Denizli Ölü Sayısı 4 Olarak Açıklandı

Denizli'nin Sarayköy İlçesi'ndeki, LPG tankerinin patladığı trafik kazasında detaylar belli olmaya başladı. Kaza raporunda, ölü sayısının 4 olduğu yer aldı. Kazanın Melih Diğrek yönetimindeki LPG yüklü tankerin önce önünde seyreden İbrahim Şama'nın kullandığı cipe, ardından yangın bölgesine gitmek için dönüş yapmak isteyen Hüseyin Avcı yönetimindeki TIR'a çarpmasıyla meydana geldiği kaydedildi. Çarpmanın ardından tankerin patladığı belirlendi.



İKİ ÇOCUK FIRLAMIŞ



Fransa'dan Türkiye'ye tatil için geldikleri öğrenilen ailenin bulunduğu cipteki İbrahim Şama (42), eşi Gülser Şama (35) ile çocuklarından 15 yaşındaki oğulları Hüseyin Görkem Şama'nın araçtan inmeyi başardığı, 13 yaşındaki Zeynep Şama ve 7 yaşındaki Efe Şama'nın patlama nedeniyle araçla birlikte fırladığı anlaşıldı. Olay yerinden yaklaşık 5 kilometre uzakta ceset parçaları bulunurken, kaza raporunda bu parçaların cipteki çocuklardan 13 yaşındaki Zeynep Şama ile 7 yaşındaki Efe Şama'ya ait olduğunun tahmin edildiği belirtilerek, ölü sayısı 4 olarak yer aldı. AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmada, yol kenarındaki ağaçların arasında çocuklara ait olduğu sanılan kemik parçalarının da bulunduğu öğrenildi.



TEDAVİLERİ SÜRÜYOR



Kazada cipte bulunan anne Gülser Şama ile oğlu Hüseyin Görkem Şama, tedavi gördüğü Denizli Devlet Hastanesi'nden kendi istekleriyle özel bir hastaneye sevk edildi. Cipin sürücüsü olan aile reisi İbrahim Şama'nın ise vücudunda yanıklar olduğu için Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi. Ailenin Fransa'da yaşadıkları, 3 gün önce izne ayrılarak, memleketleri Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'ne gitmek üzere yola çıktıkları, kazanın da varmalarına 70 kilometre kala meydana geldiği belirtildi.



YARALI SAYISI 12



Olayda Şama ailesinden 3 kişinin yanı sıra, yangına müdahale eden itfaiye eri Mustafa Yılmaz, yolun kenarındaki evde oturan Semra Akşit ile çevrede bulunan Murat Armağan, Kahraman Çelik, Adnan Özdemir, Harun Yertürk, Mevlüt Ayhan, Ali Ulu, TIR'da bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli Zafer Demir de yaralandı. Vücudunda yanıklar olduğu öğrenilen Zafer Demir, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü. Zafer Demir ve İbrahim Şama dışındaki yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.