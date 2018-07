Dha Yurt Bülteni 15

PROFESÖR ARI: DARBELER DIŞ DESTEKSİZ OLMAZ

ULUDAĞ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayyar Arı, "Darbeler dış desteksiz olmaz. Dış destek alınmamışsa darbe girişimi olmaz. Darbe yaptınız, başarılı oldunuz; NATO tanımadı, Amerika tanımadı, ne yapacaksınız? İsyancı bir hükümet olursunuz" dedi.

Uludağ Üniversitesi'nde, '15 Temmuz unutulmadı, unutturulmayacak' konulu panelde konuşan Prof. Dr. Arı, FETÖ'nün uluslararası güçlerin oyuncağı olduğunu, amacını çok geç anladıklarını söyledi. Prof. Dr. Arı, "Keşke 17-25 Aralık'tan önce anlayabilseydik. Bu kadar büyük bir şekilde ahtapot gibi devletin tüm damarlarına sızacak kadar beklemeseydik. O yapıyı tehlikeli kılan, tanımlanması zor olan bir yapıdan oluşuyor olması. Biz ona 'kripto' diyoruz. Her türlü kimliğe bürünebilen bir yapı" dedi.

Prof. Dr. Arı, darbenin masum bir şey olmadığını da dile getirerek şöyle konuştu:

"Darbeler dış desteksiz olmaz. Dış destek alınmamışsa darbe girişimi olmaz. Darbe yaptınız, başarılı oldunuz; NATO tanımadı, Amerika tanımadı, ne yapacaksınız? İsyancı bir hükümet olursunuz. 3 gün sonra terk etmek zorunda olursunuz. Çünkü darbeciler o ülkenin en ağır cezasına çarptırılacaktır. Dış destek olmadan kimse böyle bir faturayı göze almaz. CIA ve MOSSAD işbirliği ile yapıldı. Ben ifade etmekte mahzur görmüyorum. Aksi hali mümkün değildir."

'DARBECİ ALBAYI DIŞARIYA ATTIM'

Bursa eski Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanı emekli Tümgeneral Seyfullah Saldık da 15 Temmuz darbe girişiminde Bursa'da yaşananları aktardı. Saldık, darbe girişimi sırasında İl Jandarma Komutanlığı'na tedbirleri almak için gittiğini hatırlatarak, "Nizamiyede bana emir vermeye çalışan darbeci albayın peşinden koştum. Üzerine hücum ettim. Kaçınca, yakaladım ve boğuşma yaşadık. Yakasına yapışıp, nizamiyeden dışarıya attım. Daha sonra nizamiyeye darbeye gelen gruba yüksek sesle bağırarak, 'Asla içeriye giremezsiniz' dedim. Jandarma Özel Harekat timine, içeriye girmeye çalışanlar için 'vur' emri verdim. Daha sonra durumu valimize ve başsavcımıza ilettim" dedi.

Malatya'da otobüs şoförüne döner bıçağıyla saldırı

MALATYA'da, otobüs şoförü Önder Boyun'la (35), Y. Şahin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda saldırgan Y. Şahin, şoför Boyun'a döner bıçağıyla saldırdı. Olay otobüste bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, geçen Cuma günü Koyunoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir durakta Büyükşehir Belediyesine bağlı Önder Boyun yönetimindeki otobüse, Y. Şahin yumruk atmaya başladı. Boyun, yolcu olduğunu düşünüp, otobüsü durdurarak kapıyı açtı. Şoför Boyun'a ayağını ezdiğini iddia etti. Şoför Boyun da neresini ezdiğini, göstermesini istedi. Bu sırada Boyun, Y. Şahin'le aralarında arbede çıkmaması ve içeriye girmemesi için kapıyı örttü. Saldırgan da kapının örtülmesine izin vermeyip, belinden döner bıçağı çıkararak şoföre saldırmak istedi. Bu sırada kolundan yaralanan Boyun'a saldıran Y. Şahin'e tepki gösteren vatandaşlara da, elindeki bıçak yolculara doğrulttu. Daha sonra şoföre dönen saldırgan Y. Şahin, 'Kelleni alırım senin' diyerek küfür ve hakaretler etti. Saldırgan, arkadaşları tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Saldırgan Y. Şahin, olay günü polis tarafından kıs kıvrak yakalandı. Sorgusunun ardından Y. Şahin serbest bırakıldı. Olayın şokunu atlatamayan 7 yıllık şoför yapan Önder Boyun, şöyle anlattı:

