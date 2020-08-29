Dernek lokalindeki çatışmada 6 kişi yaralandı
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Dernek lokalindeki çatışmada 6 kişi yaralandı

Dernek lokalindeki çatışmada 6 kişi yaralandı Gaziantep'te bir derneğin lokalinde çıkan tartışmada silahlar kullanıldı.

29.08.2020 01:51 | Son Güncelleme: 29.08.2020 01:55

Dernek lokalindeki çatışmada 6 kişi yaralandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir derneğin lokalinde çıkan tartışmada silahlar kullanıldı. Yaşanan silahlı çatışmada 6 kişi ayaklarından vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi havaalanı yolu üzerindeki bir derneğin lokalinde meydana geldi. İddiaya göre, dernek lokalinin lokanta kısmında yemek yiyen iki grup, bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. İki grubun tartışması kısa sürede büyüyünce silahlar kullanıldı. Karşılıklı silahların sıkıldığı olay sonucu 6 kişi ayaklarından vurularak yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise lokalin çevresinde ve içerisinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de lokal içerisinde delil topladı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Dernek lokalindeki çatışmada 6 kişi yaralandı

Kaynak: İHA

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