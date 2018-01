Devlet Bahçeli, "İran Türklüğünün bozguncularının ayaklandırma çağrısı yapan kanlı emperyalizmin tehlikeli tuzağına düşmeyeceğine inancım tamdır, beklentimiz de budur"

ADANA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İran Türklüğünün bozguncularının ayaklandırma çağrısı yapan kanlı emperyalizmin tehlikeli tuzağına düşmeyeceğine inancım tamdır, beklentimiz de budur. İran'dan sonra sıranın Türkiye'ye geleceğini açık açık söyleyenler şunu unutmasınlar ki Gezi Parkı'nda denediler olmadı, Kobani olaylarında sonuca gitmek istediler olmadı, 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsüyle son kozlarını oynadılar yine olmadı. Hangi çılgın, hangi çukur ve zillet zihniyeti Türkiye'yi kaosa sürüklemek istiyorsa karşısında etten duvar bulacaktır" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Bahçeli'nin de katılımıyla düzenlediği 1071 Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kentteki köy ve mahallelere uzun yollar, sulama sistemleri, hayvancılık kalkınma projeleri yaptıklarını anlattı.

3 bin 89 hizmeti açtıklarını ancak bu rakamın abartılı sanılabileceğini aktaran Sözlü, katalog ve sosyal medya alanlarında bu projeleri tüm detaylarıyla ortaya koyduklarını bildirdi. Pozantı, Karaisalı, İmamoğlu, Kozan, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli belediyelerinin hizmetlerinin de bu rakama dahil olduğunu dile getiren Sözlü, kentte yapımı devam eden Devlet Bahçeli Köprüsü ile Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki viyadüğün trafiği rahatlatacağını vurguladı. Başkan Sözlü, "Belediyecilik anlayışımız MHP lideri Bahçeli'nin rehberlik ettiği, Atatürkümüz, gazi ve şehitlerimizin emaneti olan cumhuriyet kazanımlarını birinci öncelik haline getirip şehrimize ve halkımıza hizmet ederken, kendi milli manevi değerlerini yücelten bir anlayıştır. 15 Temmuz'da sizin darbe girişimine karşı tavrınızı talimat bildik. Burada biz de vatandaşlarımızla karşı çıktık. Ceyhan Belediye başkanlığı görevim dahil 19 yılda 5 binin üzerinde arkadaşımızı memurluk gibi pozisyonlarda istihdam ettim. Birçok arkadaşımızı müdür, daire başkanı olarak istihdam ettim. 15 Temmuz gibi zamanda FETÖ'cülerin her yere sızdığı yerde, sizin uyarınızla, rehberliğinizle yanlıştan kurtulduk, yanılmadık, tek bir FETÖ'cü çıkmadı aramızda. Her zaman geleceği gördünüz. Ufkunuzla bizi aydınlattınız. Anlaşılması bazen zaman alsa da hep haklı çıktınız. Onun için sizinle, sizin liderliğinizde görevi 19 yılı tamamlayarak geride bıraktım onun için başı dik duruyoruz" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Sözlü'nün dile getirdiği hizmetlerde emeği olan herkese teşekkür ederek sözlerine başladı. Adana'nın tarih, vatan, bayrak ve şuur olduğunu vurgulayan Bahçeli, Adanalıları ise yiğit, gözü pek, dost canlısı ve temiz canlı olarak nitelendirdi. Adana ve Adanalılara övgülerini sürdüren Bahçeli, şöyle devam etti:

"Helalimiz olan vatana hain ellerin değmesine Adana müsamaha göstermemiş, müsterihleri döktükleri kanda dökmüştür. Adana'ya yan bakan ya gözünden ya ömründen olmuştur. İşgal yıllarında Adana'nın direnişi hala dillerdedir. Düşmana karşı dik duruşuyla Adanalılar tarihe altın harflerle yazılmışlardır. Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümünde, bin 71 hizmetin temel atma ve açılış töreni elbette bugüne özel mana katmıştır. Bundan 96 yıl önce düşman unsurlarına Adana'yı dar eden aziz ecdadımızın muhterem ahvadı yine bir 5 Ocak günü kendine yakışanı yapmıştır. Adana'yı hak ettiği yere taşımak için emek verenler hiçbir şartta taviz vermemişler, teslimiyetin kara kaplı defterine veresiye yazdırmamışlardır çünkü kahramanlık Adana'nın göbek adıdır. 15 Temmuz FETÖ darbe ve işgal teşebbüsüne karşı tarihi duruşunuz milli hafızalardadır. 96 yıl önce emperyalizmi kovalayan yüksek inanmışlık 15 Temmuzda emperyalizmin din kisvesine dönüşen maşalarına da hadlerini bildirmiştir."

