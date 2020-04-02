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Polis, Rize, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ-13

Validen 'Rize seyahatinizi erteleyin' çağrısıRİZE Valisi Kemal Çeber, büyükşehirlerde yaşayan Rizelilere seslenerek, "Rize seyahatinizi lütfen biraz erteleyin" çağrısında bulundu.

02.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:40
DHA YURT BÜLTENİ-13

Validen 'Rize seyahatinizi erteleyin' çağrısı

RİZE Valisi Kemal Çeber, büyükşehirlerde yaşayan Rizelilere seslenerek, "Rize seyahatinizi lütfen biraz erteleyin" çağrısında bulundu.

Rize Valisi Kemal Çeber, yaptığı açıklamada yaklaşan çay hasat sezonu nedeniyle çaylık alanlarda gübreleme çalışması için büyükşehirlerden gelmeye çalışanlara seslendi. Vali Çeber, "Özellikle Rize dışında yaşayan hemşerilerimiz den bir istirhamım var. Biliyorum hepiniz mübarek toprakları çok seviyorsunuz. Ama bu yıl Rize seyahatinizi lütfen biraz erteleyin. Çay sektöründeki bileşenler ve diğer yetkililer açıkladı ki gübreleme faaliyeti ikinci sürgün öncesi yapılması mümkün. Dolayısıyla herkesin evinde ve bulunduğu yerde kalmasının ana prensip olduğundan hareketle eğer seyahate çıkacaksınız çok zorlu bir seyahat olacağını hatırlatalım. Her yerde kontrollerden geçirileceğinizi ve eğer ki Rize'ye ulaşırsanız burada da 14 gün evinizde karantinada kalma zorunluluğunuz olduğunu bilmenizi rica eder ve bulunduğunuz yerde kalmanızı Rize'mizin sağlığı için istirham ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vali Kemal Çeber'in açıklamaları

Haber: Arzu ERBAŞ/ RİZE

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Gercüş'te sel sonrası tahrip olan yollar onarıldı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, dün meydana gelen sel nedeniyle tahrip olan köy yolları, onarıldı.

Gercüş ilçesine bağlı Akça ve Kozlu köy yolları, dün meydana gelen sel nedeniyle tahrip oldu. Köy yollarının ulaşıma kapanmasıyla, bölgeye İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde bölgeye gelen ekipler, yağış nedeniyle yol üzerlerinde biriken taş, çamur ve atıkları iş makineleri yardımıyla temizledi. Kapanan köy yolları, İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda ulaşıma açıldı.

Köy sakinleri, yollarını ulaşıma açan İlçe Özel İdaresi ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Görüntü Dökümü----Ekiplerin yol onarım çalışmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman),GÖRÜNTÜ BOYUTU: 124 MB

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Pazar yerlerinde koronavirüs önlemi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kurulan pazaryerlerinde Zabıta ekipleri, pazara gelen vatandaşların vücut sıcaklıklarını ölçüp, sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunuyor.

Türkiye genelinde koronavirüs salgınına yönelik tedbirler alınmaya devam ediyor. İnegöl ilçesinde de her Perşembe günü kurulan meyve-sebze pazarı girişinde vatandaşların vücut sıcaklıkları ölçülüyor. Sıra halinde pazaryeri içerisine alınan vatandaşlara sosyal mesafe konusunda da uyarılarda bulunuyorlar. Pazaryerine ailesiyle gelen çocuklar Pazar alanına alınmıyor.

Görüntü dökümü;-Vatandaşların ateş ölçümü-Pazar yerinden görüntü

Süre: 1.34 dakika, Boyut: 176 MBHaber-Kamera:  Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

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Eskişehir'de sokakta ateş ölçümleri başladı

ESKİŞEHİR Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın yoğun olduğu caddelerde polis eşliğinde sağlık ekiplerince ateş ölçümlerine başladı. Ayrıca semt pazarlarında giriş çıkışlarda polis ekiplerince kontrol altına alınırken, her gelenin ateşi ölçülüyor.

Eskişehir Valiliği, koronavirüs tedbirlerini üst seviyeye çıkardı. Evde kal çağrılarına rağmen dışarı çıkanlar için halkın yoğun olduğu bölgelerde sokakta ateş ölçümü yapılmaya başladı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eşlik ettiği ölçümlerde sağlık personeli sokakta yer alanların ateşlerini kontrol ediyor. Ateşi 37,5 derecenin üstünde olanlar ise sağlık kuruluşlarına alınarak detaylı sağlık taramasından geçiriliyor. Kentin trafiğe kapalı olan İki Eylül Caddesi'nde başlatılan ölçümlerde sokağa çıkanların tek tek ateşleri kontrol ediliyor. Polis ekipleri de İçişleri Bakanlığı'nca dışarı çıkması sınırlanan 65 yaş ve üstü kişiler için uygulama yapıyor.

