Denizli serinhisar, çorum'a bile leblebi satıyor

19.09.2019 10:54

Serinhisar, Çorum'a bile leblebi satıyor

Türkiye'nin leblebi üretiminin yüzde 80'ini karşılayan Denizli'nin Serinhisar ilçesindeki 160 fabrikada günde 110 ton, ayda ise 30 bin ton leblebi üretiliyor. Dünyada ilk ve tek olan Leblebi Sanayi Sitesi'ndeki fabrikalarda acısından tatlısına 39 çeşit üretilen leblebiler, 40'a yakın ülkeye ihraç ediliyor. Hatta kentten, leblebisiyle meşhur olan Çorum'a bile leblebi gönderiliyor.

Serinhisar ilçesinde bulunan dünyanın ilk ve tek Leblebi Sanayi Sitesi'ndeki 130 fabrikada günde 110 ton, yılda ise 30 bin ton leblebi üretiliyor. Türkiye'nin leblebi pazarının yüzde 80'ini karşılayan ilçede, 39 çeşit leblebiyle farklı lezzetler arayanların talepleri karşılanıyor. 15 bin nüfuslu ilçenin tek gelir kaynağı olan leblebi için Leblebi Sanayi Sitesi bile kuruldu. Burada üretilen leblebiler başka ülkelerin yanı sıra meşhur Çorum'a bile gönderiliyor. Serinhisar'da bulunan 160 leblebi imalatçısı Türkiye'nin leblebi pazarının yüzde 80'inini karşılıyor. 39 çeşit üretilen leblebiler arasında en çok Türk kahveli, çikolatalı, acılı, susamlı, narlı, böğürtlenli, yoğurtlu, çilekli, mesir macunlu, kavunlu ve karışık meyveli leblebiler ilgi görüyor.

Öte yandan Avrupa'dan Amerika'ya, Ortadoğu'dan Avustralya'ya kadar pek çok ülkeye ihraç edilen Denizli leblebisi, 2009 yılında coğrafi işaret belgesiyle tescillenerek üretimindeki temel esaslar belirledi. Dünyanın yüzde 65 leblebi ihtiyacını karşılayan Serinhisar ilçesinde yılda üretilen 30 bin ton leblebi İspanya, Yunanistan, Tunus, İtalya, İsrail, Lübnan, Makedonya, ABD, Endonezya, İran, Avustralya, Kanada, Almanya, Kuveyt, Suudi Arabistan, BAE, Fransa, Filistin, Bulgaristan, Hollanda, Belçika, Malezya, KKTC, İngiltere, İsviçre, Avusturya ve Kazakistan'a gönderiliyor.

'LEBLEBİYİ BİZ ÜRETİYORUZ, ÇORUM İŞİN VİTRİNİNDE'

Serinhisar İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Cemal Kobaş, leblebinin başkentinin Serinhisar olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi

Leblebinin başkenti Denizli'nin Serinhisar ilçesidir. Biz burada sadece Türkiye'ye değil, dünyaya leblebi üretiyoruz. 160 imalathanede Türkiye'nin leblebi pazarının yüzde 80'inini, dünyanın ise yüzde 65'inin ihtiyacını biz karşılıyoruz. Günde 110 ton, ayda ise 30 bin ton leblebi üretiyoruz. Nohutun leblebiye geçişi 60 günde, 13 aşamadan oluşuyor. Bugün tatlısından acısına kadar 39 çeşit leblebi üretiyoruz. 40'a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Çorum'a bile biz gönderiyoruz. Biz işin imalat kısmındayız Çorum ise işin vitrin kısmında. Serinhisar leblebisi yöresel bir üründür ve coğrafi işaretlidir. Katkı maddesi yoktur. Dünyadaki tek ve ilk leblebi sanayi sitesinde yaklaşık 5 bin kişi çalışıyor.

Serinhisar ilçesindeki leblebi imalatçılarının mağazasına girip alışveriş yapan Gamze Tahmaz, Serinhisar leblebisini çok beğendiklerini ifade ederek, Antalya'dan Denizli'ye giderken, Serinhisar ilçesine uğrayıp, leblebi alıyoruz. Çeşit çeşit leblebi var. Hepsi çok güzel, soframızdan eksik etmiyoruz dedi.

Kaynak: DHA