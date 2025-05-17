Deprem mi oldu? SON DAKİKA! 17 Mayıs az önce nerede deprem oldu, şu an deprem mi oldu?

Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli'den gelen son dakika gelen bilgilere göre deprem oldu! Bugün az önce meydana gelen depremin şiddeti ve merkez üssü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Deprem konusunda bilgi veren Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin şiddetini ve merkez üssünü açıkladı. Deprem son dakika ve detayları hakkında tüm bilgiler haberimizde. Peki, Az önce deprem nerede oldu? İşte deprem son dakika haberi!

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD son depremler listesi şu şekildedir:

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi şu şekildedir: