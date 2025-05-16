Deprem mi oldu? SON DAKİKA 16 Mayıs Cuma deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler!

Deprem mi oldu? SON DAKİKA 16 Mayıs Cuma deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

16 Mayıs Cuma günü deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son deprem raporlarına göre, depremin ne zaman ve nerede olduğu hakkında bilgi verildi. Depremle ilgili tüm son dakika bilgileri ve detayları bu haberde.

16 Mayıs 2025 Cuma günü Türkiye genelinde meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. "Deprem mi oldu?" sorusu, özellikle sabah saatlerinden itibaren sosyal medyada ve arama motorlarında sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Deprem mi oldu? SON DAKİKA 16 Mayıs Cuma deprem ne zaman, nerede oldu? Afad, Kandilli Rasathanesi son depremler!

DEPREM Mİ OLDU?

Bugün, İzmir ve Bolu'da meydana gelen depremler dikkat çekiyor. AFAD verilerine göre, Bolu'nun Merkez ilçesinde 2.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Aynı şekilde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında da bir sarsıntı yaşandı.

DEPREM NE ZAMAN, NEREDE OLDU?

16 Mayıs 2025 tarihinde, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çeşitli büyüklüklerde depremler kaydedildi. AFAD'ın yayımladığı verilere göre, Bolu'nun Merkez ilçesinde saat 07:13'te 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem mi oldu? SON DAKİKA 16 Mayıs Cuma deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Türkiye ve çevresindeki sismik aktiviteleri anlık olarak izleyerek, meydana gelen depremleri kamuoyu ile paylaşıyor. Bu sayede, vatandaşlar yaşadıkları bölgelerdeki deprem riskleri hakkında güncel bilgilere ulaşabiliyor.

Deprem mi oldu? SON DAKİKA 16 Mayıs Cuma deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ise, Türkiye genelindeki depremleri izleyerek, meydana gelen sarsıntılar hakkında detaylı raporlar hazırlıyor. Bu raporlar, depremin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgileri içeriyor ve kamuoyu ile paylaşılıyor.

Deprem mi oldu? SON DAKİKA 16 Mayıs Cuma deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Orta Doğu masası İsrail'i sarstı: Kaybettik

Erdoğan'ın katıldığı 4'lü zirve bir ülkeyi sarstı: Kaybettik
Sürpriz adres! Aboubakar'ın yeni takımı belli oluyor

Aboubakar'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edin Dzeko Roma'ya geri dönüyor

Duyunca şok olacaksınız! İşte yeni takımı
Efsane sol bek Jordi Alba'dan 2 yıllık imza

Bir zamanların dünyanın en iyi sol bekinden 2 yıllık imza
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Beşiktaş'tan Romulo transferine dair açıklama

Beşiktaş gece yarısında paylaştı: Romulo
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı! Fenerbahçe'den 1 ismin çağrılması tepki yarattı

Futbolda A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı! Fenerbahçe'den 1 isim
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak

Türkiye'yi sarsan haberi başkan açıkladı: Seneye VAR kalkacak
Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama

Trump'a sıra dışı karşılama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.