Dha Yurt Bülteni - 18

İcra davası sonrası dehşet saçtı 1 şehit, 1 ölü, 2 yaralı (geniş haber)







BURSA'nın Gemlik İlçesinde 37 yaşındaki Musa Güler, boşandığı eşinin açtığı icra davası sonrası terör estirdi. Güler, pompalı tüfekle önce eşinin avukatı Özgür Aksoy'u, ardından eşini yaraladıktan sonra gittiği adliyede kendisini engellemeye çalışan polis memuru İdris Büyükdönmez'i şehit ettikten sonra intihar etti.



Olay, bugün saat 20.30 sıralarında Gemlik İlçesi'ndeki Balıkpazarı mevkiinde meydana geldi. Demir doğrama işi yaptığı öğrenilen Musa Güler, iki yıl önce boşandığı eşinin açtığı 19 bin liralık icra davasına girdi. Bugün görülen duruşmada otomobiline 19 bin lira icra konulan Güler, dava sonra evinden aldığı pompalı tüfekle, Balıkpazarı mevkiinde bürosu bulunan aynı zamanda Gemlik Belediyesi CHP'li meclis üyesi Özgür Aksoy'un işyerinin önüne geldi. Güler, buradan çıkan avukat Aksoy'a pompalı tüfekle art arda ateş açtı. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Aksoy kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan Güler ise olay yerinden yaya olarak kaçtı. Göğsüne ve bacaklarına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan avukat Aksoy ambulansla özel bir hastaneye götürüldü.



Olay yerinden kaçan Musa Güler, daha sonra boşandığı eşinin evine gitti. Burada eşini de pompalı tüfekle ateş açıp bacaklarından yaralayan Güler, ardından Gemlik adliyesi'ne gitti.



POLİSİ VURUP İNTİHAR ETTİ



Gemlik Adliyesi'ne girmeye çalışan Musa Güler'i burada görevli 25 yıllık polis memuru İdris Büyükdönmez engellemeye çalıştı. Çıkan arbedenin ardından polis Büyükdönmez'i silahla yaralayan Musa Güler, ardından girdiği adliyede intihar etti.



Yaralı polis memuru Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Büyükdönmez ilk müdahalenin ardından Uludağı Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye geldiğinde kalbi durduğu belirlenen memuru polis Büyükdönmez, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. Ancak polis memuru Büyükdönmez bir süre sonra şehit oldu.



Bu arada, Sİlah seslerinin ardından olayın terör saldırısı olabileceği endişesine kapılan ilçe halkı, sokaklara döküldü. Adliye önüne gelen yüzlerce kişi, polisin uyarısının ardından dağıldı.



Olayın ardından Gemlik'e giden Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız, olay yerinde inceleme yaptı yetkililerden bilgi aldı. Yıldız, olayın siyasi yönünün bulunmadığını belirtirek soruşturmanın sürdürüldüğünü söyledi.



-GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



---------------------------------



-Belediye başkanı açıklama



-Detaylar



Haber-Kamera: Hasan BOZBEY-Faruk KAHRAMAN / GEMLİK(Bursa),



===========================================================



Trabzon'da zincirleme kaza: 3 ölü, 8 yaralı







TRABZON'un Yomra ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada Nihal Bülbüloğlu, Zekiye Gürsoy ile Sevgi Gürsoy hayatını kaybetti 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.



Kaza saat 18: 30 sıralarında ilçenin Yalıncak Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Avrasya Üniversitesi Yomra Yerleşkesi önünde meydana geldi. Trabzon'dan Rize istikametine giden, sürücüleri henüz belirlemeyen 61 BA 626, 61 AL 083, 61 LJ 707 ve 16 EGR 61 plakalı araçlar çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve İtfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre Nihal Bülbüloğlu ile aynı otomobilde bulunan akrabalar Zekiye Gürsoy ile Sevgi Gürsoy hayatını kaybetti. 4 otomobilin karıştığı feci kazada Yunus Emre Memişoğlu, Ayşe Memişoğlu, Asiye Memişoğlu, Yiğit Bülbüloğlu, Nuran Çakır, Handegül Birinci, Murat Ayas ile Berk Hacıhamzaoğlu da yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahaleleri sonrası Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Fatih Devlet Hastanelerine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan Yunus Emre, Ayşe ile Asiye Memişoğlu'nun sağlık durumlarının ciddi olduğunu öğrenildi.