"Her zamanki gibi; yolcumuzu indirip bindirirken, arkadan arabanın yumruklandığını gördüm. Yolcudur, otobüse yetişmek için koşuyor diye bekledim. Vatandaş geldi. Ön kapıyı açtım binmesi için 'ne oluyor diye bağırdı' bana. Ne oluyor dedim, neden otobüsü yumrukluyorsun dedim. 'ayağımı ezdin' dedi. Bende ister istemez 'ayağının neresini ezdim göster bana, seni hastaneye götüreyim, ambulans çağırayım ezdiysem ayağını', 'ayağımı ezdin lan' diye bağırmaya başlayınca hani araç içerisindeki yolcular korkmaya başlayınca ben kapıyı kapatmak istedim. Tam kapı düğmesine bastığımda belinden çıkardığı döner bıçağıyla üstümüze saldırdı. Orada bizi korumak için gelen vatandaşlara da saldırdı. Elindeki bıçağın büyük olması nedeniyle vatandaşlar geri çekilmek zorunda kaldı. Bizim görevimiz onları korumak, sağ salim yerlerine yetiştirmek. Bıçağı sallayınca kendimi korumak için kolumu kaldırdım. Zaten boynuma doğru salladı bıçağı kolumu kaldırdığımda koluma değmiş. Bende görmedim kesildiğini kolumun yolcuların söylemesi üzerine fark ettim zaten ondan sorasıda hastanede açtık gözümüzü."

Olayın sonrasındaki süreci anlatan şoför Boyun, "Ondan sonraki süreçte karakola gittik. Emniyet bizi götürdü. Şahıs o an gözaltına alındı orada. tabi 1 gün sonra serbest bırakıldı. Alkollü olduğunu beyan etmiş. Bunun için şirketimiz gerekli önemler almış ama her eline alkol alan, eline bıçak alıp dışarı çıkıyor. Bunun için emniyetten biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz. Vatandaşlarımız gerekli ilgiyi gösteriyor ama ister istemez bu tür şahıslar ellerinde bıçaklarla dolaştığı için onlarda yanaşamıyor. Onların da can güvenliği tehlikede. Biz sabah evimizden çıktığımızda çocuklarımız diyor ki 'İnşallah baba bugün sağlam gelirsiniz, size kimse karışmaz' hep o korkuyla evden çıkıyoruz" dedi.

Benzer olayın aynısını 2 ay önce yaşadığını kaydeden şoför Boyun, "Vatandaşlarımız şöyle bir şey var; bizleri ne tarzda görüyorlar bilmiyoruz ama vatandaşa diyoruz budur, şudur işimizle alakalı zaten vatandaşlarımız bize gerekli ilgiyi gösteriyor. Gerçekten gösteriyor. İnsanlar kartını okutuyor ve bugün alkollü şahıslar kartlarını bastıklarında insana diyorsunuz ki 'kartın boş' adam sana hakaret ediyor 'sen beni götürmek zorundasın' saygı duyarız, götürürüz hiç kimseyi yolda bırakacak değiliz. Biz zaten vatandaş için varız. Güzellik her zaman ön plandadır. Biz söylediğimiz zaman bizi yanlış anlıyorlar. Parayı sanki kendimiz alıyormuşuz gibi düşünüyorlar. Kart bu 'kartınız boş' diyoruz. Adam bağırıyor işte 'eşek gibi götüreceksiniz, göreviniz' diye. Muhakkak götüreceğiz ama ben hakaret etmedim, saygı duyarım size ama biz şoför arkadaşlar sürekli bu tür olayla karşılaşıyoruz. Sürekli oluyor. 2 ay evvelde böyle bir olay yaşadık. Parmağım kırıldı ondan sonra. Arkadaşa 'kartın boş' dediğim için bağırdı, 'eşek gibi götüreceksin, senin görevin bu' öyle deyince ister istemez bizde kızıyoruz hakaret ettiği için. O an eline geçirdiği sopayla elime vurdu ve parmağım kırıldı" diye konuştu.