SÜREKLİ ANONSLAR YAPILIYOR

Polis araçlarında da sık sık zorunlu olmadığı sürece dışarı çıkılmaması gerektiğine ilişkin anonslar yapılıyor. Polis anonslarında, "Banka, PTT, market gibi benzeri yerlerde bekleyen değerli Eskişehirliler salgın nedeniyle sıra beklerken güvenli mesafe kuralına uymanız kendiniz ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Salgın nedeniyle çocuklarınızı market, Pazar ve halkın yoğun olduğu yerlere götürmeyin. Çocuklarınızla birlikte toplu taşıma araçlarını kullanmayın. Bu kural çocuğunuzun sağlığı için hayati derecede önemli olmakla birlikte cezai yaptırımları da bulunmaktadır" denildi.

SEMT PAZARLARINDA ATEŞ ÖLÇÜMÜ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarını da kontrol altına aldı. Pazarların girişinde kimlik kontrolü yapılırken, her gelenin de sağlık ekiplerince ateşine bakılıyor. Fiyatların uygun olmasına rağmen halkın sokağa çıkmadığını ifade eden pazarcı esnaflarından Ali Yıldırım, "Hastalıktan dolayı pazarlar çok durgun. İnşallah bir an önce kurtuluruz. Müşteri çok az geliyor, bizde zarar ediyoruz. Bizlerde pazara girerken ateş ölçümü yaptılar. Müşteriler seçemediği için biz iyisini vermeye çalışıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü: -İki Eylül Caddesindeki insanlar-Sokakta ateş ölçümü yapılması-Polis ekipleri-Ateş ölçümü detay-Polisin uyarı anonsları-Caddeden görüntüler-Polisin banka önündeki kuyruktakilere uyarısı-Semt pazarı girişi-Polis ve sağlık ekipleri-Kimlik kontrolü-sağlıkçıların ateş ölçmesi-Muhabir Engin ÖZMEN anonsu-Pazardan görüntüler-Esnaf Ali Yıldırım ile röp.-Pazar tezgahları-Pazardaki insanlar-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

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Burdur'da sıkı denetim

Burdur İl Hıfzısıhha Kurulu'nun, kente diğer illerden gelen vatandaşların 4 gün evlerinden çıkmamaları kararı gereği ilde denetimler yoğunlaştırıldı.

Burdur'un Antalya, Isparta ve Fethiye giriş çıkışlarında emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri araç sürücülerini durdurarak hem ateşlerini ölçüyor, hem zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulunuyor. Jandarma Komutanlığı ekipleri Burdur-Isparta dağ yolunda yaptıkları denetimlerde, sürücülerin ateşlerini ölçüyor, iş gereği de olsa çok mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.Vali Hasan Şıldak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları uyararak, "İlimiz genelinde bütün giriş noktalarındaki kontrolleri en üst düzeye yükseltiyoruz. İl dışından gelenlerin tamamına taahhütname imzalatılarak evde 14 gün süreyle aralıksız gözlem altında tutulması sağlanacak, uyulmaması durumunda yasal işlem yapılacak, bu konuda en kapsamlı şekilde denetim uygulanacaktır. Burdur'da tedbirleri hep birlikte titizlikle uygulamaya devam ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Manastır kavşağındaki denetimdenDağ yolundaki Jandarma denetimindenKışla Mahallesi uygulama noktasınden

HABER -KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, - 

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Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri devam ediyor

ADIYAMAN'da, uygulama noktalarındaki koronavirüs salgını nedeniyle sağlık taramaları devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle  İl Sağlık Müdürlüğü sağlık personelleri ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin giriş çıkış noktalarında oluşturduğu uygulama noktalarında ekipler sürücüleri dışarı çıkmama noktasında uyarırken sağlık görevlileri ise sürücü ve yolcuların ateş ölçümünü yapıyor.

Ekipler tarafından durdurulan araçlarda bulunan sürücüler ve yolcuların maske takmaları gerekmediği taktirde dışarı çıkmamaları yönünde uyarılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Uygulama noktasıEkiplerin araçları durdurmasıSağlık görevlisinin ateş ölçmesiSürücüler ile röp.Genel ve detay görüntüler 

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 170 MB

 


Kaynak: DHA

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