16 Mayıs 2025 Cuma günü Türkiye genelinde meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. "Deprem mi oldu?" sorusu, özellikle sabah saatlerinden itibaren sosyal medyada ve arama motorlarında sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Deprem mi oldu? SON DAKİKA 16 Mayıs Cuma deprem ne zaman, nerede oldu? Afad, Kandilli Rasathanesi son depremler!

DEPREM Mİ OLDU?

Bugün, İzmir ve Bolu'da meydana gelen depremler dikkat çekiyor. AFAD verilerine göre, Bolu'nun Merkez ilçesinde 2.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Aynı şekilde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında da bir sarsıntı yaşandı.

DEPREM NE ZAMAN, NEREDE OLDU?

16 Mayıs 2025 tarihinde, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çeşitli büyüklüklerde depremler kaydedildi. AFAD'ın yayımladığı verilere göre, Bolu'nun Merkez ilçesinde saat 07:13'te 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Türkiye ve çevresindeki sismik aktiviteleri anlık olarak izleyerek, meydana gelen depremleri kamuoyu ile paylaşıyor. Bu sayede, vatandaşlar yaşadıkları bölgelerdeki deprem riskleri hakkında güncel bilgilere ulaşabiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ise, Türkiye genelindeki depremleri izleyerek, meydana gelen sarsıntılar hakkında detaylı raporlar hazırlıyor. Bu raporlar, depremin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgileri içeriyor ve kamuoyu ile paylaşılıyor.