Depremi önceden sezdiler! Ahırdaki hayvanların kaçışma anları kamerada - Haberler
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Depremi önceden sezdiler! Ahırdaki hayvanların kaçışma anları kamerada

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremi, ahırdaki hayvanlar önceden sezdi. Depremden birkaç saniye önce, ineklerin etrafta koşuşturma anları anbean kameraya yansıdı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 02.28'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde oluşan hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde deprem nedeniyle müstakil evlerin girişleri ve odalarında çatlaklar oluştu. Ahırların bazı bölümleri yıkıldı.

DEPREMDEN BİRKAÇ SANİYE ÖNCE KOŞTURMAYA BAŞLADILAR

Korkutan depremde, bölgede bulunan ahırdaki büyükbaş hayvanların tepkileri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, hayvanların depremden birkaç saniye önce etrafa koşturduğu görülüyor.

Depremi önceden sezdiler! Ahırdaki hayvanların kaçışma anları kamerada

Depremi önceden sezdiler! Ahırdaki hayvanların kaçışma anları kamerada

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Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde deprem (6)

Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde deprem (6)
İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Son Dakika Haberleri

Sarıoğlan, Kayseri, Güncel, Haber

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