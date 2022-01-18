PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin ikinci beyaz cenneti ziyaretçi akınına uğruyor

DENİZLİ - Denizli Kayak Merkezi Beyaz cennet Pamukkale'nin ardından şehrin ikinci beyaz cenneti olan Denizli Kayak Merkezi, yeni sezonun açılmasının ardından ziyaretçi akınına uğruyor. Ege Bölgesi'nin en büyük ve modern kayak merkezi olan Denizli Kayak Merkezi'nde karın ve kayak yapmanın keyfini yaşayan vatandaşlar muhteşem manzaralarda unutulmaz anlar yaşıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kenti kış turizminde de önemli bir cazibe merkezi haline getirmek hedefiyle hayata geçirdiği Denizli Kayak Merkezi, yeni sezonun açılması ile birlikte ziyaretçi akınına uğruyor. Kış sporları için en çok tercih edilen mekanlardan biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen tesis Türkiye'nin birçok kentinden gelen amatör ve profesyonel kayakçılar ile snowboard yapmak isteyen vatandaşları ağırlıyor. Ege Bölgesi'nin en büyük ve modern kayak merkezi olan Denizli Kayak Merkezi'nde kar keyfinin yanı sıra ve kayak yapmanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar ortaya renkli görüntüler çıkardı. Topoğrafik yapısı ve karın dünyada sayılı yerlerde bulunan "kristal" özelliği ile kayak yapmak için büyük avantaj sağlayan Denizli Kayak Merkezi, günü birlik tesisleriyle tüm ihtiyaçları karşılayacak kapasitede bulunuyor.

Kayak severlerin yeni gözdesi

Sezonun açılması ile birlikte Denizli Kayak Merkezi'ne akın eden vatandaşlar, böylesi bir tesisi şehre kazandırdıkları için Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eti.

Ailesiyle birlikte karın keyfini çıkartmaya gelen Erdal Naci, "Çocuklarımla beraber gezmeye, kayak yapmaya geldik. Denizli Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Tesisi çok iyi buldum. Burası son derece güzel ve mükemmel bir tesis" dedi.

Arkadaşının önerisi üzerine kayak merkezine geldiğini söyleyen İsmet Erdem, "İzmir'den arkadaşımın tavsiyesiyle geldim. Gayet güzel buldum ve memnun kaldım. Şansımıza hava da gayet güzel" diye konuştu.

Kayak merkezinde kar sezonun iyi gececiğini tahmin edenMehmet Somunoğlu, "Bu sene son 3 ve 4 yılın en iyi karı yağdı. Aşağılarda yaklaşık 1 metre kar var, yukarılarda daha fazla. Çok iyi bir sezon olacağını düşünüyorum. Hem kayak merkezi için hem de biz kayak sevenler için güzel bir sezon olacak. Buraya sadece Denizli'den gelen yok Muğla'dan, Aydın'dan, İzmir'den çok gelen var. Karın yağdığı daha yeni duyuldu önümüzdeki haftalarda daha çok gelen olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Şehrimize çok yakıştı "

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Kayak Merkezi ile Denizli'nin var olan turizm potansiyelini dört mevsime yaydıklarını belirterek, "Kış turizmi anlamında da şehrimizde turizmin önemli bir merkezi haline gelen Denizli Kayak Merkezimiz şehrimize çok yakıştı. Denizli'mize çok güzel bir tesis kazandırdık. Bu tesisimiz sadece şehrimize değil ülkemizin dört bir yanından gelen misafirlerimizi de kendine hayran bırakıyor. Beyaz cennet Pamukkale'nin ardından Denizli'miz, ikinci beyaz cenneti olan Denizli Kayak Merkezimiz ile parmakla gösterilen şehirlerden biri olmaya devam ediyor. İnşallah şehrimize dev projeler kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Denizli Kayak Merkezi

Denizli merkeze 75 kilometre uzaklıkta Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi'ndeki 2 bin 420 metre rakımlı Bozdağ'da bulunan Denizli Kayak Merkezi, en uzunu 1700 metre, ikincisi 1500 metre, üçüncüsü ise 700 metrelik mekanik tesislerle amatör ve profesyonel kayakçılara hizmet veriyor. Merkezde 2 telesiyej, 1 teleski ve yürüyen bant bulunuyor. Alt yapısı ve günü birlik tesisi ile ziyaretçilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede bulunan Denizli Kayak Merkezi, topoğrafik yapısı ve karın özelliği ile kayak yapmak için büyük avantaj sağlıyor. Yamaç yönelimi (Kuzey - Kuzey Batı), toz ve kristal kar bakımından karın niteliği uygun kriterlere sahip Denizli Kayak Merkezi'nde 1. etap kayak alanı 487 hektar olduğu belirtilirken, bölgenin snowboard için mükemmel bir alanda bulunduğu ifade ediliyor.