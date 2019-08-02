DHA YURT BÜLTENİ - 15

Güvenpark saldırısında patlayıcıları temin eden, Hakkari'de yakalandı

Hakkari Valiliği'nce 13 Mart 2016'da Ankara Güvenpark'ta, PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 344 kişinin de yaralandığı terör saldırısında kullanılan patlayıcı maddeleri temin eden kişinin yakalandığı açıklandı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, operasyonun dün Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 01.08.2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonda 'silahlı terör örgütüne üye olma, devletin birliği ve bütünlüğünü bozma ve örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından 3 ayrı aranması bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahsın 13.03.2016 tarihinde Ankara ili Kızılay Meydanı Güvenpark civarında meydana gelen 38 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 349 vatandaşımızın yaralandığı ve 107 kurum ve aracın zarar gördüğü bombalı terör eyleminde kullanılan patlayıcı maddeleri temin eden şahıs olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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***ARŞİV***

Ankara Güvenpark'ta terör saldırısı sonrası yaşananlar

Haber: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -

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Pençe Harekatı gazisi sevgi gösterileriyle karşılandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristleri etkisiz hale getirmek için düzenlediği Pençe Harekatı'nda teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki bacağını kaybeden Piyade Uzman Onbaşı Tarık Cür, tedavisinin ardından geldiği memleket Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde alkış ve tekbirlerle karşılandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki 41'inci Komanda Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Onbaşı Tarık Cür, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürdüğü Pençe Harekatı'na katılmak üzere Hakkari Derecek 3'üncü Komando Tabur Komutalığı'na gönderildi. Cür, 20 Temmuz günü PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için düzenlenen operasyona katıldı. Cür, arazide teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi üzerine yaralandı. Ankara GATA'da tedavi edilen Cür, iki bacağını kaybetti.

Tedavisinin ardından İstanbul'a uçakla getirilen Cür, buradan ambulansla memleketi Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine getirildi. Cür'ün geleceğinin bildirilmesi üzerine ailesinin oturduğu ev ile sokak Türk bayrakları ile donatıldı. Gazi Piyade Uzman Onbaşı Tarık Cür'e evinin önünde CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, Kapaklı Belediye Başkanvekili Feyzullah Yorulmaz, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, MHP Tekirdağ İl Başkanı İlker Yücel, partililer, sivil toplum örgütü ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

Ambulanstan indirilip evinin önüne götürülen Cür'ü vatandaşlar alkışlar ve tekbirlerle karşıladı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Temsilcisi İbrahim Çetintaş, Cür'e Kuran-ı Kerim ile Türk bayrağı hediye etti. Hediye edilen Türk bayrağı Cür'ün üzerine örtüldü.

Kapaklı Müftüsü İsa Aktaş'ın tüm şehitler ve gaziler için okuduğu duanın ardından Cür, alkışlarla eşliğinde evine girdi.

Görüntü Dökümü

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Evlere ve caddeye asılan Türk bayrakları

Gazi Cür'ü bekleyen kalabalık

Cür'ün ambulansla getirilmesi

Evin önünde alkışlar ve tekbirlerle karşılanma

Karşılamadan detaylar

Cür'ü Kuran ve bayrak hediye edilmesi

Dualar edilmesi

Cür'ün evine götürülmesi

Detaylar

Haber-Kamera: Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),-

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İş yerinde doldurulmuş hayvanları sergiliyor

Giresun'un Bulancak ilçesinde, avcı Kenan Özdemir, doğada yaralandıktan sonra telef olan hayvanları özel yöntemle içlerini doldurup, iş yerinde sergiliyor.

Bulancak'ın İhsaniye Mahallesi'nde oturan avcı Kenan Özdemir, yasal olarak avladığı ve doğada yaralandıktan sonra telef olan hayvanları içlerini özel yöntemle doldurarak, dükkanında sergiliyor. Özdemir'in iş yerinde boz ayı, yaban keçisi, karaca, küçük timsah, keklik, sansar ve tilki gibi 30 tür hayvan bulunuyor. Bulancak Avcılar ve Atıcılar Derneği'nin eski başkanı da olan Kenan Özdemir, "Amacım gençlerimize, çocuklarımıza hayvanları tanıtıp, bilgi vermek. Çocuklarımız bilgili olsun, diye uğraşıyorum; tek amacım bu. 30 çeşit hayvanımız var. Son dönemde dikkati çeken hayvanlar, karaca yavruları ve ayı oluyor. Ayıyı yakından görmek, dokunmak bambaşka bir duygu" diye konuştu.

Doğadaki yaban hayvanları konusunda hassas davranılması gerektiğini de belirten Özdemir, "Bir hayvanın yavrusunu gördüğünde vatandaşlarımız, onu alıp da evlerine götürmesinler. O yavrunun annesi de mutlaka orada bir yerlerdedir. Buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. İş yerime gelenlere de bunu her defasında söylüyorum" dedi.

Görüntü dökümü:

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Doldurulmuş hayvanlardan görüntüler

İşyeri sahibinin ziyarete gelenlere bilgiler vermesi

Kenan Özdemir röportaj

514.95 MB, 4 dakika 36 saniye

Haber: Hakan KABAHASANOĞLU - Kamera: Haluk ŞENTÜRK/ GİRESUN,

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8 ilde 'sahte heyet raporu' operasyonu (2)

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eskişehir merkezli 8 ilde, malulen emeklilik, engelli raporu ve vergi indiriminden haksız yere yararlanılması için devlet hastanelerinden 'sahte heyet raporu' almak amacıyla para karşılığı aracılık ile iş takibi yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden Murat Mergen, Levent Çağlar ve Kenan Demirel çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler M.A. ve S.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR,

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Kaynak: DHA