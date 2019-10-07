Detoks tarifi: Hem sağlıklı hem lezzetli tarifler

07.10.2019 17:10

Diyet yapanların ve sağlıklı beslenme programı uygulayanların vazgeçilmezi olan detoks tarifi alternatifler çok sayıda seçenek sunuyor. Detoks tarifi, zencefilli detoks tarifi su, detoks tarifi göbek eriten, detoks tarifi elma, detoks tarifi meyve, detoks tarifi yemek, detoksu tarifi, detoks suyu tarifi, detoks suları tarifi ve detoks çayı tarifi gibi seçenekleri tercih edebilirsiniz.

YAĞ YAKTIRAN DETOKS ÇORBASI TARİFİ

Yazın yaklaştığı şu günlerde zayıflamak isteyenler detoks yiyeceklere yöneliyor. Yağ yakıcı etkisiyle ve besleyici özelliğiyle bu çorba adeta bir kurtarıcı.

Hem doymak hem de kalori almak istemeyenler için tarifini vereceğimiz çorba tam size göre. İşte, yağ yaktıran detoks çorbası...

Malzemeler

Yarım Domates

Yarım Kapya biber

Yarım Çarliston biber

Yarım Kuru soğan

Yarım Kırmızı pancar

4 yemek kaşığı kırmızı mercimek

1 Tatlı kaşığı tuz

1 Çay kaşığı karabiber

1 Çay kaşığı pul biber

5 Adet karabiber

3 Tatlı kaşığı sumak

5 Su bardağı kaynamış su

Yağ Yaktıran Detoks Çorbasının Yapılışı

Yarım domates, kapya biber, çarliston biber, kuru soğan, kırmızı pancarı doğrayıp tencereye alıyoruz. Üzerine 4 yemek kaşığı kırmızı mercimek, 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber, pul biber, 5 adet karabiber ve 3 tatlı kaşığı sumak ekliyoruz. Üzerine 5 su bardağı kaynamış su ekliyoruz. Orta ateşte pişiriyoruz. Ardından karışımımızı el blenderından geçiriyoruz. Çorbamızı kasemize aldıktan sonra üzerini dere otuyla süslüyoruz. Afiyet olsun.

HEM SAĞLIKLI HEM LEZZETLİ 5 DETOKS SMOOTHİE

Beslenme trendlerinin yeni gözdesi detoks smoothieler, hem sağlıklı hem de lezzetli olması ile dikkat çekiyor. Yaz meyve ve sebzelerini kullanarak smootihieleri detoks etkili içeceklere dönüştürebilirsiniz.

Ara öğünlerde tüketebileceğiniz smoothieler, evde keyifli anlar yaşatırken iş yerinde lezzetli molalar vermeniz sağlıyor. Beslenme düzeninizi daha sağlıklı hale getirmek için detoks smoothie tariflerini kullanabilirsiniz.

1.ÖDEM ATTIRAN DETOKS SMOOTHIE

Gerekli malzemeler: 1 demet maydanoz, 2 salkım siyah üzüm, 1 adet limon, 2 adet küçük elma

Hazırlanışı: Tüm malzemeleri bol su ile yıkadıktan sonra katı meyve sıkacağından geçirin. Karışımı buzdolabında bir saat kadar beklettikten sonra afiyetle içebilirsiniz.

2.ENERJİK DETOKS SMOOTHIE

Gerekli malzemeler: 1 bardak buz, 1 havuç, yarım portakal, yarım elma, yarım greyfurt,yarım çay kaşığı zerdeçal

Hazırlanışı: Malzemeleri katı meyve sıkacağından geçirip bardağa alın. Karışımı buzdolabında bir saat kadar beklettikten sonra afiyetle içebilirsiniz.

3.CANLANDIRICI DETOKS SMOOTHIE

Gerekli malzemeler: 1 bardak pazı, 1 bardak kefir veya yoğurt, yarım yeşil elma, karalahana veya ıspanak, isteğe göre limon suyu

Hazırlanışı: Malzemeleri blenderdan geçirip bardağa alın. Karışımı buzdolabında bir saat kadar beklettikten sonra afiyetle içebilirsiniz.

4.TOK TUTAN DETOKS SMOOTHIE

Gerekli malzemeler: 1 bardak su, 1 adet muz, yarım ananas içi, yarım demet ıspanak, 1 elma

Hazırlanışı: Malzemeleri katı meyve sıkacağından geçirdikten sonra suyu ilave edip karıştırın. Karışımı buzdolabında bir saat kadar beklettikten sonra afiyetle içebilirsiniz.

