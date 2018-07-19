Dha Yurt Bülteni 16

KKTC AÇIKLARINDA BATAN MÜLTECİ TEKNESİNDEN KURTARILANLAR VE CENAZELER MERSİN'DE (EK)

** 31 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

KKTC Karpaz Yarımadası açıklarında batan tekneden kurtarılıp, Mersin'in Taşucu Limanı'na getirilen Suriyeli mültecilerinden yaralı olan 1'i çocuk ve 1'i kadın 31 kişi, Silifke Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan mültecilerin ise polis gözetiminde tutulduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN - Mehmet OKUR - Akif ÖZDEMİR-Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/MERSİN,

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Geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)

YANGIN SÜRÜYOR

Hurda geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen halen kontrol altına alınamadı. Gece yarısı yükselen alevler, gökyüzünü aydınlatırken, fabrikadan sık sık patlama sesleri de duyuldu. Yangın nedeniyle D 400 Karayolu'nda ulaşım, tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Ayrıca yangının çevredeki başka bir fabrikaya sıçramasından endişe duyulurken, söndürme çalışmasına Adana, Hatay ve Kahramanmaraş itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler de destek veriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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**Cep telefonu görüntüsü

Alevlerden görüntü

İtfaiye ekibinin yangına müdahalesi

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: TOPRAKKALE(Osmaniye),

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8 İŞÇİ KAYNAĞI BELLİ OLMAYAN GAZDAN ZEHİRLENDİ

ADANA'da Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan yapı kimyasalları fabrikasında kaynağı ve cinsi bilinmeyen gaz nedeniyle 8 işçi zehirlendi. Hayati tehlikeleri bulunmayan işçiler hastaneye kaldırılırken, ekipler gazın kaynağını belirlemek için çalışma başlattı.

Merkez Sarıçam ilçesinde bulunan Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan yapı kimyasalları fabrikasında çalışanlar, iddiaya göre saat 20.00 sıralarında kötü bir koku hissetmeye başladı. Fabrikada gaz sızıntısı olabileceğini düşünen işçiler, 112 Acil servis ve itfaiyeyi arayarak, durumu bildirdi. Bu sırada fabrika içinde bulunan 8 işçi gazdan etkilenip, nefes almakta zorluk çekmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri, kokudan etkilenen 8 işçiyi fabrikanın dışına taşıdı. Zehirlenme şüphesiyle işçiler ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

METAN GAZINA RASTLANILDI

Fabrikada özel cihazlarla ölçüm yapan AFAD ekipleri, az miktarda metan gazına rastladı. Gazın fabrikadan kaynaklı olmadığını belirleyen ekipler, zehirlenmeye tespit edilen metan gazının mı yoksa başka bir maddeden mi kaynaklandığının belirlenmesi için araştırmalarını sürdürüyor. Hastanelerde tedavisi devam eden 8 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Fabrikanın dışından görüntü

Fabrika önündeki ambulans, polis ve AFAD ekiplerinden görüntü

Özel kıyafetli ve gaz maskeli AFAD personelinden görüntü

Özel kıyafetli AFAD personelnin elinde ölçüm cihazıyla fabrikaya girmesi

AFAD personelinin fabrika içinde özel bir aletle ölçüm yapması

Ambulansta müdaha edilen zehirlenen işçilerden görüntü

Ambulansın fabrikadan çıkışı

Genel ve detay görüntüler

Süre: 01'58" Boyut: 120 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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AKSARAY'DA 3 TIR'IN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

AKSARAY'da trafik lambalarında meydana gelen, 3 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada sürücü koltuğunda sıkışan sürücülerin kurtarma çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da katılarak ekiplere yardımcı oldu.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Aksaray-Ankara karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, trafik lambalarında bekleyen 06 PUL 64 plakalı TIR'a, arkadan gelen Yusuf Gök (41)yönetimindeki 01 TM 533 plakalı TIR çarptı. Bu TIR'a da Murat Onaran yönetimindeki 78 BZ 690 plakalı TIR çarptı. Üç TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında sürücüler Yusuf Gök ve Murat Onaran araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada araçlarda sıkışan sürücüleri kurtarmak için itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasına çevredeki vatandaşlar da yardımcı oldu. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmalar sonrasında sürücüler sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralı sürücüler olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yeri detay

Yaralıların kurtarılması

Yaralıların ambulanslara alınması

Yaralıların hastaneye getirilmesi

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ/ AKSARAY

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'TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞİ' YARIŞMASI SONUÇLANDI

MUĞLA'nın Ortaca İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen 'Türkiye'nin en iyi işi' yarışmasını Efe Tanay kazandı.

Ortaca Belediyesi tarafından bölgenin tanıtımı için 'Türkiye'nin en iyi işi' adlı fotoğraf ve video yarışması sonuçlandı. Rusya, İspanya, Kazakistan, Bolivya, Güney Kore, Kanada, Slovakya gibi toplam 27 ülkeden 8 bin 235 kişinin fotoğraf ve videolarıyla başvurduğu yarışmayı kazanan 32 yaşındaki Efe Tanay 30 bin lira ödülün de sahibi oldu. Proje kapsamında bölgenin yüzü olan Efe Tanay, profesyonel turist olarak 1-31 Ağustos tarihleri arasında 1 ay boyunca Dalyan ve Sarıgerme bölgesini gezerek fotoğraf ve video çekecek. Tanay, tatil deneyimlerini ve fotoğraflarını www.bestjobinturkey.com sitesinde ve projenin Instagram, Facebook ve Youtube hesaplarında paylaşacak.

Projenin bir tanıtım aracı olduğunu söyleyen Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, "Efe Tanay 1-31 Ağustos tarihleri arasında Turizm destinasyonunu gezerek bölgemizin tanıtımını yapacak. 27 ülkeden 8 bin 235 başvuru yapıldı. Başvurular projeyi hazırlayan reklam ajansı tarafından 50 kişiye indirildi. Daha sonra 9 kişiden oluşturulan bir jüri tarafından seçilen Efe Tanay bu projeye katılmaya hak kazandı" dedi.

Belediye adına projeyi hazırlayan Fatih Akaslan ise, "Dünya'da destinasyon pazarlaması için artık farklı yollar deneniyor. 'Türkiye'nin en iyi işi' projemizin yurtdışı kaynaklı bir örneği var ve biz bunu Türkiye'de uyguladık. Kazanan şanslı kişinin tüm konaklama ve yeme-içme masrafları karşılanacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Başkanın kazananı açıklamasından görüntü

Belediye başkanının konuşması

Fatih Akaslan ile röp.

Kazanan video

Genel ve detay görüntü

Haber - Kamer: Süleyman İLTER/ ORTACA (Muğla),

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