DHA YURT BÜLTENİ - 16

Sahte alkolden ölenler son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'de sahte alkolden zehirlenip ölen 5 kişiden 1'i dün, 2'si bugün toprağa verilirken, 2 kişinin cenazeleri ise memleketlerine gönderildi. Hastanedeki 13 kişinin ise yoğun bakım ünitelerindeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kent merkezinde son 1 hafta içinde, hastanelerin acil servislerine zehirlenme nedeni ile 21 kişi başvurdu. Yapılan tetkiklerde, bu kişilere metanol zehirlenmesi teşhisi konuldu. Bu kişilerden 4'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi, Ünsal D., Ebru A., Mehmet A., Orhan B. ve Uğur K. ise doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 13 kişinin ise hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından 4 şüpheli 'olası kast ile adam öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.

Hayatını kaybedenlerden 2 çocuk babası Ünsal D. ile 1 çocuk annesi Ebru A. bugün Güneykent Mezarlığı'nda son yolculuklarına uğurlandı.

'GRİP SANDIK'

Ünsal D.'nin eşinin teyzesi Necla Yedigöz, Ünsal D.'yi grip sanıp acile götürdüklerini belirterek, "Hastaneye gittiğimizde alkol olduğunu öğrendik. Hemen yoğun bakıma aldılar. Tedaviye hiçbir tepki vermedi. Hastanede 5 gün yattı. Biz nereden aldığını bilmiyoruz. Yetkililer bunlarla ilgilensinler, başka canlar yanmasın. Benim yeğenimin 2 tane çocuğu var. Yazık bunlara ne olacak. Bunu satanların cezasını vermeliler. Diğer insanlar da bundan hayatlarını kaybetti, halen hayat mücadelesi veriyorlar" dedi.

Ölenlerden Mehmet A. dün Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilirken, Orhan B.'nin cenazesi Kayseri'ye, Uğur K.'nin cenazesi ise Silifke'ye gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Mezarlık girişi

-Ünsal D.'nin tabutunu getiren yakınları

-Cenaze namazı için toplanan kalabalık

-Necla Yedigöz, açıklama yaparken

-Cenaze namazından genel ve detay

-Tabut taşınırken

-Cenaze aracı giderken

(BOYUT: 405 MB) (SÜRE: 3,36 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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Otomobil tıra çarptı: 3 ölü, 2 yaralı (3)

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran tıra, otomobilin arkadan çarptığı kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Otomobilde bulunan ailenin, kazada ağır yaranan 2 kızından biri olan Ziynet Yarıcı da sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

İKİZLERE HAMİLEYMİŞ

Öte yandan kazada yaşamını yitiren Hicran Yarıcı'nın ikiz bebeklere 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLMİŞTİ

Haber: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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Şanlıurfa'da 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da ev ve iş yerlerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Kentte son günlerde ev ve iş yerlerinde artan hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, M.Ş. A ve Y.A'yı gözaltına aldı. Diyarbakır'dan geldiği öğrenilen şüphelilerin evinde arama yapan polis ekipleri 4 bin TL para, altın bilezik, küpe ve kolye ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Asayiş Şube Müdürlüğü

Şüphelilerin şubeden çıkarılması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 5,9 MB

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Kaymakamın oğlunun ölüme koşma anının görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kaymakamı Kemal İnan'ın Denizli'de yaşayan ve karıştığı kavgada bıçaklanarak öldürülen oğlu 14 yaşındaki Safa Akif İnan'ın son anlarını görüntüleyen güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında Safa Akif İnan'ın kavga sırasında ağabeylerinin yanına koşması, karnından bıçaklandıktan sonra ise yaralı halde dönmesi yer aldı.

Denizli Vali Yardımcılığı görevinden, geçen şubat ayında Bursa'nın Gemlik ilçesi Kaymakamlığı'na atanan Kemal İnan'ın Denizli'de bulunan oğullarından en küçüğü Safa Akif İnan, kız arkadaşının eski erkek arkadaşı B.Ç. (14) ile sosyal medyada küfürleşti. Küfürleşmenin ardından telefonda tartışan İnan ile B.Ç., 25 Haziran salı günü saat 19.30 sıralarında, Amfi Park'ta buluştu. İnan, buluşmaya ikiz olan ağabeyleri Ahmet Burak İnan ve Mehmet Buğra İnan ile birlikte gitti. B.Ç. de yanına aldığı arkadaşlarıyla buluşma yerine geldi. Amfi Park'ta buluşan iki grup arasındaki tartışma, bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Safa Akif İnan karın bölgesinden, ağabeyi Ahmet Burak İnan ise baldırından bıçaklanırken, Mehmet Buğra İnan darp sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı 3 kardeşten Safa Akif İnan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Burak ile Mehmet Buğra İnan, taburcu edildi. Yaşamını yitiren Safa Akif İnan, memleketi Samsun'da toprağa verildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden K.E. (16), K.B. (16), İ.S. (17), B.Ç. (14) ve B.K. (16) tutuklandı. Diğer şüpheliler F.A.B. (14), K.O. (14) ve A.S.K. (15) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SON ANLARI KAMERADA

Öte yandan yaşamını yitiren Safa Akif İnan'ın son anlarının görüntülendiği, güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen o anlarda, İnan'ın bir kafeye doğru ilerlerken ağabeylerinin kavga ettiğini görüp, geri dönerek koşması yer aldı. Ardından bıçaklanan İnan'ın yaralı halde kafeye girerken görüntüsü de yine kamera tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamera kayıtlarında

-Safa Akif İnan'ın geriye doğru koşması

-Bıçaklandıktan sonra kafeye gelmesi

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

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Kaynak: DHA