Dha Yurt Bülteni - 12
15 Temmuz anısına, Ankara'ya TBMM'ye yürüyorKONYA'da 63 yaşındaki Osman Koç, 15 Temmuz anısına elinde Türk bayrağıyla Beyşehir'den Ankara'ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar yürüyüşe başladı.
15 Temmuz anısına, Ankara'ya TBMM'ye yürüyor
KONYA'da 63 yaşındaki Osman Koç, 15 Temmuz anısına elinde Türk bayrağıyla Beyşehir'den Ankara'ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar yürüyüşe başladı.
Burdur'un Buçak İlçe'nde oturan Osman Koç, daha önce Burdur'dan Niğde'ye kadar yürüyüp şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ve ailesini ziyaret etmişti. Koç, şimdi de 15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesinin yıl dönümü nedeniyle Beyşehir'den Ankara'ya kadar bireysel bir yürüyüş başlattı. Koç, daha önceki yürüyüşünde Beyşehir Belediye Başkanlığı'nını kendisini konuk ettiğini ve ayrıca Eğirdir'de yolda rastladığı bir subayında kendisini evine davet ettiğini ve onunda Beyşehirli olmasından dolayı şu an ki yürüyüşüne Beyşehir'den başladığını belirtti. Koç, günde 40-50 kilometre yürüyerek 15 Temmuz günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmayı planladığını söyledi.
Görüntü Dökümü
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Osman Koç röp
Osman Koç ve yürüyüşünden detay
Haber- Kamera: Muhammed SIDAL / BEYŞEHİR - KONYA,
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Gaziantep'te hava destekli terör operasyonu: 7 gözaltı
GAZİANTEP'te terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'nın, Türkiye Yürütmesi (TY) ile Devrimci Gençlik Hareketi'ne (DGH) yönelik insansız hava aracı destekli operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK/TY ile DGH adına faaliyetlerde bulunup, son günlerde kentte yapılan operasyonlar ile etkisiz hale getirilen yapıyı yeniden örgütsel buluşma ve toplantılar organize ederek kanunsuz gösteri ve şiddet eylemlerine yönlendirmeye çalışan kişilere yönelik çalışma yaptı. Adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Terörle Mücadele Şubesi'nin yanı sıra; İstihbarat, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme şubeleri ve bomba imha uzmanlarının katılımıyla gece geç saatlerde insansız hava aracı destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda kapıları koçbaşı ile açılan çok sayıda adreste arama yapıldı. Yapılan aramada 3 tüfek, 2 şarjör, 16 fişek, 2 bıçak ile örgütü simgeleyen bez, terörist 1 posteri, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken isimleri açıklanmayan 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Havadan görüntü
Ekiplerin ilerlemesi
Özel harekatın eve girmesi
Adreslerde arama yapılması
Ele geçirilen malzemeler
Genel ve detay görüntüler
Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: GAZİANTEP-DHA)
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Gaziantep'te, Suriyeli'leri protesto çağrısına 7 gözaltı
GAZİANTEP'te, sosyal medyadan Suriyeli'leri protestoya yönelik toplanma amaçlı paylaşımlarda bulundukları saptanan 7 kişi gözaltına alındı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kentte barınan Suriyeli'leri protesto etmek amacıyla sosyal medya aracılığıyla toplanma çağrısında bulunan 8 kişinin kimliği belirlendi. Ekipler, Barış ve Barak mahallelerinde belirlenen adreslerde savcılık talimatıyla arama yaptı. Bazı bilgisayar, tablet ve cep telefonlarına el konulurken, kimlikleri belirlenen ancak açıklanmayan 7 kişi gözaltına alındı. 1 kişinin ise arandığı belirtildi.
Haber: Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, -
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Düğün yolculuğu kana bulandı: 1 ölü, 10 yaralı
ERZURUM'un Köprüköy İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan bir kişi karayoluna inen ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Samsun'dan Kars'a düğüne gidenleri taşıyan 55 PG 995 palakalı minibüs, öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, Köprüköy ilçesine girişte yol kenarında duran 38 YP 328 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile 2 araç şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre minibüste bulunan 1 kadın öldü, 6'sı ağır 10 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan bir kişi, karayoluna inen ambulans helikopterle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yeri
-Kaza yapan araç
-Ekiplerin müdahalesi
-Ambulans helikopter
-Yaralının taşınması
Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM,
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Otomobilden 30 saniyede 43 bin TL'yi çaldılar
ANTALYA'da, Hasan Aytar'ın bir banka şubesinin önüne park ettiği otomobilin ön sağ camını kıran kişi ya da kişiler, araçtaki 43 bin TL'yi çaldı.
Şehir merkezinden bir banka şubesinden 43 bin TL çeken Hasan Aytar, 07 AP 101 plakalı otomobiliyle saat 15.00'da Kepez İlçesi Antalya Toptancı Hal Kompleksi'ndeki başka bir bankanın şubesine gitti. Parayı banka şubesinin önüne park etiği otomobilin ön koltuğuna bırakan Hasan Aytar, para çekmek için şubeye girdi. Kısa süre sonra geri dönen Aytar, aracının sağ ön camının kırıldığını fark etti. Koltuğunun üzerine koyduğu paranın yerinde olmadığını gören Hasan Aytar, durumu polise haber verdi.
