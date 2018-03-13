Dha Yurt Bülteni-19

Afrin kırsalında patlama; yaralılar var (1)

ZEYTİN Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Afrin kırsalında henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamada yaralıların olduğu bildirildi.

Afrin kırsalında, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada aralarında Türk askerleri ve ÖSO mensupların da bulunduğu bazı kişiler yaralandı. Yaralılar, sınıra sevk edilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne taşınıp, acil serviste tedaviye alındı.

Görüntü dökümü:

Hastaneye giren ambulanslar

Genel ve detay

HABER: KİLİS,

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Minibüs devrildi: 1 yaralı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, özel bir şirkete ait minibüsün yoldan çıkarak devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Denizli- Antalya Karayolu Cankurtaran Mevkii'nde meydana geldi. 26 yaşındaki Ferhat Güler, kullandığı 45 TA 464 plakalı minibüsle Antalya istikametine giderken, yağmurdan kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs yoldan çıkarak devrildi. Kazada minibüsün içine sıkışan sürücü Güler, olay yerine gelen itfaiye tarafından çıkarıldı. Sağılık durumu ağır olmayan Güler, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olay yerinden görüntü

Sağlık ekiplerinden görüntü

Yaralının ambulansa alınmasından görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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OMÜ'de 'Hibrit Ameliyathane' hizmet vermeye başladı

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMU) Tıp Fakültesi bünyesinde yapımı tamamlanan 80 kilovat güce sahip 'hibrit ameliyathane' hizmete girdi. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Mustafa Kemal Demirağ, "Türkiye genelinde 30 kilovata kadar portatif hibrit ameliyathaneleri varken, bizdeki anjio cihazı 80 kilovat gücünde. Oldukça net bir görüntüleme imkanı veriyor. Portatif olmasının avantajı da her iki ameliyathanemizde kullanıyor olmasıdırö dedi.

OMÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi bünyesine alınan 'Hibrit Ameliyathanesi' hizmete girdi. Türkiye'de sadece 10 yerde bulunan hibrit ameliyathanelerin gücü 30 kilovat olurken, Samsun'daki hibrit ameliyathanesi ise 80 kilovat gücüne sahip. Hibrit ameliyathanesi hakkında bilgi veren OMÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Demirağ, "Türkiye'de 4 tane daha buradan güçlü hibrit ameliyathanesi var. Fakat portatif olarak Türkiye'nin en güçlüsü bizde. Normalde Türkiye genelinde 30 kilovata kadar portatif hibrit ameliyathaneleri varken, bizdeki anjio cihazı 80 kilovat gücünde. Oldukça net bir görüntüleme imkanı veriyor. Portatif olmasının avantajı da her iki ameliyathanemizde kullanıyor olmasıdırö dedi.

TÜRKİYE'DE 10 TANE HİBRİT AMELİYATHANE VAR

Türkiye'de sadece 10 tane hibrit ameliyathanesinin bulunduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Kemal Demirağ, "Tıp ilerledikçe insan ömrü de uzuyor. Bununla birlikte daha zor hastalarla karşılaşmaktayız. Kalp ve Damar Cerrahisi de bundan nasibini alıyor. Kompleks hastalar geldikçe bizde hastaya daha az zarar veren, daha çabuk tedavi alabilen, hastayı daha az riske sokan ve mutlu bir şekilde hastayı tedavi eden yöntemleri geliştirmek zorundayız. Hibrit ameliyathaneleri de buradan çıktı. Hibrit demek, burada hem ameliyathane ortamının sağlanması hem de katitel laboratuar şartlarının sağlanmasıdır. Bazı ameliyatlarımız var mutlaka yarısında stent koymamız gerekiyor, bazen de sadece stent çözüm oluyor, bunun devamında da ameliyat etmemiz gerekiyor. Hibrit ameliyathaneler bu gereksiniminden doğmuşlardır. Ülkemizde şu anda yaklaşık 10 tane hibrit ameliyathaneler varö diye konuştu.

Hibrit ameliyathanede, ameliyat kesisinin küçük olması, daha az kan kaybı, ameliyatların daha kısa sürmesi gibi avantajlar var. Ayrıca hibrit ameliyathanenin, ameliyatlardaki başarıyı artırarak, ameliyat risklerini azalttığı öğrenildi

Görüntü Dökümü-HD

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-Ameliyathanenin kapısından görüntü

-Doktorların hastayı ameliyat yapması

-Cihazdan detay

-OMÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Mustafa Kemal Demirağ ile röportaj

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ-SAMSUN-DHA

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Bitlis'te bulunan patlayıcı imha edildi

BİTLİS'in Hizan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda, toprağa gömülü 1 el yapımı patlayıcı,100 kilogram amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Patlayıcılar, uzman ekipler tarafından kontrollü bir şekilde ihma edildi.

Bitlis Valiliği, Hizan ilçesine bağlı Horozdere Köyü kırsalında sürdürülen operasyonlarda ele geçirilen patlayıcı ve yaşam malzemesi ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis İli Hizan İlçesi Horozdere Köyü kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla, 13.03.2018 günü Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir.Operasyon kapsamında icra edilen temas araması faaliyetinde, toprağa gömülü bidon içerisinde 1 el yapımı patlayıcı, 100 kilogram amonyum nitrat ile muhtelif gıda ve yaşım malzemesi ele geçirilmiş olup, yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir.Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toprağa gömülü bulunan el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi

-Detaylar

-Kontrollü bir şekilde imha edilmesi

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,-

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