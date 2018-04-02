Sivas'ta, Deyimler ve Atasözleri Yarışması yapıldı.

Sivas Belediyesinin katkılarıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisleri Ortaokullar Arası Deyimler ve Atasözleri Yarışması düzenlendi.

Sivas Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Atatürk Kültür Merkezinde yapılan yarışmanın finalinde yaptığı konuşmada, ortaokul çağındaki öğrencilerin kelime hazinesini artırmak, deyim ve atasözlerinin manevi kültürünü gelecek nesillere aktarmadaki öneme dikkati çekebilmek amacıyla bu yarışmayı düzenlediklerini söyledi.

Yarışmada, öğrencilere daha önceden gönderilen 500 atasözü ve 500 deyim içerisinden 10 atasözü ve 10 deyimin sorulduğunu belirten Altınsoy, finale katılan öğrencilere başarılar diledi.

Kazım Karabekir Paşa, Ziya Gökalp ve Mevlana ortaokullarının yarıştığı final sonunda, Ziya Gökalp ve Mevlana ortaokulu takımları, tüm soruları doğru cevapladı.

Yarışmada eşitliği bozmak üzere yedek sorulara geçilmeden Sivas Valisi Davut Gül ve Belediye Başkanı Sami Aydın, iki okulu da birinci ilan etti.

Dereceye giren öğrenciler Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın ve Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy tarafından ödüllendirildi.