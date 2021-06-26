Depremden etkilenen köyleri gezen Kaymakam Şahin: "Devletimiz burada vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını giderecektir"
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Depremden etkilenen köyleri gezen Kaymakam Şahin: "Devletimiz burada vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını giderecektir"

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Haberler | Güncel

Depremden etkilenen köyleri gezen Kaymakam Şahin: "Devletimiz burada vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını giderecektir" -Karakoçan Kaymakamı Abdullah Şahin: "Yapılarımızda çatlaklar, hafif hasarlar, çizikler ve kılcal çatlaklar bulunmaktadır" Bingöl Kiğı'da meydana gelen depremden etkilenen...

Depremden etkilenen köyleri gezen Kaymakam Şahin: "Devletimiz burada vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını giderecektir"

-Karakoçan Kaymakamı Abdullah Şahin: "Yapılarımızda çatlaklar, hafif hasarlar, çizikler ve kılcal çatlaklar bulunmaktadır"

ELAZIĞ - Bingöl Kiğı'da meydana gelen depremden etkilenen komşu şehir Elazığ'ın Karakoçan ilçesine başlı köyleri gezen Kaymakam Abdullah Şahin, "Gerekli konaklama, çadır kurulumu ihtiyaçlarıyla ilgili arkadaşlarla istişarelerimizi yaptık. Allah'ın izniyle devletimiz burada vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını giderecektir" dedi.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Bingöl merkez ve ilçelerinin yanı sıra komşu İller Elazığ, Tunceli ile Muş başta olmak üzere birçok noktadan da hissedildi. Depremin merkezi Kigı ilçesine en yakın yerleşim yerlerinden Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı 5 köy etkilendi. Köyleri gezen Karakoçan Kaymakamı Abdullah Şahin ve beraberindekiler, hasar gören evleri inceledi, vatandaşlarla ilgilenip ekipleri yönlendirdi.

"Devletimiz burada vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını giderecektir"

Yaşanan afet hakkında bilgi veren Karakoçan Kaymakamı Abdullah Şahin, "Karakoçan Kuşbayırı köyümüzün merkezi olan bu akşam gerçekleşen 5.2 depreminde çok şükür şuana kadar çok ağır bir durumumuz ve hasarımız bulunmamaktadır. AFAD ekiplerimiz il özel idare ekiplerimiz Kızılay'ımız kaymakamlığımızın ekipleri çevre ve şehircilik il müdürlüğümüzün ekipleri şuan sahada hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Bizde şuan Karaçan Köyümüzde vatandaşlarımızı ziyaret edip evlerimizin durumlarına bakıyoruz. Gerekli konaklama, çadır kurulumu ihtiyaçlarıyla ilgili arkadaşlarla istişarelerimizi yaptık.Allah'ın izniyle devletimiz burada vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını giderecektir. Ülkemize ve Karakoçan'ımıza geçmiş olsun" dedi.

Yıkılan ev yok, çatlaklar,hasarlar var"

7 bina yıkıldı ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Şahin, "Öyle bir bilgi yanlış bir bilgidir. Olumsuz yıkım gibi bir durum ilçemizde görünmemektedir. Yapılarımızda çatlaklar, hafif hasarlar, çizikler ve kılcal çatlaklar bulunmaktadır evlerimizde. Evlerimizin durumlarını gezdik ve gördük inşallah Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüzün ekipleri hasar tespit çalışmalarını yaptıktan sonra AFAD müdürlüğümüz de gerekli hak sahipliği ve diğer işlemleri de yürütecektir" ifadelerini kullandı.

"1999 İstanbul depremini yaşadığımı hissettim"

Çok şiddetli bir deprem olduğunu aktaran köy sakinlerinden Cüneyt Gündoğdu, "O anda tabi panik halinde koştuk. Sonradan evin halini görmek için içeri girdik. İstanbul'da ki 1999 depremini bir an yaşadım gibi hissettim. Şiddeti bayağı yüksekti. Çok şükür bir can kaybımız yok olabilirdi ama Allah korudu bizi" ifadelerini kullandı.

Depremden etkilenen köyleri gezen Kaymakam Şahin: 'Devletimiz burada vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını giderecektir'
Depremden etkilenen köyleri gezen Kaymakam Şahin: 'Devletimiz burada vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını giderecektir'
Depremden etkilenen köyleri gezen Kaymakam Şahin: 'Devletimiz burada vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını giderecektir'
Depremden etkilenen köyleri gezen Kaymakam Şahin: 'Devletimiz burada vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını giderecektir'
Depremden etkilenen köyleri gezen Kaymakam Şahin: 'Devletimiz burada vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını giderecektir'
Depremden etkilenen köyleri gezen Kaymakam Şahin: 'Devletimiz burada vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını giderecektir'
Depremden etkilenen köyleri gezen Kaymakam Şahin: 'Devletimiz burada vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını giderecektir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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