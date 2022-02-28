Derya Uluğ 'Arabesk Ruhumuzda Var'

Müziğin her tarzını sahnesine taşıyan başarılı şarkıcı, sevenlerine müzik dolu bir gece yaşattı. Başarılı şarkıcı, "Arabesk müziğe bakış açınız nedir?" sorusuna "Ben klasik müzik eğitimi de caz eğitimi de Türk müziği eğitimi de aldım. Biz Türk'üz bir yerden sonra ruhumuz arabesk ister. Derde şifa olan kalbe dokunan bir şey asla küçümsenemez" diyerek cevapladı.

Spor olmazsa olmazı!

Fit görüntüsüyle bütün gözleri üzerinde toplayan güzel şarkıcı, formda kalma sırrını ilk kez açıkladı. Sporu hiç aksatmadığını belirten Uluğ, "Spor yapıyorum, yürüyüş yapıyorum her şeyden önemlisi sağlıklı besleniyorum. Kalıpla peyniri yiyebilecek kadar sevdiğim halde süt ürünü tüketmiyorum. Karbonhidrat içeren besinleri de hayatımdan çıkardım" diye konuştu. Ünlü popçu konserde 'Okyanus', 'Kanunlar Gibi', 'Sana Çıkıyor Yollar' gibi kendi şarkılarının yanı sıra, rap ve arabesk performansıyla da büyük beğeni topladı.

Derya Uluğ kimdir?

21 Şubat 1986 tarihinde İzmir'de doğdu ve büyüdü. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgili olan Derya Uluğ, henüz 8 yaşındayken bir radyonun düzenlediği ses yarışmasında dinleyenlerin oyları ile birinci seçilmiştir. 9 yaşında Nursal Ünsal Birtek'in yönettiği Rakım Elkutlu İzmir musiki derneği çocuk korosuna başladı. Nota ve nazariyat eğitimi gördü. 11 yaşında Keman eğitimine başladı. Bu süreçte birçok yerde konserlerde enstrümanist ve solist olarak yer aldı. 15 yaşında 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölüm başkanı Alper Kazancıoğlu'ndan şan dersleri almaya başladı. Bu süreçte gelen teklifler üzerine İzmir'de profesyonel olarak sahne almaya başladı. Jazz ve Türkçe pop söyledi. 16 yaşında Zafer Çebi'den piyano dersi almaya başlayıp onunla aynı sahneyi paylaştı. Tüm okul hayatı boyunca müzik dışında tiyatro, spor, dans gösterilerinde boy gösterdi. Okulda üst düzey faal bir öğrenciydi ve okulu 3. olarak bitirmiştir. Muğla Üniversitesi'nde müzik öğretmenliğinden keman bölümünden mezun olan İzmirli şarkıcı, Haliç Üniversitesi devlet konservatuvarında İlk dönem Alaaddin Yavaşça'dan Türk müziği eğitimi aldı 2. Dönem opera ve konser şarkıcılığı bölümüne geçiş yaparak yüksek lisansını tamamladı. 3 yıl Ebru Gündeş'in vokalistliğini yapan Derya Uluğ, edindiği tecrübenin ardından kendi albümünü çıkarmak üzere sanatçının yanından ayrılmıştır. İlk albümünü 2016 yılında Okyanus isimli single'ı ile çıkarmıştır. Okyanus'un söz ve müzik kendisine ve Asil Gök'e, düzenlemesi Burak Yeter'e aittir. Şarkının klibi youtube'da 100 milyonu geçtikten sonra yapım şirketi DMC tarafından altın plakla ödüllendirilmiştir. 2.single çalışması Canavar'da söz müzik Asil Gök ve Derya Uluğ'a aittir. Bu şarkının aranjesinde Ozan Çolakoğlu imzası bulunmaktadır. Derya Uluğ, 13 Kasım 2016'da düzenlenen 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Solist" ödülünü kazanmıştır. Ödülünü Ebru Gündeş'in elinden alması Türk Pop Müzik tarihine en duygusal anlardan birisi olarak geçmiştir. Sanatçı halen 2 şarkısında da telifmetre listesinde en uzun hafta 1 numara kalarak tüm dikkatleri üzerine çekmiştir. Haftanın en az 4-5 günü sahnede kalarak kendi rekorunu kırmaya devam ediyor. Şarkıcı olmasaydınız ne olurdunuz sorusuna futbolcu olurdum diyerek tüm futbolseverlerin hayranlığını kazanan Derya Uluğ, koyu bir Fenerbahçe taraftarıdır. Halen Türkiye 'deki tüm önemli Lise ve Üniversiteler en iyi çıkış yapan, en iyi pop kadın şarkıcısı ve en iyi şarkı ödüllerini Derya Uluğ ve şarkıları Okyanus ile Canavar'a vermeye devam etmektedir. Asil Gök ile ortak şarkılar yaparak söz yazarı ve besteci kimliğini de ön plana çıkarmıştır.

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