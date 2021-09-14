DGS 2.tercihler ne zaman? 2021 ÖSYM DGS 2. ek tercih yerleştirme ne zaman başlayacak? Ek tercih nasıl yapılır? - Haberler
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DGS 2.tercihler ne zaman? 2021 ÖSYM DGS 2. ek tercih yerleştirme ne zaman başlayacak? Ek tercih nasıl yapılır?

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ÖSYM'nin Dikey Geçiş Sınavı işlemlerinin gerçekleştirdiğini duyurmasının ardından Sınava katılım sağlayan adaylar ek tercihlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, DGS 2.tercihler ne zaman? 2021 ÖSYM DGS 2. ek tercih yerleştirme ne zaman başlayacak? İşte DGS ile ilgili son detaylar...

Yüz binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren DGS yerleştirme sonuçlarının tamamlandığı ÖSYM tarafından tamamlandığının açıklanmasının ardından, öğrenci ve veliler internette en çok "DGS 2.tercihler ne zaman? 2021 ÖSYM DGS 2. ek tercih yerleştirme ne zaman başlayacak? Ek tercih nasıl yapılır?" sorularını aratmakta. Ek tercihler ile ilgili merak edilenler ve daha fazlası haberimizde.

DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmasının ardından, öğrenciler yerleştirme sonuçlarına "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenebilir. Öğrencilerin sonuçlarını öğrenebilmeleri için T.C kimlik numaraları ile aday şifrelerini girmeleri yeterli olacaktır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Herhangi bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir.

DGS 2.tercihler ne zaman? 2021 ÖSYM DGS 2. ek tercih yerleştirme ne zaman başlayacak? Ek tercih nasıl yapılır?

KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül'de yapılacak.

DGS 2.tercihler ne zaman? 2021 ÖSYM DGS 2. ek tercih yerleştirme ne zaman başlayacak? Ek tercih nasıl yapılır?

E-KAYIT İŞLEMLERİ HAKKINDA Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, " www.turkiye.gov.tr " üzerinden 17-22 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan kişilerin, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak tarihlerde ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

DGS 2.tercihler ne zaman? 2021 ÖSYM DGS 2. ek tercih yerleştirme ne zaman başlayacak? Ek tercih nasıl yapılır?
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Haber: DGS 2.tercihler ne zaman? 2021 ÖSYM DGS 2. ek tercih yerleştirme ne zaman başlayacak? Ek tercih nasıl yapılır? - Haberler
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