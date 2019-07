DHA YURT BÜLTENİ-13

1)SMDK: İDİLİB'E SALDIRILARLA ANAYASA KOMİSYONU'NUN ÇALIŞMASI ENGELLENMEK İSTENİYOR

SURİYE Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Siyasi Komite Üyesi Yaser Ferhan, Esad yönetiminin İdlib'e yönelik karadan ve havadan saldırılar ile Anayasa Komisyonu'nun çalışmasını engellemek istediğini öne sürdü. Ferhan, Esad'ın siyasi çözümden yana olmadığı için askeri yöntemlere başvurduğunu ifade ederken, kendilerinin de ülkede siyasi çözümün ancak Esad'sız bir yönetim anlayışıyla mümkün olduğu kanaatini taşıdıklarını kaydetti.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu, son toplantısını Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılarak güvenli hale getirilen Suriye'nin Çobanbey bölgesinde yaptı. Yoğun güvenlik önlemi alınan toplantıda Koalisyon üyeleri, ülkedeki son gelişmelerin yanı sıra Suriye'de siyasi çözüm için kurulması planlanan ve yer alacakları Anayasa Komisyonu'na ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Toplantı sonunda açıklama yapan SMDK Siyasi Komite Üyesi Yaser Ferhan, önceliklerinin TSK'nın düzenlediği harekatlar ile özgürleşen topraklara Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelere giden Suriyelilerin geri dönüşünün sağlanması olduğunu ifade etti. Koalisyon olarak bu yönde çalışmalar yaptıklarını ve Suriye'de de geri dönüşe yönelik zemin oluşturduklarını anlatan Ferhan, "Biz artık her türlü terör örgütünden temizlenmiş olan bu bölgeyi kalkındırmak ve Suriye'nin geleceğini de burada konuşarak planlıyoruzö dedi.

Suriye'de yeni Anayasa Komisyonu kurulması kararı alındığını ancak çeşitli sebeplerle komisyonun kurulması ve çalışmasının geciktiğini dile getiren Ferhan, bunun sebebinin Esad rejimi olduğunu ifade ederek şöyle dedi:

"Şu ana kadar Anayasa Komisyonu çok gecikti. Bunun sebebi rejim yani Esad tarafı. Çünkü kendisi askeri çözüm peşinde, siyasi çözümü istemeyen taraf. Her yeri yaktı yıktı ama Birleşmiş Milletler ve dünyanın büyük güçleri baskı yapınca Anayasa Komisyonu konusunda anlaşmaya vardı. Bu konuda da son anlaşmaya ulaşılmış gibi. Ama Esad yönetimi, İdlib'de yaptığı bombalamalar ile Anayasa Komisyonunu engellemek istiyor. Çünkü Esad siyasi değil sadece askeri çözüm istiyor.ö

SİYASİ ÇÖZÜM ESAD'SIZ YÖNETİM ANLAMINA GELİYOR

Komisyonun çalışmalara başlamasının ülkede siyasi çözümün ilk adımı olacağını ifade eden Yaser Ferhan, şöyle devam etti:

"Anayasa Komisyonun oluşması siyasi çözümün kapısının açılması anlamına geliyor. Siyasi çözüm aynı zamanda Esad'sız bir yönetim anlamına da geliyor. Bölgede Esad oldukça hiçbir siyasi çözüm olamaz. Esad giderse bölge ve Suriye huzur ve barışına kavuşabilir. Bu aynı zamanda savaş nedeniyle zorunlu olarak göç eden 13 milyon insanın evine dönmesi anlamına da gelir.ö

Ferhan öte yandan İdlib'de devam eden saldırıların sonlanması için BM ve diğer dünya ülkelerinin Esad rejimine baskı yapması gerektiğini de sözlerine ekledi.

2)NİŞANLI ÇİFT, HAVUZ BAŞINDA BAYILINCAYA KADAR DÖVÜLDÜ

ANTALYA'da, bir sitede yaşayan Hatice D.(40) ve nişanlısı Osman Erdoğan(48), havuz başında çıkan kavgada aynı aileden 10 kişi tarafından dövüldü. Aldığı darbeler nedeniyle bayılan Hatice D. ile nişanlısını korumak için üzerine yatan Osman Erdoğan'ı öfkeli ailenin elinden polis kurtardı. Dayak anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'ndeki olay, 14 Temmuz Pazar günü saat 18.30 sıralarında yaşandı. Bir sitede oturan Çiğdem K., çocuklarına tekme attığı iddiasıyla komşusu Hatice D.'yi telefonla arayarak, havuz başına çağırdı. Havuz başına gelen Hatice D., bir anda kendisini çağıran komşusu ve yanındaki 3 kadının saldırısına uğradı. Durumu gören Osman Erdoğan olaya müdahale edip, nişanlısı Hatice D.'yi korumaya çalıştı.

