolojinin yanlış ve etik olmayan şekilde kullanılmasından dolayı oluşan sorunlar nedeniyle dijital vatandaşlık kavramının önemine değindi.

Dijital vatandaşların e-devlet uygulamalarını kullanabilen, alışveriş yapabilen, online eğitim alabilen ve bu davranışları yaparken etik kurallara uyan, hak ve sorumluluklarının bilincinde olan kişiler olmaları gerektiğini belirten Erdör, iyi bir dijital vatandaş olmanın kurallarını şu şekilde sıraladı: