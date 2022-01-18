Depremi önceden sezdiler! Ahırdaki hayvanların kaçışma anları kamerada
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremi, ahırdaki hayvanlar önceden sezdi. Depremden birkaç saniye önce, ineklerin etrafta koşuşturma anları anbean kameraya yansıdı.
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 02.28'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde oluşan hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde deprem nedeniyle müstakil evlerin girişleri ve odalarında çatlaklar oluştu. Ahırların bazı bölümleri yıkıldı.
DEPREMDEN BİRKAÇ SANİYE ÖNCE KOŞTURMAYA BAŞLADILAR
Korkutan depremde, bölgede bulunan ahırdaki büyükbaş hayvanların tepkileri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, hayvanların depremden birkaç saniye önce etrafa koşturduğu görülüyor.