Araçta parmak izi incelemesi yapan polis, Hasan Aytar'ın ifadesine başvurdu. Bankaya para çekmek için geldiğini belirten Aytar, şubede 30 saniye kadar kaldığını, bir evrak almak için geri geldiğinde paranın çalındığını fark ettiğini söyledi. Polis, hırsız ya da hırsızları yakalamak için çevredeki güvenlik kamarası kayıtlarını incelemeye aldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Polis araçlarının görüntüsü
-Hırsızlık yapılan aracın görüntüsü
-Araç sürücüsü polise bilgi verirken görüntüsü
-Polislerin araç üzerinde inceleme yaparken görüntü
-Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasından görüntü
-Detaylar
Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,)
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Kırkpınar Er Meydanı 45 milyona yenilenecek
EDİRNE Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'nın, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ile 45 milyon liraya modernize edileceğini söyledi.
Edirne Belediye Başkanlığı bu yıl 656'ncısı düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için tüm hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı Recep Gürkan, Er Meydanı'nda düzenlediği basın toplantısında bu yılki güreşlerin ardından tesislerin yıkılarak 45 milyon liraya modernize edileceğini söyledi. Tesislerin ve yağlı güreşlerin geleneklerini göz önüne alarak Er Meydanı'nın yenileceğini anlatan Gürkan, "Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a teşekkür ederim. Kırkpınar Er Meydanı'nı modernize ediyoruz. Burasının tarihi dokusu ve geleneklerini göz önüne alıp acele etmeden ama emin adımlarla titiz bir çalışma gerçekleştirdik. 5 bin dönümlük alanda sadece Er Meydanı'nın bulunduğu alanı koordinatlarıyla 25 yıllığına yatırım yapabilmeleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devrettik. Kırkpınar Er Meydanı'nı yılda 1 hafta kullanmak yere 365 günü kullanabilir bir hale getirmek istiyoruz. Yeni Kırkpınar alanı 45 milyon lira bedelle, devlet yatırım programına girdi. Yakında bu Kırkpınar'dan sonra en kısa zamanda gerekli işlemler bittikten sonra 1951'den bu yana parça, parça yapılmış Kırkpınar Er Meydanı'nın çağına şartlarına uygun, pehlivanların rahat hareket edebileceği, tesislerini kullanabileceği, seyircilerin rahat güreş izleyebileceği bir alanı yakında modernize ederek Kırkpınar'ın ve Türk milletinin hizmetlerine kavuşturmuş olacağız. Yeni tesislerde bir Kırkpınar müzesi ve güreşçiler için antrenman salonu da olacak" dedi.
BAŞKANDAN MESSİ'Lİ ÖRNEK
Geçen yıl düzenlenen Kırkpınar güreşlerine 1969 pehlivanın kayıt yaptırdığını ve bunun tüm zamanların katılım rekoru olduğunu ifade eden Gürkan, bu yılda aynı sayıda başvuru beklediklerini söyledi. Kırkpınar'a rekor katılımı Barcelonalı futbolcu Messi'den örnek vererek eleştiren Recep Gürkan, "Benim fikrim nasıl ki her spor branşında her isteyen Türkiye, Avrupa ya da olimpiyatlara katılamıyorsa, Kırkpınar'da da bu özelliğin ayrılacağın olması gerektiğini düşünüyorum. Yıl içerisindeki yağlı güreşlerde başarı elde etmiş, kürsü yapmış pehlivanlar güreşmeli. Tıpkı milli takım ve olimpiyatlar seçmeleri gibi en üst düzeyde performans göstermesi gerekiyor. Messi bugün dünyanın en iyi futbolcusu olarak kabul ediliyor. 5-6 maç kötü olsa Messi takıma girebilir mi? Giremez, uzun yıllardır kürsü ya da başarı yapmamış pehlivanın Kırkpınar'a katılması doğru mudur? Bunu kamuoyuna bırakıyorum. Edirne Belediyesi olarak başpehlivana 50 bin lira ödül verebiliyoruz. Buna bazı arkadaşların itiraz oldu, geçtiğimiz yıl belediye olarak sadece Başbakanlık Tanıtım Fonu'ndan 300 bin lira katkı aldık. Ekonomik olarak tüm yük belediyenindir. 1969 pehlivan katılıyor, hakemlere, cazgırlara 808 bin lira ödeme yaptık. Diğer organizasyonlar, otel paraları da ki, pehlivanların kaldığı otelleri bile belediye olarak biz ödüyoruz. Tasarruf yapma derdinde değiliz ama neden bu kadar gereksiz para ödüyoruz. Bu anlamda başpehlivana 250 ya da 500 bin lira versek daha güzel olmaz mı? Tüm konaklama ve diğer masraflara 1 milyon 300 bin lira para ödedik" dedi.
AĞALIK İHALESİ KIZIŞACAK
Kırkpınar Güreşleri ağalığının bu yılki ihalesi Edirne Belediyesi tarafından 55 bin lira bedelle açıldı. Geçen yıl 8'nci kez ağa olan işadamı Seyfettin Selim'e ikinci kez altın kemer ebedi olarak verildiğinden çok katılım olmadı. Ancak bu yıl ağa olmak isteyenlerin şimdiden Edirne Belediye başvuruda bulunduğu ve ihalenin zorlu geçeceği belirtildi. İşadamı Selim geçen yılki ağalık ihalesini 400 bin lira ve Şehit Ailelerine Derneği'ne vermek üzere 100 bin lira bağışla 8'nci kez kazanmıştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kırkpınar Er Meydanı tesisleri
-Er Meydanı ve çimler
-Tesisten genel görüntüler
-Recep Gürkan'ın gelişi
-Basın toplantısı
-Gürkan'ın açıklamaları
-Büyük kısmetle poz vermesi
-Genel görüntüler
Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,-