Kaza nedeniyle yolda her iki yönde de kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Kaza sonrası cep telefonu görüntüleri



Haber-Kamera: Fatih TURAN / YOMRA(Trabzon),



==========================================



Tartıştığı Suriyeli tarafından bıçaklandı







KASTAMONU'nun Taşköprü İlçesi'nde Murat A., tartıştığı Suriye uyruklu kişi tarafından bıçakla yaralandı. Suriyeli gözaltına alınırken, karakol önünde tolanan bir grup, olaya tepki gösterdi.



Olay, bugün Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İsmi açıklanmayan Suriye uyruklu kişi ile Murat A. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştdü. Kavga sırasında Suriyeli kişi, Murat A.'yı bıçakladı. Yaralanan Murat A., ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi'ne sevk edildi. Suriyeli ise gözaltına alındı.



KALABALIK BİR GRUP, TEPKİ GÖSTERDİ



İlçede yaşayan bazı vatandaşlar, karakol önünde toplanarak duruma tepki gösterdi. Suriyeli'nin kendilerine verilmesini isteyen öfkeli kalabalık ile polisler arasında zaman zaman tartışma yaşandı. Bunun üzerine ilçeye Kastamonu'dan takviye polis ekipleri sevk edildi. Polisler, karakol önünde geniş güvenlik önlemi aldı.



Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel ile Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan da kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, kalabalığa seslenerek duyarlılıklarını anladığını, ancak emniyet güçlerinin tahkikatı sürdürdüğünü kaydetti.



Kalabalık, bir süre daha bekledikten sonra dağıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Kaymakamın ikna çabası



-Belediye başkanı ikna çabası



-Kalabalık ile polisin tartışması



Haber-Kamera: Hüseyin DOĞAN / TAŞKÖPRÜ(Kastamonu),



===================================================



Erciş'te akrabaların silahlı kavgası; 2 ölü, 3 yaralı







VAN'ın Erciş İlçesi'nde akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.



Olay, bugün saat 18.00 sıralarında ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Ortayayla Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki ailenin bireyleri, mahalle meydanında karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D., yanındaki silahla, akrabalarının üzerine kurşun yağdırdı. Olayda, 38 yaşındaki Alaettin Delibaş ile eşi 34 yaşındaki Fatma ve çocukları Gönül, Tayfun ve Gülistan Delibaş yaralandı.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Alaettin ve Fatma Delibaş çifti, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Çocukları ise ilk müdahalelerinin ardından Van'daki hastanelere sevk edildi.



Güvenlik güçleri, olay sonrası kaçan S.D.'yi yakalamak için çalışma başlatırken, mahalledede geniş güvenlik önlemi alandı.



Haber: Orhan AŞAN / VAN,



==========================



Kahramanmaraş'ta 2 çocuk boğuldu







KAHRAMANNARAŞ'ta serinlemek için farklı yerlerde baraj gölüne giren 2 çocuk hayatını kaybetti.



Merkez Onikişubat İlçesi'nin Küçüksır Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Sır Barajı gölüne giren 13 yaşındaki Kamil Ahmet Yardımcı, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı, ardından gözden kayboldu. Güvenlik güçleri tarafından baraj gölünden çıkarılan Yırdımcı'nın cesedi, hastanenin morguna kondu.



Kızılseki Mahallesi'nde de yine aynı baraj gölüne giren 14 yaşındaki Emre Çetinkaya da boğularak yaşamını yitirdi.



Haber: KAHRAMANMARAŞ,



===========================



Anamur'da yangın 200 hektar ormanı etkiledi (2)



YANGIN, UZAYDAN LANDI



Anamur'da 4 günde 200 hektarlık ormanlık alanı kül eden yangının dev dumanı, Nasa'nın Aqua uydusu tarafından uzaydan fotoğraflandı. Anamur'daki orman yangınına ait fotoğraf, Nasa'nın resmi internet sitesinde yer alan dünya çapındaki orman yangınları galerisinde 'Türkiye'nin Toros Dağları'ndaki yangından çıkan büyük bir duman NASA'nın Aqua uydusu tarafından uzaydan görüldü' notuyla paşlaşıldı. Fotoğrafta Kıbrıs adasıyla neredeyse aynı büyüklükte görülen duman, yangının boyutunu gözler önüne serdi.







Haber: MERSİN,



====================