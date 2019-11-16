DHA YURT BÜLTENİ - 18

16.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 16.11.2019 16:46

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Ayder Yaylası'nda ara tatil yoğunluğu

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl başlattığı okullarda ara tatil uygulaması Karadeniz'de tatil mekanlarına ilgiyi artırdı. Rize'nin ünlü Turizm Merkezi Ayder Yaylası'na gelen tatilciler, konaklama tesislerini doldurdu.

Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylasına gelen tatilciler, otel, pansiyon ve ahşap evlere yerleşti. Tatilciler, yaylada sonbaharın renk cümbüşü eşliğinde doğa yürüyüşü yaptı, fotoğraf çektirdi. Yaylada bir hafta boyunca tesislerde konaklayacak tatilciler, yöresel yemeklerin tadına bakacak, horon oynayarak eğlenecek.

Yaylaya tatile gelen Gülru Karslı, "Sınavlar bitti. Sınavlardan sonra arkadaşlarımızla toplanıp kafa dağıtmak için bir gezi yapalım, Karadeniz yakını olsun dedik. Karadeniz deyince akla ilk gelen yerler Uzungöl ve Ayder Yaylası. Bizde Ayder Yaylasını tercih ettik. Karadeniz'in vazgeçilmezi horon bizde horonla gezimizi taçlandırmak istedik" dedi.

Cemre Beren Ketenci de "Rize çok güzel bir yer. İyi ki Rize'ye gelmişim. 9 günlük ara tatilimi en güzel burada geçirebilirdim. İstanbul'da yaşıyorum. Rize'yi çok seviyorum" diye konuştu.

Elanur Etöz ise "Tatilde Ayder Yaylasına geldik. Burada güzel vakit geçirmek, spor yapmak, gezmek istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yayla detayları

Yaylada gezenler, horon oynayanlarTatilcilerle röp.

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE / RİZE

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Çeşme'de esnaf ara tatilden umduğunu bulamadı MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya konulan ara tatilin başlamasıyla birlikte, Ege'nin tatil beldelerinde oluşması beklenen hareketlilik, beklentiyi karşılamadı. Türkiye turizminin gözbebeği Çeşme'de esnaf umduğunu bulamamaktan yakınırken, Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, tatilin ilk kez uygulanması sebebiyle vatandaşların programlama yapamadığını ancak ara tatilin önümüzdeki dönemlerde kış turizmine büyük etkisi olacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya konulan ara tatilin başlamasıyla birlikte tatil beldelerinde büyük bir yoğunluk yaşanması bekleniyordu. 18-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen ara tatile hafta sonu da eklenince süre 9 güne kadar uzadı ancak Ege'nin tatil beldelerinde oluşması tahmin edilen hareketlilik, beklentiyi karşılamadı. Çeşme'nin dünyaca ünlü Ilıca Plajı boş kaldı, Alaçatı sokaklarında ise beklenen yoğunluk yaşanamayınca esnaf umduğunu bulamadı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, "Çeşme'de güzel bir yaz geçirdik. Havaların sıcak seyretmesiyle halen yazı yaşıyoruz ve denize girenler oluyor. Bu dönemde turizmin alışık olmadığı bir ara tatil başladı. Bizim beklentimiz tüm Türkiye genelinde bu ara tatilin hareketli geçmesiydi fakat Çeşme'deki rezervasyonların çok iyi olmadığını söyleyebiliriz. Bu durumun ara tatile yönelik bir adaptasyon probleminden kaynaklandığını düşünüyoruz" dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM KIŞ TURİZMİNİ OLUMLU ETKİLEYECEK'

Yaz döneminin uzun sürdüğünü belirten Demir, "Birçok tatilci ara tatil tarihlerini bilmiyor dolayısıyla tatil planlamasında da bilmemezlikten kaynaklanan bir problem meydana geliyor. Ancak ümit ediyorum ki önümüzdeki hafta içinde rezervasyonlarda bir artış meydana gelir. Önümüzdeki hafta özellikle termal otellerimizde bir yoğunluk görüyoruz. Özellikle Şubat ayındaki tatilden daha çok umutluyuz. Ara tatil uygulaması önümüzdeki dönemlerde kış turizmini olumlu yönde etkileyecektir" şeklinde konuştu.

