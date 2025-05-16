Deprem mi oldu? SON DAKİKA 16 Mayıs Cuma deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler!
16 Mayıs Cuma günü deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son deprem raporlarına göre, depremin ne zaman ve nerede olduğu hakkında bilgi verildi. Depremle ilgili tüm son dakika bilgileri ve detayları bu haberde.
16 Mayıs 2025 Cuma günü Türkiye genelinde meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. "Deprem mi oldu?" sorusu, özellikle sabah saatlerinden itibaren sosyal medyada ve arama motorlarında sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Deprem mi oldu? SON DAKİKA 16 Mayıs Cuma deprem ne zaman, nerede oldu? Afad, Kandilli Rasathanesi son depremler!
DEPREM Mİ OLDU?
Bugün, İzmir ve Bolu'da meydana gelen depremler dikkat çekiyor. AFAD verilerine göre, Bolu'nun Merkez ilçesinde 2.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Aynı şekilde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında da bir sarsıntı yaşandı.
DEPREM NE ZAMAN, NEREDE OLDU?
16 Mayıs 2025 tarihinde, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çeşitli büyüklüklerde depremler kaydedildi. AFAD'ın yayımladığı verilere göre, Bolu'nun Merkez ilçesinde saat 07:13'te 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Türkiye ve çevresindeki sismik aktiviteleri anlık olarak izleyerek, meydana gelen depremleri kamuoyu ile paylaşıyor. Bu sayede, vatandaşlar yaşadıkları bölgelerdeki deprem riskleri hakkında güncel bilgilere ulaşabiliyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD ise, Türkiye genelindeki depremleri izleyerek, meydana gelen sarsıntılar hakkında detaylı raporlar hazırlıyor. Bu raporlar, depremin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgileri içeriyor ve kamuoyu ile paylaşılıyor.