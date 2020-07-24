Deprem mi oldu? Eskişehir'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Son depremler listesi
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Deprem mi oldu? Eskişehir'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Son depremler listesi

Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? Son dönemde Türkiye'yi etkisi altına alan deprem dalgası, Elazığ ve Malatya illerini büyük ölçüde sarsmıştı. Fay hatlarının harekete geçmesiyle oluşan depremler Ege ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğunlaşmış durumda. Kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Deprem mi oldu? Eskişehir'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Son depremler listesi
24.07.2020 09:08 | Son Güncelleme: 24.07.2020 09:12

Malatya'da yaşanan son depremin ardından Eskişehir Tepebaşı ilçesinde 24 Temmuz tarihinde saat 05.19'da 4,1 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD verilerine göre yerin 10,84 kilometre derinliğinde oluşan deprem, çevre illerden de hissedildi. İşte, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU?

Deprem bölgesinde yer alan Türkiye, depremlerle sarsılmaya devam ediyor. Son olarak Eskişehir Tepebaşı ilçesinde 24 Temmuz sabah 05.19'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kandilli rasathanesi verilerine göre ise yerin 5 kilometre derinliğinden geliyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.07.24 05:58:07 - 14.5-.-1.3-.-KADIOVACIK-URLA (IZMIR)

2020.07.24 05:53:54 - 19.5-.-1.7-.-CORAKLAR-ALIAGA (IZMIR)

2020.07.24 05:46:09 - 5.8-.-2.5-.-AGARTI-(VAN)

2020.07.24 05:43:42 - 5.3-.-1.6-.-CEBIS-CELTIKCI (BURDUR)

2020.07.24 05:34:43 - 4.4-.-2.6-.-GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2020.07.24 05:19:15 - 5.0-.-3.84.1SULUKARAAGAC-TEPEBASI (ESKISEHIR)

2020.07.24 05:19:07 - 5.0-.-2.8-.-BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)

2020.07.24 05:10:55 - 10.2-.-2.2-.-SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)

2020.07.24 04:58:44 - 5.0-.-2.3-.-KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

2020.07.24 04:30:26 - 14.3-.-1.8-.-TASLIYAYLA-SIVRICE (ELAZIG)

2020.07.24 04:11:16 - 5.0-.-3.53.6CETINSU-ELESKIRT (AGRI)

2020.07.24 03:38:08 - 7.5-.-1.2-.-KAVAKARASI-KOYCEGIZ (MUGLA)

2020.07.24 03:33:53 - 9.4-.-2.0-.-BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)

2020.07.24 03:30:37 - 7.0-.-2.3-.-KIRKDONUM-AHLAT (BITLIS)

2020.07.24 03:02:13 - 7.1-.-1.6-.-ARKUM-SILIFKE (MERSIN)

2020.07.24 02:38:46 - 11.8-.-1.3-.-DINGILLER-AKHISAR (MANISA)

2020.07.24 02:20:09 - 4.8-.-3.63.6DOGU AKDENIZ

2020.07.24 01:34:11 - 25.9 -.-1.4-.-KAS (ANTALYA)

2020.07.24 01:01:48 - 13.9 -.-2.0-.-SANCAKLICESMEBASI-(MANISA)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER...

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