BAYILANA KADAR VURDULAR

Bu sırada havuz kenarında oturan Çiğdem K.'nin yakınlarından Talat K., Osman Erdoğan'a yumruk attı. Kavgaya Çiğdem K.'nin yakınları Fatma B., Murat A., Fuat K., Ecem K., Derya K., Ergin İ., Hatice İ. ve Şeref K. da karıştı. Hatice D. aldığı darbeler nedeniyle bayıldı. Osman Erdoğan, bayılan nişanlısını üzerine kapanarak, darbelerden korumaya çalıştı. Buna rağmen kalabalık grup, Erdoğan ve nişanlısını dövmeye devam etti.

Site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Osman Erdoğan ve nişanlısını, ailenin elinden kurtardı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Osman Erdoğan ve Hatice D., hastaneye götürüldü. Darp raporu alan çift, Çiğdem K., Talat K., Fatma B., Murat A., Fuat K., Ecem K., Derya K., Ergin İ., Hatice İ. ve Şeref K.'den şikayetçi oldu.

'EV ARIYORUZ'

Nişanlısının olaydan çok etkilendiğini ve siteye girmek istemediğini belirten Osman Erdoğan, "Taşınmak için ev arıyoruz" dedi. Hatice D. ise iddia edildiği gibi Çiğdem K.'nin çocuğuna vurmadığını, ailenin önce nişanlısına saldırdığını sonra da kendisini bayıltıncaya kadar dövdüklerini anlattı.

'ÜZERİNE KAPANIP KORUMASAM ÖLDÜRECEKLERDİ'

Oturduğu sitede, komşuları tarafından dövülen özel güvenlik görevlisi Hatice D. ve meslektaşı olan nişanlısı Osman Erdoğan, olayın şokunu halen atamadıklarını söyledi. Erdoğan, nişanlısının çok etkilendiğini, siteye girmek istemediğini, taşınmak için ev aradıklarını belirtti. Kavganın ardından yakınlarının ve kendilerinin tedirgin yaşadıklarını da kaydeden Erdoğan, "Nişanlımı yerde yatarken gördüm. Üzerine kapanıp kollarını ve bacaklarını tutmuşlar yumruk atıyorlardı. Nişanlım baygın halde ama hala vuruyorlar. Onu korumak için üzerine kapandım. Ben o an yetişmesem bugün cenazesini alacaktım. 10 kişi saldırdı bize" dedi.

'KOLLARIMA VE BACAKLARIMA OTURUP BENİ DARP ETTİLER'

Hatice D. ise komşusu Çiğdem K.'nin konuşmak için oğlu aracılığıyla kendisini sitedeki havuzun yanına çağırdığını söyledi. Konuşmak için gittiğinde ise hemen kendisine saldırdıklarını anlatan Hatice D., "Kendimizi savunmaya çalışsak da yere yıktılar beni. O an baygınlık geçirdim. Görüntülerden gördüğüm kadarıyla ben yerde yatarken kollarıma bacaklarıma oturup beni darp etmişler. Üzerime kapanıp beni korumaya çalışan nişanlımı da darp ettiler. 'Bizimle uğraşılmaz' diyorlar. Bizi tehdit ediyorlar" diye konuştu.

