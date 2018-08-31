Dha Yurt Bülteni 19

Zonguldak'a şehit ateşi düştü (4)

CENAZESİ ZONGULDAK'TA

Şehit Recep Turan'ın cenazesi, askeri uçakla memleketi Zonguldak'a getirildi. Şehidin cenazesini Zonguldak Havalimanı'nda Vali Ahmet Çınar, Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu, Garnizon Komutanı Albay Gökhan İnan, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeci, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, yakınları ve çok sayıda kişi karşıladı. Şehidin Türk Bayrağı'na sarılı tabutu uçaktan indirilip askerlerin omzunda cenaze aracına götürüldü. Bu sırada amca Tezcan Turan, "PKK'ya lanet olsun. Seni bizden aldılar" diyerek tabuta koşup gözyaşı döktü. Şehidin babası Ercan ve annesi Nuray Turan tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi konvoy eşliğinde Alaplı ilçesine götürüldü.

Görüntü Dökümü

Havalimanına inen askeri uçaktan detaylar

Şehidin uçaktan indirilişi

Düzenlenen törenden

Ailenin şehidin tabutuna sarılması

Amcasının tabuta sarılarak teröre lanet okuması

Süre: (5: 31) Boyut: (618 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

=============

EDİRNE 'Duvar yazıları' ile tartışan kardeşler yeniden davalık oluyor - 2

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========

Yenişehir'de gerginlik (1)

BURSA, - BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, doğu illerinden göç eden iki ayrı aşiretin fertleri arasında çıkan kavga büyüdü. Ortalık savaş alanına döndü. Yaralananların olduğu bildirilen olaylara, polis ve jandarma ekipleri müdahale etti. Yenişehir ilçesine Bursa'dan da çevik kuvvet ekipleri yönlendirildi.

GÖRÜNTÜLÜ TAKİP YAPILIYOR

===============

Lahanada 120 bin rekolte beklentisi

NİĞDE Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Türkiye'de lahana üretiminde ikinci sırada bulunan Niğde'de bu yıl 120 bin civarında rekolte beklendiğini söyledi.

Kenar, lahana üretimin yoğun olduğu Sazlıca ve Kaynarca bölgelerinde çiftçileri ziyaret etti. Beyaz lahana üretiminde Türkiye'de Niğde'nin birinci sırada olduğunu belirten Veli Kenar, "Niğde'miz lahana ile ön plana çıkan bir ilimiz. Türkiye genelinde Samsun'dan sonra Niğde lahana üretiminde 2'inci sıradadır. Beyaz lahana üretiminde de Niğde birinci sıradadır. Beyaz lahana üretimi tufanda olarak başladı. Eylül ayı içerisinde de kışlık lahana hasadı ile devam edecek. Kasım ayına kadar da bu hasat devam edecek. Mevsimsel olarak bu sene bazı sorunlar yaşasak ta rekoltemiz 15 bin dekarda 90 bin ton kayıtlı olmak suretiyle lahana beklentimiz var. Kayıtlı olmayan ekimlerle bu sayı 100-120 bin civarında lahana üretimi Niğde'de olacağını tahmin etmekteyiz" diye konuştu.

KAR EDEMİYORUZ

Lahana üreticisi Harun Karatoprak ise, "Lahanada turfanda olarak hasat başladı. Kalan kışlıklar ise 10'ncu ayı bulacak. Fiyat pazardan 1-1.5 TL arası satılıyor. Bu sene girdiler pahalandı. Gübre, ilaç fiyatları dolardan dolayı yükseldi. Geçen yıl gübreyi 35 TL'ye alıyorduk bu yıl 65 TL'ye alıyoruz. Lahanada tarladan 1,5 TL'ye satılıyordu bu yılda aynı fiyata satılıyor bu da kar elde edemediğimiz anlamına geliyor" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Lahana tarlasından görüntü

-Çiftçilerden görüntü

-Detay görüntüler

-Çiftçiler ile röportaj

-Niğde Ziraat Odası Başkanı ile röportaj

Süre : 04'06" Boyut 275 mb

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

=============

CHP'li Aygun, kirli akan Ergene Nehri'nde balık tutmak istedi

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun Trakya'nın en önemli çevre sorunlarından biri olarak gösterilen Ergene Nehri'ndeki kirlilik konusuna dikkat çekmek için simsiyah akan suya olta atarak balık tutma etkinliğinde bulundu.

