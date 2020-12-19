Devlet desteğiyle modern hayvancılık tesisleri yaygınlaşıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Devlet desteğiyle modern hayvancılık tesisleri yaygınlaşıyor

19.12.2020 14:06 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:10
Devlet desteğiyle modern hayvancılık tesisleri yaygınlaşıyor

TARIM ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından, 16 ayrı sektörde yatırımlara yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe desteği veriliyor.

TARIM ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından, 16 ayrı sektörde yatırımlara yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe desteği veriliyor. 

Yozgat'ta, 2011 yılından bugüne kadar 450 projeye, 219 milyon lira hibe desteği sağlandı, 406 milyon liralık yatırım yapıldı. TKDK destekleriyle il genelinde 92 süt üretim çiftliği, 42 besi çiftliği, 3 kanatlı et üretim tesisi, bir süt işleme tesisi, 3 süt toplama merkezi, 4 kırmızı et işleme tesisi, 233 bitkisel üretim işleme ve pazarlama projesi, 42 arıcılık projesi ve 17 kırsal turizm tesisi gibi yatırımlar tamamlanarak faaliyetlerine başladı. Kurulan işletmelerde yaklaşık bin 200 kişi istihdam edildi.

TKDK'nın, yüzde 65 hibe desteği ile kurduğu tesiste hayvancılık işine giren Levent Doğan, günlük ortalama bin 500 litre süt üretimi gerçekleştiğini söyledi. Doğan, "TKDK'nın katkılarıyla besi ve süt inekçiliği işinin yaygınlaşmasıyla birlikte tarımsal üretimde de gelişmeler yaşandı. Hayvancılığa bağlı olarak çiftçilerimiz yem bitkileri üretimine başladı. En önemlisi de, damızlık hayvanlar artık ülkemizde üretilmeye başlandı. İşletmemizde şu an 72 sağmal inek bulunuyor ve günlük ortalama bin 500 litre süt elde ediyoruz" dedi.Kentte 2011 yılından bugüne kadar 450 projeye, 219 milyon lira hibe desteği sağlandığını belirten TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, "Hibe destekleriyle birlikte Yozgat'ta çiftliklerin sayısı artıyor. Bu işletmelerin açılmasıyla birlikte şu ana kadar bin 200 kişi istihdam edildi. Hayvancılık geliştikçe tarım da gelişiyor. Gelenekselden, modern tarım ve hayvancılığa dönmekteyiz. Verilen hibe destekleri ile süt ve kırmızı et üretimi, kümes hayvancılığı yatırımları başta olmak üzere, et-süt işleme ve pazarlama yatırımları, meyve-sebze depolama ve paketleme, su ürünleri, arıcılık, tıbbi-aromatik bitkiler, seracılık, yerel ürünler, kırsal turizm ve yenilenebilir enerji gibi sektörlere yatırım yapılıyor. Kadın yatırımcıların projelerine öncelik vererek, 40 yaş altı genç yatırımcılara hayvancılık projelerinde ilave yüzde 5 hibe sağlanıyor" diye konuştu.

Devlet desteğiyle modern hayvancılık tesisleri yaygınlaşıyor
Devlet desteğiyle modern hayvancılık tesisleri yaygınlaşıyor
Devlet desteğiyle modern hayvancılık tesisleri yaygınlaşıyor
Devlet desteğiyle modern hayvancılık tesisleri yaygınlaşıyor
Devlet desteğiyle modern hayvancılık tesisleri yaygınlaşıyor
Devlet desteğiyle modern hayvancılık tesisleri yaygınlaşıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun GÖKÇEOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Defne Samyeli Birkan Sokullu Mustafa Üstündağ
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Sergen Yalçın Abdullah Avcı Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Karar Samsun Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Devlet desteğiyle modern hayvancılık tesisleri yaygınlaşıyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 14:27:59. #1.15#
title