Dev Proje Eylül Ayında Hizmete Giriyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen Uluslararası Akredite Samsun Metal, Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı'nın tanıtım toplantısında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Serinkaya, 8 milyon avroluk Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı üçüncü büyük laboratuvarının eylül ayında hizmete gireceğini söyledi.



Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın(TSO) projesini yürüttüğü, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sözleşme makamı olduğu Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştirilen 8 milyon avroluk bölgenin en büyük, ülkenin ise üçüncü büyüklükteki Uluslararası Akredite Samsun Metal, Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı'nın tanıtım toplantıları Amasya'nın Merzifon ilçesinde devam edildi.



İş planı hazır



Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısının açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Serinkaya, Samsun Merkez Organize Sanayi'nde yapımı tamamlanan laboratuvarın eylül ayı içerisinde işletmeye alınacağını söyledi. Laboratuvarın cihaz ve ekipman tedarik ihalelerinin tamamlandığını ifade eden Serinkaya, "Bu ay itibariyle 180 kalem makine ve ekipmanın teslimleri gerçekleştirilmeye başlanacaktır. Teknik destek ekibimizce laboratuvarın iş planı ile birlikte laboratuvarın işletme aşamasında gerek duyacağı tüm hizmet el kitapları da hazırlanmış, yönetim ve izleme sistemleri ile müşteri ilişkileri yönetimi ve kalite güvence yönetim sistemleri de oluşturulmuştur. Bu kapsamda son olarak laboratuvar personellerinin iş tanımları ve işletme organizasyonu belirlenmiş olup, laboratuvarımızın üstlendiği misyonu gerçekleştirmek üzere genel müdür ve laboratuvar müdürü olmak üzere gerekli tüm personellerin istihdamı gerçekleştirilmiş ve akreditasyon sürecine yönelik olarak eğitim programlarına başlanmıştır" dedi.



Üç ana alanda faaliyet gösterecek



Bölgede metal ve metalle ilişkili sektörlere yönelik olarak inovatif bilgi üretecek olan laboratuvarın, metal, metroloji ve kalibrasyon olmak üzere üç ana alanda faaliyet göstereceğini söyleyen Serinkaya, "Laboratuvarda özellikle sektörün ihtiyaç duyduğu radyografik muayene, mikrosertlik ölçümleri, çentik darbe testi, mikroyapı - makroyapı ve yüzey pürüzlülüğü inceleme, çekme testi gibi tüm analiz, test ve muayene işlemlerinin yanı sıra kütle, boyut, sıcaklık, basınç, elektriksel, hız, hacim, debi kalibrasyon ile baca gazı ölçümleri, toz, nem, gürültü ve titreşim ölçümleri gibi periyodik kontroller de yapılabilecektir. Laboratuvarın bölgemize kazandırılması adına atılan ilk imzadan itibaren bugüne kadar ki süreçte metal ve metalle ilişkili sektörlere yönelik olarak pek çok çalışma da gerçekleştirilmiştir. Samsun, Çorum, Tokat, Amasya ve Sinop illerinde metal sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmeler tespit edilip, ölçeklendirilmiş ve seçilen 80 pilot işletme ile sektörün durumu ortaya konmuştur. Yine aynı bölgeden seçilen beş işletme rol model olarak belirlenmiş ve bu firmaların iş planları hazırlanmıştır. Bölgemiz metal sektöründe tabiri caizse lokomotif niteliğinde olan bu işletmelere hazırlanan iş planlarının uygulanması adına eğitim ve danışmanlık desteği verilmektedir. Aylık periyotlarda bu işletmelere izleme ziyaretleri yapılmakta ve belirlenen sorunların çözümü için teknik destek sağlanmaktadır. Bu uygulama projemizin bir nevi kazan kazan alt yapısını teşkil etmektir. Başka bir ifadeyle sektör gelişecek, laboratuvarın hizmet kapasitesi de gelişecektir" diye konuştu. - AMASYA