DHA YURT BÜLTENİ-17

08.08.2019 20:12

Muğla'da orman yangını



MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde, bilinmeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havandan va karadan müdahalenin sürdüğü öğrenildi.

Kavaklıdere ilçesinin Kanyaş Yaylası'ndaki ormanlık alanda, saat 17.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Genç çam ağaçlarıyla kaplı alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 5 söndürme helikopteri, 10 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 dozer sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatılırken, jandarma ise soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), -

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Bariyerlere çarpan tanker yandı, alevler ormanlık alana sıçradı

BURSA-İnegöl Karayolu üzerinde lastiği patlayarak bariyerlere çarpan süt dolu tanker, alev aldı. Alevler, karayolu kenarında bulunan ormanlık alana sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ormanlık alana ve tankere müdahale etti. Tankerdeki yangın söndürüldü. Ormanlık alana müdahale devam ediyor.

Olay, Bursa-İnegöl Karayolu Karahıdır Mahallesi yakınlarında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İnegöl'den Bursa'ya seyir halindeyken sağ ön lastiği patlayan 16 SF 663 plakalı süt taşıyan tanker, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen tanker, aniden alev aldı. Alevler, karayolu kenarında bulunan ormanlık alana sıçradı. Tankerin sürücüsü, kendisini dışaraya atarkan bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tankere ve yanan ormanlık alana müdahale ett. Tankerdeki yangın söndürüldü. Ormanlık alana müdahale devam ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

BURSA

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Şiddetli rüzgar, parkın masa ve sandalyelerini uçurdu

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, aniden çıkan şiddeti rüzgar bir çay bahçesindeki masa, sandalye ve gölgelikleri uçururken bu, anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Emet ilçesinde aniden başlayan şiddetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Engelsiz yaşam parkındaki masa, sandalye ve gölgeler rüzgarın etkisiyle uçarken, bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çay bahçesinin işletmecisi Süleyman Us, çıkan rüzgarın kısa sürede etkili olduğunu ifade ederek, "Bir anda şiddetli rüzgar çıktı. Parkımızda bulunan sandalye ve çadırların havada uçuştuğunu gördükö dedi.

Görüntü Dökümü:

-Güvenlik kamerası kayıtları

-Uçan masa ve sandalyeler

Haber-Kamera: Ercan KOLKU/EMET(Kütahya),-

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Sporcular Hasan Dağı'ndan Ömer Halisdemir için havalandı

AKSARAY'da düzenlenen Uluslararası Yamaç Paraşütü Rusya Açık Şampiyonası kapsamında Hasan Dağı'ndan havalanan sporcular, Niğde'nin Çukurkuyu beldesine iniş yaparak, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.

Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi koordinasyonunda Hasan Dağı'nda düzenlenen şampiyonaya katılan paraşütçüler, Hasan Dağı'ndan havalanarak yaklaşık 75 kilometre uçtu. Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesine iniş yapan sporcular, daha sonra, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ederek, dua okudu. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Aksaray Temsilcisi ve Uluslararası Yamaç Paraşütü Rusya Açık Şampiyonası Sorumlusu Abdullah Kahraman, Aksaray Hasan Dağı'nda Rusya Açık Şampiyonası'nı düzenlendiklerini söyledi. Şehit Ömer Halisdemir'i ziyaret etmek ve iniş alanını burayı yapmak için planlama yaptıklarını belirten Kahraman, "Şehidimizi anmak için pilotlarımızı buraya indirdik. Şehidimizi ziyaret ettik, dua okuduk. Şampiyona 9 Ağustos'a kadar devam edecek. Hava sporları olarak bu tür ziyaretlerimizi devam ettireceğiz. 25 ülkeden 70 sporcuyla 3-9 Ağustos arasında Aksaray Hasan Dağı'nda yarışmamızı gerçekleştiriyoruz. Şehidimizin memleketini yarışmaya 2016'da dahil ettik. Şampiyonlarda en az bir gün iniş alanımızı burası olarak belirledik." diye konuştu.

Görüntü dökümü

-Sporcuların havadan görüntüsü

İnerken görüntüsü

Ömer Halisdemir Kabirlerini ziyaret etmesi

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Aksaray Temsilcisi Abdullah Kahraman'ın açıklaması

Ali KADI/NİĞDE,-

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Kaynak: DHA