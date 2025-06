DEVLET BAHÇELİ SON DAKİKA || MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamasında ne dedi?

Siyaset gündeminin öne çıkan isimlerinden biri olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı son açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.Özellikle siyasi kulislerde etkisi hissedilen açıklamalar sonrası, vatandaşlar ve siyasi yorumcular "Devlet Bahçeli ne dedi, hangi konulara değindi?" sorularına yanıt aramaya başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamasında ne dedi? İşte, Bahçeli'nin son çıkışına ilişkin merak edilen tüm detaylar…

DEVLET BAHÇELİ NE DEDİ?

Sağlık sorunları nedeniyle 147 gün sonra ilk kez grup toplantısında kürsüye çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sözlerine "Kaldığımız yerden coşkuyla yolumuza devam ediyoruz. Değerli vekil arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, basınımızın değerli temsilcileri, malum olduğumuz zorunlu hallerden dolayı toplantılarımıza bir süre ara vermiştik. Hamt olsun yeniden bir aradayız. 28 Ocak'tan sonra gerçekleştirdiğimiz ilk grup toplantımız ile kaldığımız yerden yolumuza coşku ile devam ediyoruz. Bizleri takip eden bütün vatandaşlarımızı, gönül coğrafyamızda varlık ve birlik mücadelesi veren kardeşlerimizi selamlıyorum." şeklinde başladı.

DEVLET BAHÇELİ'DEN TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI!

Konuşmasına"Şükürler olsun ki fikirlerimiz, hedefimiz, mücadelemiz, tavrımız, tarafımız, varlığımız doğrudur. Biz MHP'yiz, biz Türkiye'yiz, biz Türk milletiyiz, Kapalı devre siyaset sınırlarını aşmak istiyoruz. Kapımızı örtüp perdelerimizi indiremeyiz. Başkasının yangını ile kendi evimizi ısıtamayız. Göze batmak yerine gönülde kalmak arzusunda, süper güç Türkiye amacındayız. Terörsüz Türkiye'ye ulaşmanın azim ve kararlılığı amacındayız. Ülkemizin güvenliği tehlikeye düşerse kim benim önüme düşecek kaygısını iyi biliyoruz. Milletimizin aradığı sorular için milletimizin aradığı yegane adres olduğumuzu iyi biliyoruz." diyerek devam eden Devlet Bahçeli, siyasi varlığını açıklayarak altında yatan nedenlere dikkat çekti.

"BU BİR TİYATRO SAHNESİ DEĞİL"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; "Bizim siyasi varlık nedenimiz bu büyük millet gerçeğidir. Biz o varsa ayaktayız, siyasetimiz de Türk milleti var oldukça olacaktır. Siyaseti muhalefet partilerinin yaptığı üzere istismar maksadıyla yapmıyoruz. Siyaseti bir şeyler yapıyor görünmek için yerine getirmiyoruz. Çünkü siyasetin birilerini koltukta tutmak için sergilenen bir tiyatro sahnesi olmadığını biliyoruz. Bu muazzam mücadelenin arkasında ise mesaisini ve ömrünü bu siyasete adamış, eli yüreğinde on binlerce dava arkadaşımın alın teri ve emeği vardır. Bizim partimiz ve ittifakımız bu yüksek duyguların her gün yeniden kucaklaştığı, çıkarsız arkadaşlığın, kutlu ve kutsal hedeflerin her şeyin üzerinde tutulmuş çatıdır. Namusu ve gücü olan her millet gibi bizim de milletimiz de tek yürek olarak savunma başarısını bugüne kadar göstermiştir." ifadelerini kullandı.

