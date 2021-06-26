Deprem en çok Elazığ'ı etkiledi, hasar gün ağarınca ortaya çıktı
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Deprem en çok Elazığ'ı etkiledi, hasar gün ağarınca ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Haberler | Güncel

Deprem en çok Elazığ'ı etkiledi, hasar gün ağarınca ortaya çıktı -80 haneli 250 nüfuslu köyde çoğu kerpiç olan evler küçüklü büyüklü hasar gördü Bingöl'de meydana gelen 5.

Deprem en çok Elazığ'ı etkiledi, hasar gün ağarınca ortaya çıktı

-80 haneli 250 nüfuslu köyde çoğu kerpiç olan evler küçüklü büyüklü hasar gördü

ELAZIĞ - Bingöl'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Elazığ'ın Karakoçan İlçesi Kuşbayırı köyünde vatandaşlar geceyi dışarıda ve güvenli yerlerde geçirdi, gün ağarmasıyla evlerdeki durum tamamen ortaya çıktı.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde dün saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı 5 köy etkilendi. En çok hasar ise Kuşbayırı köyünde meydana geldi. 80 haneli 250 nüfuslu köyde çoğu kerpiç olan evler küçüklü büyüklü hasar gördü. Evleri kısmen hasar gören ve korku yaşayan bir çok kişi ise geceyi dışarda geçirdi.Gün ağarmasıyla depremin verdiği hasar ise net olarak gözlemlendi.

Deprem anında içeride olmadıklarını bahçede oturduklarını aktaran köy sakinlerinden İrfan Tayar, "Birden bire gürültü patlama sesi duyunca dışarda olmamıza rağmen koşmaya başladık. Deprem bittikten sonra geldiğimizde evin kapısı açılmıyordu tekmeyle açıp içeri girdik durumu gördük. Allahtan gelen bir şey zaten üzgünüz. Kimi arabada kimi dışarıda kimisi de evlerinde hasar olmayan komşulara gitti. Geceden beridir ayaktayız" dedi.

Depremde babası bayıldı, dili tutuldu

Balkonda otururken sallanmaya başladıklarını aktaran vatandaşlardan Mehmet Kılıç, "Biz aşağı inerken surlar taşlar hep döküldü. Babam yazlık evdeydi. Babamı dışarı getirdim orada bayıldı. Nereye kaçtığımızı şaşırdık. Babamın depremde dili tutuldu. Sabaha kadar tarlada başında bekledim. Depremden sonra dili tutuldu sabah yavaş yavaş konuşmaya başladı. Allah devletimizden razı olsun. Akşam hemen geldiler" ifadelerini kullandı.

4 kişi oturup konuştuklarını sırada depremin olduğunu anımsatan Mehmet Ergün de "Aniden bir sarsıntı oldu. Ama çok büyük sarsıntı oldu sanki bomba atmış gibi ondan sonra dışarı çıktık. Dışarı çıktıktan sonra evlere ve sokaklara baktık hepsi perişan halde. Bizim evin iç tarafı komple gitmiş dışında ise bir şey yok"diye konuştu.

Deprem en çok Elazığ'ı etkiledi, hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Deprem en çok Elazığ'ı etkiledi, hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Deprem en çok Elazığ'ı etkiledi, hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Deprem en çok Elazığ'ı etkiledi, hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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