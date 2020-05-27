Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışına yaptığı konuşmada manken Aysun Kayacı'nın yıllar önce söylediği "Dağdaki çobanla benim oyum eşit olamaz" sözüne atıfta bulunarak herkesin oyunun eşit olduğunu söyledi.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşma yapan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın yıllar önce söylediği söz üzerinden demokrasi vurgusu yaparak herkesin oyunun eşit ve bir olduğunu belirtti.

"ÇOBANIMIZLA, İŞ ADAMIMIZIN OYU DA İRADESİ DE BİRDİR"

Bahçeli'nin sözleri şu şekilde: "Bereketli tepelerimizde koyun otlatan bir çobanımızla üniversitede ders veren bir hocamızın, fabrikasının bacasını tüttüren bir iş adamımızın oyu da iradesi de birdir, aynıdır. Eşit, gizli, genel oy ilkesi demokrasinin can damarıdır. Bundan taviz imhaya ve infaza açık onaydır. "

TEMEL KARAMOLLAOĞLU DA GÜNDEMİNE ALMIŞTI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da geçtiğimiz günlerde "Demokrasiye nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna, "Demokrasi en ideal çözüm değil ancak mevcutların en geçerlisi. Dezavantajı şu alimi de cahili de bir oya sahip" diye cevap verdi. Karamollaoğlu'nun bu çıkışı "Benim oyumla çobanın oyu bir değil" diyen Aysun Kayacı'yı akıllara getirdi.

AYSUN KAYACI NE DEMİŞTİ?

Manken Aysun Kayacı, yıllar önce yaptığı bir açıklamada "Ben vergi veriyorum niye vergisini vermeyen, çok özür dilerim herkes üstüme gelecek ama kalıp olarak söylüyorum, 'Dağdaki çoban'la benim oyum eşit mesela. Niye?' Hiç vergisini vermeyen biriyle niye benim oyum eşit. O benim kadar duyarlı benim kadar sorumluluk sahibi bir şekilde yaklaşıyor mu acaba" ifadelerini kullanmış ve çok tepki çekmişti.