"ETRAFIMIZDAKİ KANLI OYUNLARA KARŞI HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Açıklamalarına tedbir ve temkinli davranışların bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak devam eden Devlet Bahçeli; "Kurucu unsurlarımız ihmale kurban edilirse vatanımızı var eden muazzam şuur zamanla kaybedilecektir. Tedbir ve temkini elden bırakmamak şarttır. Hep bir hesap hep bir plan, istila ve şiddet senaryosu devrede. Uyuşukluk ve uyumanın sonucu erimedir. Su uyusa da düşman emeller canlıdır. Tehlikenin büyüğü küçüğü olmaz olamaz. Hafife alınan alarm yarınlarda korkunç badireler doğuracaktır. Vatanımızda bağımsız, bağlantısız, bir bütün yaşamanın yeminini tutacaksak etrafımızdaki kanlı oyunlara karşı hazırlıklı ve dirayetli hareket etmeliyiz. Kim saldıracakmış bırakın bu masalları diyen münafık zihniyetlere itibar edemeyiz. Bizim dersimiz ecdadın hatıraları ile matuftur." dedi.

"ATILAN BOMBALARIN ANKARA'YA ETKİSİ OLMAYACAĞINI İDDİA EDEMEYİZ"

Konuşması sırasında İsrail-İran savaşına değinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; "Çatışma ve savaşların birbirine eklemlenerek kaos yarattığını görüyoruz ve kaygı duyuyoruz. Öncelikle düşünmemiz gereken Türkiye'dir. İsrail'in İran'a saldırısı barbarlıktır. İran misilleme üstüne misilleme yapmaktadır. Yeni bir dünya savaşı ile ilgili tahminlerin yoğunlaşması ile ilgili çok boyutlu krizlere hazırlık ertelenemez. Atılan bombaların Ankara'ya etkisi olmayacağını iddia etmek için cahil olmak gerekir. Allah muhafaza üçüncü dünya savaşı ile insanlık ve dünya medeniyeti kendi kendini yok eden canavar durumuna düşecektir." şeklinde konuştu.

"BM DERHAL KUVVET KULLANMALI"

İsrail tehdidine karşı BM kurulunun sessizliğine dikkat çeken Devlet Bahçeli, uluslararası çağrıda bulundu. Devlet Bahçeli; "İsrail tehdidinde tüm eşikler aşılmıştır. Kontrolünü kaybetmiş sözde devlet şiddetin tüm düğmelerine basmıştır. İsrail evrensel ilkelere göre devlet vasfından çıkmış bir cinayet mangasına, terör örgütüne dönüşmüştür. BM kahredici sessizliğe gömülmüştür. İslam ülkeleri bugün değilse ne zaman diriliş emaresi gösterecektir. Bu zulüm ve eşkıya düzeni ne zamana kadar sürecektir. Elbette böyle gidemez, akan kanlara seyirci kalınamaz. BM derhal kuvvet kullanmalı suçlular yargılanmalıdır. BM operasyonel askeri gücünü sahaya sürmelidir. Bunu bölge ve dünya barışı için acilen yapmalıdır." ifadelerini kullandı.

"MUHALEFETİN OMURGASI ÇÜRÜKTÜR"

Açıklamalarını "Bu gelişmeler karşısında CHP'nin ikircikli, iltihaplı siyaseti endişe vericidir. Mahalle yanarken havanda su dövmeleri ayıplı siyasetin ucuz numaralarından başka bir şey değildir. CHP'nin durduğu yer Türk milletinin durduğu yer değildir. Muhalefetin omurgası kırık, çürüktür. Biz ceset olmaya değil, cennet vatanımız, evlatlarımız için dipdiri olmanın heyecanındayız. Kim ne yaparsa yapsın iç cephemiz düşmeyecek, surda gedik açılamayacaktır. Gün birleşme günüdür, gün dayanışma günüdür. Her şey Türkiye içindir diyoruz. bu topraklara vatanım, diyen herkes bu insanlara milletim diyen herkes, bu bayrak ülke benim diyen herkes, biliniz ki herkes eşittir Türkiye'dir." sözleriyle sonlandıran Devlet Bahçeli'nin konuşması sırasında yer yer gözleri dolduğu fark edildi.