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin de belediyecilikte rüştünü ispat ettiğini belirten Bahçeli, bazı odakların MHP'yi kıskandığını belirterek, "Küresel senaryolara sığınan CHP, HDP, İP, FETÖ, PKK ve bir kısım siyasi, 2019 ayarlı çıkarcı koalisyonu milli birlik ve kardeşlik ruhunu sarsamayacak, beka ve diriliş mücadelesini sakatlamayacaktır. Güvence Adanadır, güvence Türk milletidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ve komşu coğrafyalarda olağanüstü gelişmeler yaşandığına dikkat çeken Bahçeli, küresel güçlerin varlığının alenileştiğini dile getirdi. Suriye ve Irak'ta var olan otorite boşluğunu fırsat bilen Amerika'nın PKK ve PYD'yi desteklediğini hatırlatan Bahçeli, "Güney sınırlarımız boyunca dengeler öylesine sarsılmıştır ki Türkiye açıkça tehdit edilmekte. Terör örgütleri zehir saçmaktadır. Kandil'in yanında bilhassa Afrin, Cezire, Kobani, Tel Abyad, Mumbiç insanlık düşmanlarının denetim ve kontrolündedir. Vatan topraklarının çevresinde tek bir terör örgütünün varlığına asla izin verilmemelidir. Teröristler neredeyse oraya girilmeli, taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakılmamalıdır. Öncelikle ve süratle Afrin mutlaka temizlenmelidir. Sınırlarımızın dibinde korsan ve terör devleti kurulmasına en küçük göz yumma hali felaketimize neden olacaktır. Haine merhamet olmaz. Haine acıma hiç olmaz. Türkiye'ye saldıranlar doğduklarına pişman edilmelidir. Bekamızın muhafazasında başka çare yoktur" şeklinde konuştu.

2018 yılında FETÖ ve PKK'nın kökünün kazınmasının en önemli hedef olduğunun altını çizen Bahçeli, ABD'nin Kudüs politikasını da tepki gösterdi.

Bölgede İsrail'in güvenliğini sağlamak amacıyla diğer Ortadoğu ülkelerinin iç savaş şartlarına hapsedilmesinin devrede olduğunu dile getiren Bahçeli, Irak, Lübnan, İran, Suriye'deki mezhepsel karışıklıklara ve savaşlara işaret etti. Asıl hedefin İslam olduğunu kaydeden Bahçeli, "Bölgemiz büyüyen bir etkiyle barut fıçısı haline gelmektedir. Komşu ülkelerin birinde yaşanan şiddetli bunalım ülkemizi de etkileyecektir. Hem ülkemizin hem komşu ülkemizin toprak bütünlüğü kararlı bir şekilde savunulması tarihi ve kaçınılmaz bir şeydir. Türkiye milli bekasını koruma amacından asla taviz vermeden yoluna devam edecektir. Hükümete terörle mücadele ve dış politikalarında verdiğimiz destek tamdır ve sürecektir. Kimsenin kuşkusu olmasın. Mili birlik ve beraberlikle karanlık hesapları hüsrana uğratacağız. Bölgemizde istikrar vadeden güçlü bir ülke olarak mazlumların güvenli sancağı, zalimlerin korkulu rüyası olmayı sürdüreceğiz" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ABD'de süren davada itirafçılık yapan Reza Zarrab hakkında ise, "Bu şarlatan şayet ABD kanunlarına göre bir suç işlemiş olsaydı yargılanıp ceza alması normal karşılanacaktır ancak suç Türkiye'de işlenmiştir o halde bu suçun hesabının sorulacağı hukuk sahası ABD değil Türkiye'dir" değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'i iade etmeyen ABD'nin düne kadar Türkiye'nin müttefiki olduğunu, bu şartlarda ilişkilerin iyiye gitmeyeceğini aktardı.

İran'daki olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, bu karışıklıkları ABD ve İsrail'in alevlendirdiğini anlattı. ABD'nin Suriye'de PYD'yi, Türkiye'de PKK'yı, İran'da olaylara karışan PJAK'ı desteklediğini aktaran Devlet Bahçeli, şunları söyledi:

"İran'ın birliği savunulmalı, komşuluk ilişkilerinin gereği yapılmalıdır. İran Türklüğünün, bozguncularının ayaklandırma çağrısı yapan kanlı emperyalizmin tehlikeli tuzağına düşmeyeceğine inancım tamdır kaldı ki beklentimiz de budur. İran'dan sonra sıranın Türkiye'ye geleceğini açık açık söyleyenler şunu unutmasınlar ki Gezi Parkı'nda denediler olmadı, Kobani olaylarında sonuca gitmek istediler olmadı, 15 temmuz FETÖ darbe teşebbüsüyle son kozlarını oynadılar yine olmadı. Hangi çılgın, hangi çukur ve zillet zihniyeti Türkiye'yi kaosa sürüklemek istiyorsa karşısında etten duvar bulacaktır. Bunların topu gelsin asla ve asla başaramayacaklardır. 4 parçalı sözde Kürdistan için zaman ve zemin yoklayanlar 4 ayaklı ateşte yanmaktan kurtulamayacaklardır."