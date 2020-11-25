Devlete yük olmamak için protez bacak bile almadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Devlete yük olmamak için protez bacak bile almadı

25.11.2020 13:03 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:18
Devlete yük olmamak için protez bacak bile almadı

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Aşağı Karatepe Mahallesi'nde 72 yıldır tek ayağı ile hayata tutunan Mehmet Yörük, devlete yük olmamak için protez bacak bile almadı.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Aşağı Karatepe Mahallesi'nde 72 yıldır tek ayağı ile hayata tutunan Mehmet Yörük, devlete yük olmamak için protez bacak bile almadı. 7 yaşından bu yana tek ayağı ile hayata tutunan ve 79 yıllık ömründe devlet yetkililerinin defalarca yardımcı olmak istediği Yörük, ne kendine ne de engelli kızına bağlanmak istenen engelli maaşını da kabul etmedi.

Aydın'ın Karatepe Kösealanı Mahallesi'nde 1941 yılında dünyaya gelen Mehmet Yörük, 7 yaşında iken sol ayağının diz kapağında kayma olunca köydeki büyükler kendi yöntemleri ile ayağını tedavi etmeye çalıştı. Aşırı sıkıldığı için ayağı kangren olan Mehmet Yörük'ün 7 yaşındayken ilk defa gittiği hastanede sol bacağı kesilmek zorunda kalındı. O günden bu yana tek ayağı ile hayata tutunan Yörük'ün azmi ve mücadeleyle dolu 79 yıllık ömrü ise duyanları şaşırtıyor. Ayağı kesildikten sonra koltuk değneği yardımı ile yürümeye başlayan Mehmet Yörük, 8 yaşından itibaren yaşadığı köyde bağ bahçe işlerini yapmaya ve sağlıklı insanlardan daha fazla çalışmaya başladı. Ayağının biri olmadığı için askerlik vazifesini yapamayan Yörük, tek ayağıyla da olsa kimseye muhtaç olmadan kendi hayatını idame ettirip ekmek parası kazanmaya başlayınca Ödemiş Bıçakçı'dan Fadime Yörük ile evlendi. Bu süreçte 6 çocuk sahibi olan Mehmet Yörük, tarla ve bahçelerde çalışarak çocuklarını da büyüttü. Engelli olan bir kızı hariç diğer çocuklarını evlendirip ev bark sahibi yapan Mehmet Yörük, hayata hiçbir zaman küsmediğini belirterek, "Zor oldu ama hayata hiç küsmedik" dedi.

DEVLETE YÜK OLMAMAK İÇİN ENGELLİ AYLIĞINI VE PROTEZ BACAĞI KABUL ETMEDİ

Yıllar önce bağlı olduğu ilçeye pazara giden Mehmet Yörük'ü tek ayağı ile pazardan evine aldığı zerzevatı taşırken gören dönemin kaymakamı, Yörük'e engelli aylığı bağlanmasını teklif etti. Kaymakama "Ben devlete yük olmam, kendim evime bakarım" diye cevap veren Mehmet Yörük, devletten hiçbir yardım almadan hem kendine hem de çoluk çocuğuna bakıp büyüttü. Devlete masraf olur diye protez bacak bile taktırmayan Mehmet Yörük'ün kapısını yaklaşık 15 yıl önce devlet tekrar çaldı. Bu defa evdeki engelli kızına aylık bağlamak için gelen devlet görevlilerini "Ben devlete yük olmak istemiyorum" diye geri çeviren Yörük, kendi Bağ-Kur primlerini ödeyerek tek bacağı ile iştigal ettiği çiftçilikten emekli oldu.

80'e merdiven dayayan yaşına rağmen halen tek bacağı ile hayata meydan okuyan Mehmet dede, şimdi tonlarca incir ve zeytin üretiyor. Onlarca dönüm alandaki meyve ağaçlarını dikip büyüten Mehmet dededen çevresindekiler kadar 60 yıllık hayat arkadaşı Fadime Yörük de memnun.

(İbrahim Kılınç/İHA)

Devlete yük olmamak için protez bacak bile almadı
Devlete yük olmamak için protez bacak bile almadı
Devlete yük olmamak için protez bacak bile almadı
Devlete yük olmamak için protez bacak bile almadı
Devlete yük olmamak için protez bacak bile almadı
Devlete yük olmamak için protez bacak bile almadı
Devlete yük olmamak için protez bacak bile almadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor
Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor
'Uludağ'ın Robinson Crusoe'su...7 yıldır dağda yaşıyor, koronayı bile 1 ay sonra öğrendi
'Uludağ'ın Robinson Crusoe'su...7 yıldır dağda yaşıyor, koronayı bile 1 ay sonra öğrendi
Ordu, Demir Ali için seferber oldu
Ordu, Demir Ali için seferber oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Alişan Cem Yılmaz Serdar Ortaç Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Cenk Tosun Ozan Tufan Şenol Güneş Samet Aybaba
Tüm Haberler Türk İstifa Bülent Arınç Çin Halk Cumhuriyeti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Devlete yük olmamak için protez bacak bile almadı - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 13:57:43. #1.14#
title