Havuz başındaki kavga anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

3)ARILARIN SALDIRDIĞI 2 ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Göldalı ve Doğruyol köylerinde yaşayan Tufan Duman (13) ile Hüseyin İncedere(4) arıların sadırısına uğradı. Kaldırıldıkları hastanede müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edilen çocuklardan Tufan Duman, "Bölgedeki birçok köyün çevresi arıcılar tarafından kuşatılmış. Tarlaya, yaylaya, hayvanların peşine gitmekten korkar olduk. Önlem alınmasını istiyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi. Arpaçay ilçesine bağlı Göldalı ve Doğruyol köylerinde arı korkusu yaşanıyor. Köylerin çevrelerindeki arıcılar nedeniyle başta çocuklar olmak üzere köylüler, sık sık arı saldırısına uğruyor. Göldalı köyünde yaşayan Sergen Macit'in (18), geçen hafta arı sokması nedeniyle hastanelik olmasının ardından Tufan Duman ve Hüseyin İncedere arıların saldırısına uğradı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan 2 çocuk, bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Göldalı köyünde yaşayan Tufan Duman, "Evin önünde arılar saldırdı. Biri alnımdan diğeri ensemden soktu. Eve kaçtım. Baygınlık geçirmişim. Gözümü açtığımda hastanenin acil servisindeydim" dedi. Duman, "Bölgedeki birçok köyün çevresi arıcılar tarafından kuşatılmış. Tarlaya, yaylaya, hayvanların peşine gitmekten korkar olduk. Önlem alınmasını istiyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık" diye konuştu.

Baba Ömer Duman da "Köyümüz arıcıların istilasına uğradı. Köy çevresinde altı noktada arıcılar var. İnsanlar dışarı çıkamıyor. Birinin izinli olduğunu biliyoruz ancak diğerlerinin izni var mı belli değil. Geçtiğimiz günlerde köyümüzden bir genç, arı sokması sonucu hastanelik oldu. Oğlum 6 saat müşahede altında tutuldu. Arıcılardan şikayetçiyiz" dedi.

Doğruyol köyünde yaşayan Talip İncedere ise arı sokması sonucu 4 yaşındakı oğlu Hüseyin İncedere'nin hastanelik olduğunu belirterek, arı korkusundan tarlaya gidemediklerini, yetkililerden bu soruna bir çare bulmasını istediklerini söyledi.

'ÇITIR'I, PİTBULL'A PARÇALATAN 4 ÇOCUK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

4)3 ÇOCUĞA EV HAPSİ

Adana'da, market sahibi Zehra Kuşçu'nun beslediği hamile kedi Çıtır'ı, gezdirdikleri pitbull cinsi köpeğin önüne atıp, parçalatan H.P., M.Ü.Y. ve kardeşi A.Y. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece ev hapsine çaptırıldı.

B.P.'nin ise bilgisine başvurulduktan sonra ailesine teslim edildiği bildirildi.

ADANA/DHA

==================================================

5)UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 1 TUTUKLAMA

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Jandarma ekipleri Tokmacık köyünde yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon yaptı. Operasyonda 3 ayrı bölgede yapılan aramada 711 gram kubar esrar, 262 kök kenevir bitkisi, 10 gram kenevir bitkisi tohumu, hassas terazi, 4 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 2 tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan R.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.B. ise adli kontrolle bırakıldı.

6)BEBEK ARABASI HIRSIZI YÜZÜNÜ BEYAZ ÖRTÜYLE KAPATTI

KONYA'da girdiği apartmandan bebek arabası çalan kimliği belirsiz şüpheli, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şüphelinin apartmandan çıkarken yüzünü beyaz örtü ile gizlemesi dikkat çekti.

Hırsızlık olayı, 15 Temmuz gecesi merkez Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmana giren kimliği belirsiz kişi, Hasan Özdemir'in oturduğu 2'nci kattaki dairenin önünde bulunan bebek arabasını aldı. Asansörle aşağı inen şüpheli, apartmandan çıkarken yüzünü, kafasına beyaz bir örtü örterek, gizledi. Bu anlar ise apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şüphelinin başka bir apartmandan da bebek arabası çaldığı belirlendi. Polis, şüphelinin kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.

7)YAMAÇ PARAŞÜTÜNÜN YENİ ADRESİ HASANDAĞI

YAMAÇ Paraşütü sevenLerin yeni adresi Aksaray'daki Hasandağı oldu. Yarışların da düzenlendiği Hasandağı'nın, Fethiye'de bulunan ve yamaç paraşütü ile ünlü Babadağ'dan sonra ikinci gözde mekan olacağı değerlendiriliyor.

