DHA YURT BÜLTENİ-9

1)MURAT NEHRİ'NDE BOĞULAN ÇOCUKLAR YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

MUŞ'un Malazgirt İlçesinde serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğulan Taner Güven (10), Muhammed Demir (10), Ruhat Burukanlı (12) ve İlhami Demirbilek (12) Beşçatak Köyü mezarlığında sabaha karşı yan yana toprağa verildi. Vali Doç.Dr. İlker Gündüzöz, köye giderek acılı ailelere taziye ziyaretinde bulundu.

Malazgirt İlçesi Beşçatak Köyü'nde Kur'an Kursuna giden öğrenciler için piknik düzenlendi. Köy camisi imamı tarafından pikniğe götürülen çocuklardan bazıları Murat Nehrine girerek serinlemek istedi. Akıntıya kapılarak kaybolan çocuklardan 4'ünün cansız bedeni olay yerine gelen köylüler tarafından sudan çıkarılarak Malazgirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki görevlilerin yoğun mücadelesi sonucu çocuklardan 12 yaşındaki Boran Yıldırım'ın duran kalbi yeniden çalıştırılarak hayata döndürüldü. Acı olayda 4'üncü çocuğun cenazesine dün akşam saatlerinde ulaşılabildi. Malazgirt Devlet Hastanesi Morguna kaldırılan çocukların Taner Güven (10), Muhammed Demir (10), Ruhat Burukanlı (12) ve İlhami Demirbilek (12) olduğu belirlendi.

Hastanede otopsileri sabaha karşı tamamlanan 4 çocuğun cenazesini alan aileleri Beşçatak Köyü'ne götürdü. Aileler, köy mezarlığında yan yana açılan 4 mezarda çocuklarını son yolculuklarına uğurladı. Bu arada olayın ardından imam F.Ö., güvenlik gerekçesiyle gözaltında tutulduğu öğrenildi.

VALİ GÜNDÜZÖZ TAZİYE ZİYARETİNDE

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Beşçatak köyüne giderek acılı ailelere taziye ziyaretinde bulundu. Köydeki taziye evinde çocukların babaları Mehmet Ali Güven, İbrahim Demirbilek, İsmail Demir ve Erkan Burukanlı'yı yanına alan Vali Gündüzöz, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Okunan Kur'an-ı Kerim ve edilen duanın ardından Vali İlker Gündüzöz, acılı ailelere ve köşlülere başsağlığı temennisinde bulundu.

SUYA GİRDİKLERİ YER ÇAMURMUŞ

Bu arada olayla ilgili konuşan Beşçatak Köyü Muhtarı Cemil Yıldız, köy imamının 41 çocuğu kendi imkanlarıyla pikniğe götürdüğünü belirterek, "Murat Nehri'nde çocuklar suya girmişler. Çocukların nehre girdikleri yerde çamur varmış. Çocukların durumunu gören imam bir kaçını suya girerek kurtarmış. Ama herhalde kendisi de yorulunca durumu bu kez emniyet, jandarma ve 112'ye bildiriyor. Sonra bizim haberimiz oldu. Burada devlet-millet seferber oldu. Valimiz, kaymakamımız, herkes elinden geleni yaptılar" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Beşçatak Köyü taziye evi ve önünde bekleyenler

-Valinin aracından inerek halkı selamlaması

-Taziye evinde Kur'an okunması, dua edilmesi

-Vali ve köylülerin taziyede bulunması

-Çocukların mezarlarından görüntü

-Muhtar Cemil Yıldız'ın konuşması

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,

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2)ÇANAKKALE'DE 26 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen, Afganistan uyruklu 26 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı geçişlere karşı çalışmalarını sürdürüyor. Sahil Güvenlik 'TCSG 109' Bot komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu mevkisi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye düzenlenen operasyonda, lastik bot içinde Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. Diğer operasyonda ise Sahil Güvenlik ekipleri, aynı bölgede lastik bot içinde Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Burada yiyecek ve kıyafet yardımı yapılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaçakların sahil güvenlik botu ile getirilmelerinden görüntü.

-Kaçakların sahil güvenlik botu ile limana gelmelerinden görüntü.

-Kaçakların bottan inmelerinden görüntü.

( Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale),

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3)AMAZON'UN KURUCUSU BEZOS'UN TATİL YAPTIĞI YAT GÖCEK'TE

AMAZON'un kurucusu Jeff Bezos'un (55), Ege ve Akdeniz koylarını gezdiği 'Flying Fox' adlı lüks yatı, Fethiye Göcek'te açıklarında demirlendi. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un Bodrum, Datça ve Marmaris Selimiye açıklarında tatilini geçirdiği, 'Flying Fox' adlı lüks yatı, dün Fethiye Göcek açıklarında demirlendi. Lüks yatın ışıkları, gece boyunca yandı. Alman firmasına ait olan ve günlük kirasının 400 bin euro olduğu öğrenilen 'Flying Fox' adlı lüks yatta, Bezos'un dinlendiği belirtildi. Göcek'te bugün denize girmek ve güneşlenmek isteyenlerin yanı sıra Göcek koylarını dolaşmak için tekne turuna çıkan tatilciler, 'lüks yatı dikkatle inceledi. Tatilciler, tekne turu sırasında yanından geçtikleri 'Flying Fox'un fotoğraflarını çekti.

Görüntü Dökümü

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-Flying Fox' adlı lüks yattan genel ve detay görüntü.

-Tekne gezisi yapanların yatın izlemesi ve fotoğraf çekmesinden görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/FETHİYE(Muğla),

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4)KAYSERİ'DE YAMAÇ PARAŞÜTÜNDE TIRAŞ

KAYSERİ'de kuaför Tugay Sungur, birlikte yamaç paraşütü yaptığı tandem pilotu Emrullah Çenet'i havada tıraş etti.

Kayseri'de kuaför Tugay Sungur ve tandem pilotu Emrullah Çenet, Talas ilçesinde bulunan 1870 rakımlı Ali Dağı'ndan yamaç paraşütüyle atlayış yaptı. Kuaför Sungur, gökyüzünde süzülürken tandem pilotu Emrullah Çenet'in saçını tıraş etti. 10 yıldır kadın ve erkek kuaförlüğü yaptığını belirten Sungur, "Mesleğimizi ileri noktalara getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Farklılık olsun dedik, havada tıraş yaptık. İlk uçuşum olduğu için garip hissettim ama bir süre sonra havaya ve rüzgara alışıyorsun. Havada da tıraş yapılabilir" dedi. Tandem pilotu Emrullah Çenet ise "Ali Dağ Yamaç Paraşütü Kulübü olarak Tugay Sungur ile konuştuk. 'Tıraşı havada da deneyelim' dedik. Normalin aksine ters bağlandık. Öyle bir uçuş gerçekleştirdik. Yamaç paraşütü yaparken tıraş yapma hadisesi daha önce Adana'da yapılmış. 'Kayseri'de neden yapılmasın?' dedik. Farklı şeyler deniyoruz. Tugay Sungur da sağ olsun yardımcı oldu. 'Kayseri'de farklı ne yapabiliriz?' diyenler için buradayız. Uçmayan kalmasın" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yamaç paraşütü yaparken tıraş yapılması

-Kuaför Tugay Sungur ile röportaj

-Tandem pilotu Emrullah Çenet ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: İlyas KAPLAN/KAYSERİ-

Süre: 4,45 Boyut: 532MB

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5)MERSİN SAHİLLERİNDE YAZ HAREKETLİLİĞİ

MERSİN'e gelen yerli ve yabancı turistler bir taraftan yüzerek serinlerken diğer taraftan plaj partilerinde eğleniyor.

Özellikle yerli turistler tarafından Doğu Akdeniz'in en fazla tercih edilen tatil noktası Mersin'de yine yaz hareketliliği yaşanıyor. Sıcaktan bunalan bölge halkı, Erdemli ve Silifke ilçelerine bağlı Kızkalesi, Susanoğlu, Ayaş, Yemişkumu gibi kumsallarda denize girerek serinlemenin keyfini çıkarıyor. Plajlardaki partilere de katılan tatilciler, çalınan müzik eşliğinde çılgınca eğleniyor. Zaman zaman köpük partilerinin de düzenlendiği kumsallarda renkli görüntüler yaşanıyor.

Bölgedeki turist hareketliliğinin Kurban Bayramı tatili ile birlikte daha da artması bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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Kumsaldan genel görüntü

Denize giren tatilcilerin detay görüntüsü

Açıkta seyreden bir tekne görüntüsü

Genel ve detaylar

SÜRE: 01'06" BOYUT: 119 MB

Haber-Kamera: Gülhan DEMİRCİ/ERDEMLİ(MERSİN),





Kaynak: DHA