BEKLENTİ YÜKSEKTİ

Ara tatil beklentilerinin çok yüksek olduğunu söyleyen, Çeşme'de pastane sahibi olan Ahmet Bağcı, "Şu anda Çeşme'de pek gelen giden yok. Pazartesi'den itibaren halkımız gelmeye başlar o zaman belki hareket olur ancak şu anda bir hareket yok. Dileğimiz Çeşme ve Alaçatı'nın her zaman yoğun, bol ve bereketli olmasıdır" dedi. Alaçatı esnaflarından Eşref Tuncer ise, "Şu anda beklediğimiz düzeyde bir yoğunluk yok. Esnaf olarak bizler ara tatilde daha hareketli olmasını bekliyorduk. Aslında zaman olarak oldukça güzel bir zaman, hava da çok güzel ama alışık olmadığımız bir durum meydana geldi. Vatandaşlarımız sanırım bu tatile alışık olmadıkları için değerlendiremedi. İnşallah hafta içi yoğunluk artar, beklentimiz bu yönde."

SAKİNLİĞİN TADINI ÇIKARDILAR

Almanya'dan Çeşme'ye gezi amaçlı gelen vatandaşlardan Nurdan Yıldırım, "Çeşme çok güzel. Bugün Alaçatı'yı ve Ilıca'yı gezdik. Gezilecek yerler çok fazla. Bu dönemde sakin olduğu için Çeşme'yi tercih ettik. Kafa dinlemek için oldukça iyi geldi" dedi. Tatil için gelen Arzu Mutlu da, "Çeşme'yi merak ettiğimiz için çocuklarımızın ara tatiline denk getirip gezmeye geldik. Çok beğendik ve memnun kaldık. Hava çok güzel ve tam bu zamanlarda gezilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok kalabalık olmadığı için her şeyi net görebiliyoruz. Bizler için de avantaj oldu" dedi.

Görüntü Dökümü-----------Çeşme otoyolundan görüntü-Ilıca Plajı'ndan görüntü-Vatandaşlar röportaj-Esnafla röportaj-Yakup Demir ile röportaj-Alaçatı'dan genel detay görüntü

Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü öldü

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde marangoz ustası Ahmet Peker (43), direksiyon başında kalp krizi geçirmesi ardından otomobiliyle, park halindeki bir başka otomobile çarparak yaşamını yitirdi.

Kaza, Tosya Rıhtım Boyu Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Peker yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak, önce yol kenarındaki beton bariyerlere, ardından da park halindeki otomobile çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Peker'i ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Direksiyon başında kalp krizi geçirdiği belirlenen 2 çocuk babası Ahmet Peker, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü: -Otomobilin, park halindeki araca çarpması (güvenlik kamerası)

Haber: Emre ÇİLOĞLU/TOSYA(Kastamonu),

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Yunuslara özgürlük için 2 günde 2 bin 500 imza topladılar MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 5 yıldızlı bir otelin sahilinde bulunan yunus parkının kapatılması için 2 günde 2 bin 500 imza toplandı.

Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) öncülüğünde, Muğla Barosu Doğal Yaşamı Koruma ve Hayvan Hakları Komisyonu desteğiyle, 'Yunus esaretine son' adı altında yunus parkının kapatılması için imza kampanyası başlatıldı. Dün ve bugün Atatürk Caddesi Saman İskelesi'nde saat 12.00'de stant açıldı. İmza kampanyasına katılanlar, taşıdıkları dövizlerle de yunus parkının kapatılması istedi. Marmarisliler kampanyaya, imzalarıyla destek verdi. İki gün içinde 2 bin 500 imza toplandı.

MAHAKDER Başkanı Tülay Yıldız, "Bodrum'da vatandaşlar, 70 bin imza toplayarak yunus parkını kapattırmıştır. Hiçbir yunusun yeri, parklar değil okyanuslardır. Parklarda şifa dağıtıldığı öne sürülen yunuslarla ilgili bilimsel bir gerçeklik yoktur. Bu parklar sadece ticari amaçlıdır. Zulüm gören ve esaret altında yaşayan bir canlı başka bir canlıya şifa olmamıştır. Toplayacağımız imzaları Muğla Barosu aracılığıyla bakanlıklara ve yurt dışındaki hayvan hakları komisyonlarına göndereceğiz" dedi.

İlçede yerleşik yaşayan yabancılar, 40 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, Marmarisliler ve Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk de kampanyaya destek için imza attı. Öztürk, "Aynı zamanda Hayvan Rehabilitasyon Merkezi sorumluluğumda. Hayvanların korunması, bakımı, ihtiyaçları için belediye olarak çok hassasız. Şahsım ve belediye olarak bu parkın kapatılması için seferber olduk" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜİmza kampanyasından genel-ayrıntılı görüntüİmza kampanyasına katılan Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk röportajİmza kampanyasına katılan vatandaş röportajMAHAKDER Başkanı Tülay Yıldız ile röportaj

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı adliyede (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Sosyal medyada yayınladığı videoda, Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen iş insanı Mehmet A., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

KOCAELİ

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Kaynak: DHA