Kapadokya bölgesinin başlangıç noktası olan Aksaray, hava sporlarını sevenlerin yeni adresi oldu. Özellikle yamaç paraşütü uçuşları için uygun olan Hasandağı'na sporseverlerin ilgisi yoğun. Hava Sporları Aksaray İl Temsilcisi Abdullah Kahraman, sporseverlerin ilgisi nedeniyle her yıl yarışların düzenlendiğini belirtti. 3-10 Ağustos tarihleri arasında Yamaç Paraşütü Rusya Kupası ile 25-31 Ağustos tarihleri arasında da Yamaç Paraşütü Süper Final Ön Eleme Yarışması'nın yapılacağını hatırlatan Kahraman, "35 ülkeden 200 sporcu milli takım pilotunun katılımı ile Aksaray Hasandağı'nda gerçekleştirilecek. Hasandağı dünyada yamaç paraşütü sporunun yapılabilmesi için ilk üçe girebilecek hatta ilk sırada olabilecek bir yer diyebilirim. Biz geçtiğimiz yılarda yaptığımız yarışmalarla ve dünya şampiyonası ile Aksaray'a olan yabancı ülkelerin ilgisiyle kanıtladıkö diye konuştu.

YAMAÇ PARAŞÜTÜ CENNETİ

Kahraman, geçen yıl düzenlenen yarışları internetten canlı yayınlayarak yaklaşık 6 milyon kişinin izlediğini, bu yıl da sayının 10 milyona ulaşmasını beklediklerini söyledi. Kahraman, "Bizim amacımız Nevşehir'de balon turizmi ne ise bizde şehrimizde de yamaç paraşütünü bu hale getirmek. Biz bu yıl Aksaray'ımızı dünyaya açılan bir pencere haline getireceğiz ve dünyayı Aksaray'da uçuracağızö dedi.

Kahraman, "Fethiye Babadağ'ındaki uçuşlar ne ise, Aksaray'da Hasandağı gibi bir değeri halkımıza gökyüzünden gösteriyoruz. Uçuşlara ilgi çok yoğun bu anlamda da turizm anlamında da çok fazla katkı sağlayacağını düşünüyorumö diye konuştu.

8)PAZARIN 1 TONLUK 'PAŞA'SI, ALICISINI BEKLİYOR

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlıklar pazara çıktı. Pazardaki 1 tonluk 'Paşa' adındaki simental cinsi tosun 17 bin 500 liraya alıcı bekliyor.

İlçe merkezi Derin Hendek mevkisinde kurulan Suşehri Hayvan Pazarı'nda çevre ilçelerden gelen kurbanlıklar satışı yapılıyor. Kıran kırana pazarlıkların yaşandığı pazarda küçükbaşlar 800-1500 lira, büyükbaş kurbanlık hayvanlar ise 4 bin 500 ile 10 bin lira arasında alıcısını buluyor. Hayvan sahipleri ile alıcılar arasında geçen kıran kırana pazarlıklar ise kurbanlık hayvan almaya gelen vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniyor.

İlçeye bağlı Çiçeközü köyünde yaşayan Ramazan Yener'e ait yaklaşık 1 ton ağırlığındaki 'Paşa' isimli simental cinsi tosun ise ilgi odağı oldu. Pazarın en büyük kurbanlığı olan ve 17 bin 500 lira değer biçilen 'Paşa', alıcısını bekliyor. Paşa fiyatıyla pazarın en büyük ve en pahalı hayvanı olarak dikkat çekiyor.

'SATIŞLARIMIZDAN MEMNUNUZ'

Büyükbaş hayvanlarını pazara getiren Ali Günel (40), "Yıllardır hayvan besiciliği ve satışıyla uğraşıyorum. Kurban Bayramı öncesi hayvanlarımızı pazara çıkardık. Yem fiyatlarında çok değişiklik oldu ama hayvanlarımızın satışlarında bir artış olmadı. Yine de çok şükür satışlarımızdan memnunuz" dedi.

Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Ümit Uysal ise geçen seneye göre fiyatlarda değişiklik olmadığını belirterek, "Hayvanlarımızı pazara çıkardık. 800 liradan bin 500 liraya kadar kurbanlıklarımız var. Fiyatlarda bir değişiklik yok, tam tersine düşüş var. Küçükbaş hayvan fiyatları genelde arefe gününe netlik kazanır. Şu anki satışlarımızdan memnunuz" diye konuştu.

