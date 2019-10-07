Dicle Elektrik'ten son dönemde yaşanan kesintilere ilişkin açıklama

07.10.2019 14:42

Dicle Elektrik, abonelerin taleplerini daha sağlıklı ve hızlı biçimde karşılayabilmek amacıyla 50 milyon liralık bir yatırım ile SCADA sistemi kuruyor. Bu sistem kurulurken, zaman zaman zorunlu planlı elektrik kesintileri yapıldığını duyuran Dicle Elektrik, daha kaliteli enerji için abonelerinden yaşanan bu durumla ilgili anlayış beklediğini açıkladı.



Dicle Elektrik tarafından sorumluluk bölgesindeki abonelerine daha iyi hizmet sunabilmek için Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) kuruyor. Bir süredir planlama aşamasında olan sistemin kurulumu için kısa süre önce saha çalışmalarına başlanırken, dağıtım bölgesinde yer alan Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'de zaman zaman bölgesel çapta zorunlu planlı elektrik kesintileri yapılıyor. Enerji şirketi, abonelerinin ileride daha sağlıklı hizmet alabilmesi ve olası arızalardan kaynaklı kesintilere çok daha hızlı müdahale edilebilmesine olanak sağlayacak SCADA sistemi kurulurken yaşanan zorunlu kesintilerden dolayı abonelerinden anlayış beklediklerini açıkladı.



SCADA ile kesintiler azalacak



Konuyla ilgili bilgi veren Dicle Elektrik Dağıtım İşletme Bakım Onarım Müdürü Ahmet Seçkin Türk, özelleştirmenin gerçekleştirildiği ilk günden bu yana gündemlerinde olan SCADA sistemini gerçekleştirerek hayata geçirmek için kısa süre önce saha çalışmalarına başladıklarını belirtti.



Ahmet Seçkin Türk, SCADA sisteminin kurulması ile arızalardan kaynaklanabilen elektrik kesintilerine uzaktan müdahale imkanı bulacaklarını ifade ederek, "Bu sayede eskisinden çok daha kısa sürelerde gerekli müdahalede bulunarak kesinti sürelerini minimuma indirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin illerinde 83 dağıtım merkezinde çalışma yürütmekteyiz. Yapılan bu çalışmalar ile dağıtım merkezlerimiz modüler sistemlere dönüştürülmekte, uzaktan erişim ve manevraya imkan verecek duruma getirilmektedir" dedi.



Saha çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden Türk, bu tarihten itibaren sistemin kullanılabilir hale geleceğini kaydetti.



Planlı kesintiler yayınlanıyor



İşletme Bakım Onarım Müdürü Ahmet Seçkin Türk, çalışma bölgelerinde yapılan zorunlu kesintileri yönetmeliklere uygun olarak gerçekleşmeden 48 saat önce Dicle Elektrik'e internet sitesinden duyurduklarını da söyledi. Türk, "Abonelerimiz, planlı olarak gerçekleştirilen elektrik kesintilerini bu sitedeki 'planlı kesintiler' sekmesine girerek öğrenebilir ve tedbirlerini alabilirler. Abonelerimizden ileriki dönemlerde rahat edebilmeleri adına yapılan bu zorunlu kesintilerden dolayı anlayış göstermelerini bekliyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA