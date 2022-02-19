Derik'te 4'ü çocuk 7 kişiyi ısıran sokak köpeği kuduz çıktı; mahalle karantinaya alındı

MARDİN'in Derik İlçesinde 4'ü çocuk 7 kişiyi ısıran köpekte 4 gün sonra kuduz tespit edildi. İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu tarafından alınan kararla olayın yaşandığı Bahçelievler Mahallesi karantinaya alınarak 6 ay süre ile her türlü hayvan ve hayvansal gıda girişi yasaklandı.

Olay, 15 Şubat'ta Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Okuldan dönerken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Abdullah Çakı (5), Ali Osman Karabat (10), Resul Yıldız (11), Mehmet Yıldız (14), Kübra Ölçer (21), Mülkiye Ölçer (45) ile Ergül Esen (35) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Mahallelinin müdahalesiyle köpek uzaklaştı, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Derik, Kızıltepe ve Mardin'deki hastanelere kaldırılan yaralılara, kuduz aşısı yapıldı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Mahalle sakinlerinden Yusuf Tutmaz, köpeğin kuduz olduğunu bugün öğrendiklerini belirterek, "Ben liseye gidiyorum, köpeklerin korkusundan okula gidemiyorum. Tüm köpeklerin toplanmasını istiyoruz" dedi.