DHA YURT BÜLTENİ-15

20.08.2019 17:49

Çanakkale'de 220 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına geçmeye çalışan 220 kaçak göçmen yakalandı.

Kuzey Ege Deniz'inde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 'TCSG 28', 'TCSG 107', 'TCSG 81' ve 'TCSG 109' Bot Komutanlığı ekipleri, Küçükkuyu beldesi Behramkale ve Kadırga Burnu mevkii açıklarında 5 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda Suriye, Afganistan, Mali, Togo, Senegal, Kongo, Lübnan, Fildişi ve Kuveyt uyruklu toplam 220 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaçakların sahil güvenlik botu ile limana gelmelerinden görüntü.

-Kaçakların bottan inmelerinden görüntü.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale),

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Ölümlü kazaya bakarken kaza yaptı, 3 yaşındaki Ahmed yaralandı



Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Muhammed Salim (32), yaşamını yitirdi. Yoldan geçerken kaza yerine bakan sürücünün otomobiliyle önündeki başka bir otomobile çarpması sonucu, meydana gelen ikinci kazada Suriye uyruklu Ahmed Hassan (3), yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, İslahiye- Hassa Çevre yolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. K.A. (49) yönetimindeki 31 B 4600 plakalı TIR, iddiaya göre, aynı yöne ilerleyen Muhammed Salim'in kullandığı 27 MA 8215 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Salim motosikletiyle sürüklenirken, kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Salim'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Suriye uyruklu S.A. yönetimindeki 27 MA 8223 plakalı otomobille, kaza yerine bakarken Suriye uyruklu M.K.'nin kullandığı 34 CBN 021 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, S.A.'nın otomobilindeki Ahmed Hassan yaralandı. Kaza yerindeki polislerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ahmed Hassan, İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hassan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Motosiklet sürücüsü Salim'in cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ekipler, TIR sürücüsü K.A.'yı ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri

- Kazaya karışan TIR ve motosiklet

- Ölen sürücünün yakınları

Jandarma ve polisin olay yerinde çalışması

Merak sonucu kaza yapan araçlar

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK - GAZİANTEP-

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Çanakkale'de 54 kaçak göçmen yakalandı



Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 54 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Koruoba köyü sahilinde şüphelendikleri minibüsü durdurdu. 18 koltuklu minibüs içinde yapılan aramada Afganistan uyruklu 54 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs şoförü ise insan kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na getirilen kaçaklar işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaçak göçmenlerden görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale),

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Ağaca çarpan otomobildeki anne- kız ağır yaralandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada, Elif Candan (28) ve kızı Gülsu Candan (5) ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, ilçeye bağlı Yiğitler Köyü mevkisinde meydana geldi. Bayramiç'ten Karıncalık köyüne giden Durmuş Candan (35) yönetimindeki 17 AS 086 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, sürücü hafif sıyrıklar alırken, otomobildeki eşi Elif Candan ile kızı Gülsu Candan ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından Elif Candan ile kızı Gülsu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü Durmuş Candan ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza Yerindeki Araçtan Görüntü

-Hastaneye getirilen yaralı Elif ve Gülsu Candan'dan görüntü

-Hastane önünde fenalaşan yakınlarından görüntü.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),

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Kozan'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı



Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçedeki Yahyalı yolu Sıkıntı kavşağında meydana geldi. Ana caddede ilerleyen Önder Yaprak yönetimindeki 01 BV 237 plakalı otomobil, ara yoldan çıkan Musa Kaya (55) yönetimindeki 01 Y4 151 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Musa Kaya yönetimindeki araç, yol kenarındaki portakal bahçesine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiyeye bağlı Cankur, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Musa Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya'nın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kozan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazada yaralanan Önder Yaprak (44) ve Melahat Yaprak (43) ambulansla, Ömer Yasin Yaprak (17) ise otomobille Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri genel görüntü

Yaralıların sedye ile taşınması

Kaza yapan araçların görüntüsü

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,Adana,

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Mersin'de akıntıya kapılan 2 kişi kayboldu

Mersin'in anamur ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde akıntıya kapılan 2 kişi kayboldu.

İlçeye bağlı Ören Mahallesi'ndeki plaja giden Ayhan Şeker (49) ve beraberindeki ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan ikili, açıklara doğru sürüklendi. İkilinin yardım çığlıklarını duyan çevre sakinleri, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden deniz polisi, gözden kaybolan Şeker ve beraberindeki kadını bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

Görüntü Dökümü

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Sahilin genel görüntüsü

- Kaybolanların yakınları

- Kurtarma botunun görüntüsü

- Aramadan genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin),

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SoloTürk'ten Rize semalarında nefes kesen gösteri

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri uçağı SoloTürk, Rize semalarında nefes kesen gösteri düzenledi. İzleyenler, F-16 uçağının alçak uçuşu sırasında büyük heyecan yaşarken, bu anları da cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

Rize Valiliği ve Rize Belediyesi'nce ortaklaşa düzenlenen etkinlik kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri uçağı SoloTürk'ün gerçekleştirdiği gösteri nefesleri kesti. Sahil dolgu alanında gerçekleşen gösteri, kent sakinlerince ilgiyle izlendi. Yaklaşık 20 dakika süren gösteride F-16 pilotu, alçak uçuşla kalabalığı selamladı. Gösteride pilotun sortilerle, alçak uçuşu izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Sahili dolduran vatandaşlar, gösteri anlarını da cep telefonlarının kameralarıyla görüntülemeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Gösteri uçuşu

-Kalabalıktan detaylar

HABER KAMERA: Mehmet Can PEÇE/RİZE,



Kaynak: DHA