Trakya'nın kirliliğiyle gündemden düşmeyen Ergene Nehri'ndeki bu kirliliğe dikkat çekmek için CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, ilginç bir etkinlikte bulundu. Ergene'nin geçtiği Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Aşağısevindik Mahallesi'nde beraberinde Muratlı Belediye Başkanı Nabi Tepe, partililerle birlikte balık tutma etkinliğinde bulundu. Simsiyah akan ve canlı yaşamayan suya olta atan Aygun'un oltasına ayakkabı takıldı.

Balık avlama sezonunun açılmasını saatler kala Ergene Nehri'nde balık tutma etkinliğinde bulunan Milletvekili Aygun, fabrikalardan çıkan atıkların doğrudan Ergene Nehri'ne boşaltıldığını, bu nedenle bu sebeple nehrin zehir aktığını söyledi. Ergene Nehri'nde siyanür dahi bulunduğunu öne süren Aygun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu 2011 yılında, 'Haliç'i nasıl temizlediysek Ergene'yi de öyle temizleriz' şeklinde açıklamasının olduğunu yine dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun 2011 yılında Çerkezköy'de Ergene Nehri'nin temizlenmesi için şafak harekatı başlattığını söyledi. Aygun, "Ancak aradan geçen 7 seneye rağmen Ergene Nehri zehir saçmaya devam ediyor. Ergene'de çevre felaketi yaşanıyor. Nehirde canlı yaşaması imkansız, nehir suyuyla tarım alanları sulanıyor. Bu nehir herkes için bir tehdit oluşturuyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

-Ergene Nehri'nden detaylar

-Milletvekili ve beraberindekiler nehir kıyısına gelmesi

-Olta ile balık tutmaya çalışanlar

-Aygun'un oltasına ayakkabı takılması

-Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/MURATLI(Tekirdağ),

=============

Plaza üstündeki dağevinin kaderini imar barışı belirleyecek

DİYARBAKIR Merkez Sur ilçesindeki bir işadamı tarafından 16 yıl önce plaza üzerinde yaptırılan dağevi benzeri yapının kaderini imar barışı belirleyecek. Diyarbakır Mimarlar Odasının yaptığı başvuru üzerine Belediye söz konusu yapı için yıkım ve cezai işlem kararı alırken, yürürlüğe giren imar başarı nedeniyle söz konusu yıkım ve cezai işlemin uygulanamadığı ve yapının ne olacağına imar barışı ile ilgili yapılan başvurudan sonra karar verileceği öğrenildi.

Merkez Sur ilçesinde 2002 yılında işadamı ve Diyarbakırspor eski başkanı Abdurahman Yakut tarafından yaptırılan plazanın üzerine dağevi benzeri bir yapı yaptırıldı. Söz konusu yapı, son günlerde yeniden sosyal medyanın gündemine taşınırken, tamamen ahşap malzemeden yapılan villa tipi evde ziyaretçiler için şark köşesi ve Türkiye'nin her bölgesinin kültürünü yansıtan elişleri bulunuyor. Taş ve betonun kullanılmadığı 90 metrekarelik ahşap ev, misafirhane olarak kullanılıyor.

Diyarbakır Mimarlar Odasının başvurusu üzerine Merkez Sur Belediyesi söz konusu yapı için Temmuz ayında yıkım ve cezai işlem yaptırma kararı aldı. Ancak, yürürlüğe giren imar başarı ile birlikte işadamı Yakut'un söz konusu yapı için başvuruda bulunması üzerine verilen cezai işlem ile yıkım kararı şu anda uygulanamıyor. Yetkililer, söz konusu yapı için imar barışına başvuru yapıldığını ve yapılan başvuru sonuçlanıncaya kadar kanun gereği yıkım yapılamadığını söyledi.

Görüntü Dökümü:

-Plaza ve üstündeki dağevinin görüntüsü

-Dron ile çekilen görüntülerde plazadan detaylar

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

=============

Cüzdan çalan kapkaççıyı vatandaşlar yakaladı

İZMİR'in Konak ilçesinde, ulaşım kartına para yüklemek isteyen bir kişinin cüzdanını alıp kaçan şüpheli, vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olay, bugün gündüz saatlerinde, Kemeraltı Çarşısı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kapkaççı, büfe önünde şehir içi ulaşım kartına bakiye yükleyen kadının cüzdanını elinden alıp kaçmaya başladı. Yakındaki bir otoparkın önünde vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli, bir süre alıkonularak polise teslim edildi.

Çalınan cüzdan sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yakalanan şüphelinin görüntüsü

Haber: Davut CAN - Kamera: Sosyal Medya/ İZMİR,

=============