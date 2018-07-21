Dha Yurt Bülteni 14

HAKKARİ'DE İHA TESPİT ETTİ, UÇAKLAR VURDU: 3 PKK'LI ÖLDÜ

HAKKARİ'nin Kavaklı-Yoncalı bölgesi kırsalında 3 PKK'lı terörist, yapılan hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Hakkari ve çevresindeki kırsal alanda başlatılan operasyonlar sürdürülürken, Kavaklı-Yoncalı bölgesinde 3 PKK'lı terörist İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edildi. Yer ve konumları belirlenen teröristlerden 3'ü F-16 savaş uçaklarının yaptığı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)

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Havadan bombalama anları

Haber-Kamera: HAKKARİ,

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CİP İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI, 2 UZMAN ÇAVUŞ YARALANDI

ADAPAZARI'nda, hatalı sollama yapan cip ile karşı istikametten gelen motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklette bulunan 2 uzman çavuş yaralandı.

Kaza, Adapazarı Ankara Caddesi'nde meydana geldi. E.D. idaresindeki 54 ED 902 plakalı cip hatalı sollama yapınca karşı istikametten gelen Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuşlar R.T. ile O.Ç.'nin bulunduğu motosiklete çarptı. Çarpma sonucu cipin ön lastiği koparken, motosiklet ise metrelerce savrularak paramparça oldu. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, yaralı askerlere ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücü E.D. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Motosikletin görüntüsü

Cipten görüntüler

Polisin incelemelerde bulunması

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya),

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KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL İŞ YERİNE DALDI: 1 YARALI

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki iki araca çarptıktan sonra yol kenarındaki pişmaniye dükkanına girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Başiskele D-130 Karayolu Seymen mevkiinde meydana geldi. Emrehan Çelik idaresindeki 06 FP 9533 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 54 EU 812 plakalı otomobil ve HL-491-S Hollanda plakalı cipe çarptı. Süratli olduğu öğrenilen otomobil daha sonra yol kenarındaki Hüseyin Çetin'e ait pişmaniye dükkanına girdi.

Kaza sırasında iş yerinin içerisinde olan vatandaşlar panikle dükkandan dışarı çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında iş yerinde olan 4 kişiden yaralanan olmadı. Kaza sıra ında yaralanan otomobil sürücüsü Emrehan Çelik ise olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İş yerinin güvenlik kameraları kaza anını saniye saniye kaydetti. Görüntülerde alışveriş yapan müşterilerin kasaya yöneldikleri sırada kontrolden çıkan otomobilin park halindeki cipe çarptıktan sonra iş yerinin camından içeri girdiği, kaza nedeniyle iş yeri çalışanları ve müşterilerin panik içinde dışarı çıktıkları görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik kamerası görüntüleri

otomobilin araçlara çarpması

iş yerine girmesi

içeride bulunanların kaçması

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE (Kocaeli),

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30 METRELİK ÇUKURA DÜŞEN İŞÇİYİ İTFAİYE KURTARDI

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, TOKİ inşaatında çalışan 43 yaşındaki İbrahim Şahan, temel için kazılan yaklaşık 30 metre derinliğindeki çukura düştü. Şahan, itfaiye ekibi tarafından çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Karahasanlı Mahallesi, TOKİ tarafından yapılan konut inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan İbrahim Şahan, bir yapının temeli için kazılan 30 metre derinliğindeki çukuru düştü. Mesai arkadaşlarının fark ettiği Şahan'ın kurtarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine gelen ekiplerden bir itfaiye eri, halatla Şahan'ın düştüğü çukura indi. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası Şahan, düştüğü çukurdan çıkarıldı.

Yaralanan Şahan, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Çukurdan görüntü

İtfaiye ekiplerinden görüntü

Yaralının çukurdan çıkarılmasından görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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BARTIN'DA SAHİLE VARİL VURDU

BARTIN'ın İnkum tatil beldesinde akşam saatlerinde sahile varil vurdu. AFAD ekipleri incelemede bulunurken, kimyasal buluntuya rastlanılmadı.

Bartın İnkum sahilinde kumsalda varil gören cankurtaranların bilgi vermesi üzerine jandarma, itfaiye ve Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri geldi. İçinde ne olduğu tespit edilemeyen varil, özel kıyafetli AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kıyıya alındı. Kumsal jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridi ile çevrilirken, varile kimse yaklaştırılmadı. AFAD ekipleri varilde inceleme yaptı.

Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nurhan Doğruöz, "Akşam saatlerinde inkum sahilinde bir varil bulunduğu ihbarını aldıktan sonra ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. Hemen olay yerinde geniş güvenlik önlemlerinin alınmasını sağladık. ve özel kıyafet giyen arkadaşlarımız varilde inceleme yaptı. İlk belirlemelerimize göre, kimyasal herhangi bir buluntuya ya da sızıntıya rastlanmadı. Varilin akıbeti detaylı incelememizin ardından belli olacakö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Varilden detay

-Ekiplerin inceleme yapması

Süre: 40 sn. Boyut: 80,1 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 2 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

DÜZCE'de, otomobilin yola çıkan büyükbaş hayvanlara çarptı. 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kaza akşam saatlerinde, D-100 karayolu Hacıkadirler Köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Ebru Karadayı idaresindeki 81 EK 747 plakalı otomobil yol kenarında otlayan ve aniden yola çıkan iki büyükbaş hayvana çarptı. Hayvanlardan biri hemen etrafta bulunan vatandaşlar tarafından kesilirken, diğer hayvan ise çimenlik alana yığılıp kaldı.Yaralı olduğu ve ayaklarının kırık olduğu anlaşılan diğer hayvan da yine vatandaşlar tarafından kesilmek zorunda kaldı. Diğer yandan hayvanlara çarpan araç kullanılmaz hale geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, hayvanların kime ait olduğunun anlaşılması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntüler

Polislerin inceleme yapması

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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HEMŞİN'DE YAPAY GÖLDE YÜZME ŞENLİĞİ

RİZE'nin Hemşin ilçesindeki yapay gölde Hemşin Göleti Su Sporları Şenliği düzenlendi. Şenlik kapsamında, 50 sporcunun katılımı ile ödüllü yüzme yarışları gerçekleştirildi.

Hemşin ilçesinde, Hemşin Göleti Su Sporları Şenliği ile Hemşin Kültür Sanat ve Tulum Festivali düzenlendi. Şenliğe, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Gençlik ve Spor eski Bakanı Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar ile vatandaşlar katıldı. Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduklarını belirterek, "Hemşin'in bir simgesi haline gelen yapay gölümüzü bu tür aktivitelerle ön plana çıkararak turizmden faydalanmak istiyoruzö dedi.

'HES YAPILACAK SÖYLENİYOR, KESİNLİKLE KARŞIYIZ'

Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak da Hemşin Vadisi'nin hem turizm ekseninde, hem de turizm aktiviteleri ile tanıtılmasını arzu ettiklerini belirtti. Hemşin'de yapılması planlanan Hidroelektrik Santral (HES) projesine değinen ve bu derelerin korunması gerektiğini kaydeden Bak,

"Derelerimizi korumamız lazım, kirletmememiz, derelere bir şeyler atmamamız, çevreyi korumamız lazım. Çünkü buralar birer cennet köşesi. Gelenlere güzel güzel, şırıl şırıl akan dereler sunmamız lazım. HES yapılacak diye şeyler söyleniyor, kesinlikle karşıyız desteklemiyoruz, bu derenin güzelliklerini korumamız lazım. Bu derenin güzelliklerini turizmle taçlandırmamız gerekiyor. Herkese görev düşüyor. Hemşin deresi güzel olsun, cennet köşesi olsun, turizmle taçlansın." diye konuştu.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş ise Hemşin'in değerlerinin turizme kazandırılması gerektiğini belirtti. Bektaş "Yapay gölle süslenen manzara çok güzel, binaların görüntüsünü de güzelleştirmek için kentsel dönüşüm yürütülüyor. Bu sayede bir kültür mirası olan Hemşin turizme daha geniş yelpazede hizmet verecektirö dedi.

GÖLDE YÜZME YARIŞI

Şenlik kapsamında yapay gölde yüzme yarışları gerçekleştirildi. 6 kategoride 50 sporcunun katıldığı yarışlarda kıyasıya mücadele yaşandı. Göl suyunun çok soğuk olması katılımcılara zor anlar yaşattı. Kimi yarışmacılar daha yarışın başında soğuk suya dayanamayarak geri dönerken, parkuru tamamlayanların da zorlandığı gözlendi. Yarışlarda dereceye girenlere ödüller verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şenlik alanı detayları

Eski Bakan Osman Aşkın Bak konuşması

Yüzme yarışı detayları

Horon oynanması

Detaylar

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ/ RİZE

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