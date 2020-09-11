Kabuklu deniz ürünlerine alerjisi olan MasterChef Türkiye yarışmacısı Tanya, fenalaştı Kabuklu deniz ürünlerine alerjisi olan Tanya, dün akşam verilen MasterClass'ta farkında olmadan içinde kurutulmuş karides bulunan muhammaranın tadına baktı. Kısa süre içinde rahatsızlanan Tanya, gözyaşları içinde stüdyodan çıktı.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. MasterChef Türkiye'ye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan Tanya Kilitkayalı, kabuklu deniz ürünlerine alerjisi nedeniyle zor anlar yaşandı.

"TADINA BAKTIKTAN SONRA ZATEN BİTTİM"

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya sırasıyla yarışmacılara eğitim verdi. İlk eğitimi veren Sivrioğlu, yarışmacılara deniz ürünlerini kullanarak tarifler verdi. Ünlü şefin yaptığı muhammara yemeğinin tadına bakan Tanya ise fenalaştı. Alerjisinden dolayı zor anlar yaşayan Tanya, "Muhammaranın içinde kurutulmuş karides olduğunu unuttum ve tadına baktım. Tadına baktıktan sonra zaten bittim. Alerjim kendisini göstermeye başladı ve kötü oldum" dedi.

STÜDYODAN ÇIKTI

Daha sonra kendini iyi hisseden Tanya, kabuklu deniz ürünlerinin kullanılacağı MasterClass yarışmasına katılmak istedi. Ancak oyuna başlanacağı sırada yeniden fenalaşınca gözyaşlarına hakim olamayıp stüdyodan çıkmak zorunda kaldı.