5.GÜÇ VEREN DETOKS SMOOTHIE

Gerekli malzemeler: 1 limonun suyu, 2 havuç, yarım armut, 1 bardak buz, yarım çay kaşığı zencefil

Hazırlanışı: Tüm malzemeleri blendera alın. İyice karıştırdıktan sonra karışımı bardağa alın. Karışımı buzdolabında bir saat kadar beklettikten sonra afiyetle içebilirsiniz.

PRATİK DETOKS TARİFLERİ İLE DETOKS ETKİLİ 5 KIŞ BESİNİ!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, vücudu arındırmak için detoksetkili 5 kış besinini anlattı, pratik içecek tarifleri verdi.

BAL KABAĞI

Kabak cildimizin sağlığında önemli bir rol oynadığı tespit edilen C ve E vitaminlerinin yanı sıra A vitaminine dönüşen beta-karoten içeriyor.

Parlak turuncu renkleriyle ünlü olan bal kabağı, bağışıklık sistemini desteklemede de önemli bir rol oynuyor. Araştırmalar, lif yönünden zengin olmasının bağırsakların temizlenmesine katkı sağladığını ve kabızlık gibi bağırsak şikayetlerini azalttığını ortaya koyuyor.

ISPANAK

Ispanak kabızlığı önlemeye ve sağlıklı bir sindirim sistemini teşvik etmeye yardımcı olan lif ve su açısından oldukça zengin bir besin. Ayrıca yüksek oranda kalsiyum, demir ve magnezyum içeriyor. C vitamini açısından zengin olan ıspanak bağışıklığı desteklerken aynı zamanda cilde ve saça yapı sağlayan kolajenin üretimi için çok önemli.

TURP

Turp bol miktarda lif sağlayarak sindirimi kolaylaştırıyor. Aynı zamanda safra üretimini düzenlerken, karaciğeri ve safra kesesini koruyor. Yüksek oranda C vitamini ve antioksidan içermesi sayesinde bağışıklık sistemini de destekleyen turp, mevsim geçişlerinde hastalıklardan korunmada önemli bir besin. Özellikle kırmızı turp, antosiyanin açısından zengin olup, karaciğer, mide, böbrekler, mesane ve kardiyovasküler sistem için de koruyucu.

GREYFURT

Yüzde 88'i sudan oluşan greyfurt C vitamininin de iyi bir kaynağı olup, vücudu toksinlerden arındırmaya oldukça yardımcı. Ayrıca lif açısından oldukça zengin olduğu için bağırsakların çalışmasına destek oluyor. Yüksek lif içermesi tokluk hissinizin artmasına yardımcı olurken kilo verme diyetlerinizde iyi bir alternatif olabilir. Ancak greyfurt bazı ilaçlarla etkileşime girdiğinden ilaç kullanan kişilerin mutlaka doktorlarına danışmaları gerekiyor.

KİVİ

Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz "Kış meyvesi olan kivi, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmada etkili C vitamini açısından oldukça zengin bir besin.

Ayrıca A, B2, E, K vitaminleri, folik asit, potasyum, demir, magnezyum, kalsiyum, bakır ve fosfor minerallerini de içeriyor. Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsakların çalışmasına yardımcı oluyor, kabızlığı gideriyor. Actinidin enzimi içeriği sayesinde sindirimi de kolay olan bir besin.

4 PRATİK DETOKS TARİFİ

Bal Kabaklı Smoothie

1 çay bardağı haşlanmış püre yapılmış balkabağı

1 orta boy muzun yarısı

1 çay bardağı süt

2 kaşık yoğurt

İstenilen kadar tarçın

Tüm malzemeleri blenderdan geçirip tüketebilirsiniz.

Ispanaklı Smoothie

1 ince dilim ananas

Yarım orta boy yeşil elma

1 avuç çiğ ıspanak

1 küçük boy muzun yarısı

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay bardağı süt

Tüm malzemeleri blenderdan geçirin.

Turplu Smoothie

1 orta boy portakal

1 küçük boy salatalık

1 küçük boy havuç

1 adet turp

1 adet kereviz

Tüm malzemeleri posası ile birlikte sıkan katı meyve sıkacağından geçirip tüketebilirsiniz.

Greyfurt ve Kivili Smoothie

1 orta boy kivi (olgunlaşmış olursa daha tatlı olur)

1 yarım orta boy greyfurt

Yarım limon suyu

1 çay kaşığının ucu kadar kök zencefil

1 bardak kefir veya 3 kaşık yoğurt

İsteğe bağlı olarak 1 çay kaşığı bal

Tüm malzemeleri blenderdan geçirin.