9)ÇAY OCAĞI İŞLETMECİSİ 8 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ

ADANA'da çay ocağı işletmecisi İzzettin Şeker, iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda vücuduna 8 mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.30'da Seyhan ilçesindeki Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Çay ocağı işletmecisi İzzettin Şeker, iş yerinde kimliği belirsiz 4 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 8 mermi isabet eden Şeker, olay yerinde hayatını kaybetti. Plakası çamurla kapatılmış otomobille kaçan şüpheliler, izini kaybettirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

10)ARAÇ KAPUTUNA GİREN KEDİ İÇİN SEFERBER OLDULAR

OSMANİYE'de bir otomobilin kaput kısmına giren kedi, çevredeki vatandaşların da yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Öğlen saatlerinde, İstiklal Mahallesi Palalı Süleyman Caddesi üzerinde ilerleyen 80 FY 136 Plakalı otomobilin sürücüsü, aracının ön kısmından kedi sesi duyunca durdu. Kedinin çıkması için yol kenarına çektiği aracının kaputuna vuran sürücüye çevredeki esnaflarda yardım geldi. Uzun uğraşlara rağmen kedi çıkmaması üzerine otomobilin ön kısmındaki bazı parçalar söküldü. Far ile kaput arasında sıkışan kedi bulunduğu yerden çıkartıldı. Panikle kaçan yavru kedi gözden kayboldu.

11)'DİKKAT SİZDEN NOTLAR BİZDEN' PROJESİNDE BİSİKLET KAZANAN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLERİNİ ALDI

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından başlatılan 'Dikkat Sizden Notlar Bizden' projesine Tekirdağ'dan katılıp, bisiklet kazanan öğrenciler Kerim Can Kaçura ile Berkay Türkeri'ye bisikletleri törenle teslim edildi. Tekirdağ'da 'Dikkat Sizden Notlar Bizden' projesi kapsamında, 'Sürücü Seyahat Karnesi' dolduran Kerim Can Kaçuru ile Berkay Türkeri, İçişleri Bakanlığı tarafından ilk 100'e girenlere hediye edilecek olan bisiklet ödülünü almaya hak kazandı. İçişleri Bakanlığınca, trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri konusunda farkındalık yaratılması, çocuklara trafik bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi amacıyla uygulamaya konulan 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' projesinin devamı olan 'Dikkat Sizden Notlar Bizden' projesi kapsamında ülke çapında düzenlenen yarışmada, ilk 100'e giren Kerim Can Kaçura ile Berkay Türkeri'ye bisikletleri Vali Aziz Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın tarafında teslim edildi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, kazaların çoğunun sürücülerin dikkatsizliğinden kaynaklandığını belirterek, Modern ülkelerde trafik kazaları çok az. Niye? Çünkü trafikte seyreden vatandaşlarımız, sürücülerimiz çok dikkatli davranıp, kurallara uyuyorlar. Gerek yayanın güvenliği, gerekse araçların güvenliği gerekse çevrenin ve çevreden çıkabilecek her hangi bir canlının güvenliği çok önem taşıyor. Buna da çok dikkat ediliyor. 2018 yılında kaza istatistikleri açıklandığında hepimiz hayretler içerisinde kaldık. Bu oranların mutlaka düşürülmesi lazım. 6 bin 675 ölümlü kaza bu hakikaten insanın içini acıtıyor. Avrupa'da bu anlamda ne yazık ki en önlerdeyiz. Bunun mutlaka geriye çekilmesi lazım. Ama bu geriye çekilme işi trafik kurallarına olan saygının, trafik kurallarına olan uyma düşüncesinin artmasıyla ancak meydana gelebilecek. Gerek sürücüyken gerek yaya'ya gerek araba ve diğer araçlara gerekse yaya iken araçların geçişine ve üzerimize düşen kurallara uyma mükellefiyetine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tabi ki araç dediğimiz zaman sadece motorlu araçlar yok. Aynı zamanda insanlar tarafından kullanılan diğer araçlarda söz konusu. Bunlardan bir tanesi bisikleti, bir diğeri belki engelli araçları ve ya çocuk pusetleri bütün bunlara da çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle de motorsuz olan araçları kullananların araçlarına çok dikkat etmek gerekiyor. Yaya'ya çok dikkat etmek gerekiyor. Yaya adımını yola attığı zaman Mutlaka sürücülerimizin yavaşlaması hatta gerektiğinde durması gerekiyor" dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, 'Dikkat Sizden Notlar Bizden' projesi kapsamında ödül olanları tebrik ederek, çocuklarına trafik bilinci aşılayan ailelere teşekkür etti.