GELECEĞİN OTOMOBİLİ 'BOW İSTKA' ŞEHİTLER ABİDESİ'NDE TANITILDI

ÇANAKKALE'de, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) üretilen ve güneş enerjisiyle şarj olan elektrikli araç 'Bow İstka', test edilerek, tanıtıldı. Şehitlikleri ziyarete gelenler, aracı ilgiyle inceledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Güneş Arabası Ekibi (İTÜGAE) tarafından 2017 yılında geliştirilen ve güneş enerjisiyle şarj olan elektrikli araç, 'Bow İstka', test ve tanıtım amacıyla çıktığı Türkiye turunun ilk ayağı olan Çanakkale'ye geldi. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Şehitler Abidesi önünde tanıtılan ve tören alanında tur atan araç, şehitlikleri ziyarete gelenlerin ilgi odağı oldu. Teknik ekipten bilgi alan ziyaretçiler, araç önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çanakkale'den sonra Bursa, Eskişehir ve Ankara'ya gidecek ve son durağında Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak araç ile ilgili bilgi veren Güneş Arabası Proje ekibi üyesi ve İTÜ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği son sınıf öğrencisi Ömer Nezih Atalay, İTÜ Rektörlüğü destekli proje ile Türkiye'deki vatandaşları teknolojik gelişmeler hakkında bilgilendirmek için tura çıktıklarını söyledi. Aracın yeni eklentileri ve teknolojilerini de bu sayede test etme fırsatı bulacaklarını belirten Atalay, şunları söyledi:

"Bu tur kapsamında çok önemli olan 16 Temmuz gününde şehitlerimizi anmak ve onların bize emanet bıraktığı teknolojik gelişmeleri ileriye taşıyarak daha iyi seviyelere getirmek adına çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü göstermek istedik. 140 km/s hız yapabilen bu aracımızın 6.1 kws batarya paketi bulunmaktadır. Sadece bataryası ile 345 kilometre yol alabilmektedir. Fakat görmüş olduğunuz üzerindeki güneş panelleri eklendiğinde bu mesafe 750 kilometreye kadar çıkabilmektedir. Normal düz bir yolda 75 kilometre saat hızla hiç durmadan güneşten aldığı enerji ile gidebilme kapasitesine sahiptir. Görmüş olduğunuz araç 171 kilo ağırlığında ve karbonfiber maddesinden oluşmaktadır. Bu elektrikli araçların yoğunluğu önümüzdeki dönem artacaktır. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi, görmüş olduğunuz elektrikli otomobil projesi ile gerek vergilerden gerekse fiyat anlamında daha ucuz araçlar piyasaya sunularak, bu araçların yaygınlaşması sağlanacaktır. Altyapı olarak gereken mühendis adayları da bizim ve bizim gibi proje takımları sayesinde oluşacaktır" dedi.

Atalay, 2017 yılında yaptıkları araç ile aynı yıl Ekim ayında Avustralya'daki dünya turnuvasında yarıştıklarını ve 3 bin kilometre zorlu koşullarda Türkiye'yi temsil etme şansı bulduklarını hatırlattı. Ekip, güneş enerjisiyle şarj olan elektrikli araç ile yarın Bursa'ya hareket edecek.

MERSİN'DE ŞÜPHELİ PAKET PANİĞİ

MERSİN'in Silifke ilçesine bağlı Susanoğlu mahallesindeki şüpheli paket nedeniyle D-400 karayolu trafiğe kapandı.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan bölgede, saat 19.30 sıralarında şüpheli bir paket gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemi alıp yolu çift taraflı trafiğe kapattı ve bomba imha ekiplerini bilgilendirdi. Kapatılan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Jandarma ekipleri, Mersin kent merkezinden olay yerine gelecek bomba imha ekibini bekledi.

PAKETTEN KULAKLIK ÇIKTI

Olay yerine sevk edilen bomba imha ekibinin yaptığı kontrolde, şüpheli paketten kulaklık çıktı. Yapılan incelemenin ardından kulaklık, jandarma ekibi tarafından alınarak karakola götürüldü. Uzun bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmanın tamamlanmasının ardından açıldı.

