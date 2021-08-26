Denizli'deki Attouda Antik Kenti'nde yüzey araştırmaları başladı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 2 bin 200 yıl önce kurulduğu tahmin edilen Attouda Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkması için oluşturulan bilim heyeti, bölgede yüzey araştırması çalışmalarına başladı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 2 bin 200 yıl önce kurulduğu tahmin edilen Attouda Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkması için oluşturulan bilim heyeti, bölgede yüzey araştırması çalışmalarına başladı.

Hisar Mahallesi'nde yer alan Attouda Antik Kenti'ndeki çalışmalar, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Bilge Yılmaz Kolancı başkanlığında 28 kişilik bilim heyeti tarafından gerçekleştiriliyor.

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol ve Denizli Müze Müdür Vekili Nail Uyar, araştırma ekibini ziyaret etti.

Tarım, sanayi ve jeotermal şehri olan Sarayköy'ün tarihi ve kültürel açıdan da potansiyele sahip olduğunu belirten Özbaş, "Yer altında MÖ 2. yüzyıla dayanan bir antik kent, üzerinde ise 2 bin 200 yıllık yaşamın olduğu bir şehir var. Burada tarihin ortaya çıkması için elimizden gelen gayreti göstermek için paydaş olmaya karar verdik ve niyetimizi de ortaya koyduk. Yüzey araştırmasında ve sonrasında her zaman yanlarında olacağımızı söylemek istiyorum. Sarayköy'ün isminin duyurulmasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 'Sarayköy turizmin, kültürün merkezi olacak' sözümüzü gerçekleştirmeye hazırız." dedi.

"Burada 2 bin 200 yıldır kesintisiz bir yaşam var"

Dr. Bilge Yılmaz Kolancı ise Attouda Antik Kenti'nde yaptıkları araştırmanın Kültür ve Turizm Bakanlığı, PAÜ, Sarayköy Belediyesi, Koç Üniversitesi (AKMED) ve Türk Tarih Kurumu tarafından desteklendiğini söyledi.

Antik kentin geçmişinin uzun yıllara dayandığına işaret eden Kolancı, "Bu çalışmamız, Attuoda Antik Kenti'ndeki ilk bilimsel araştırma olması bakımından önemli. Heyette farklı illerden ve uzmanlıkları olan arkadaşlarımız var. Hocalarımızla çok çeşitli araştırmalar yapacağız. Attuoda çok önemli bir yerleşim yeri. Burada 2 bin 200 yıldır kesintisiz bir yaşam var, canlı bir zaman tüneli olma özelliğine sahip. Bizim öncelikli adımımız antik döneme ait yapıların nerede olduğuna dair bir tespit çalışması yapmak. Daha sonra Hisar Mahallesi'ndeki tescilli yapıların restorasyonuna yönelik çalışmaları da gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol da Denizli'nin dört bir yanının tarihi güzelliklerle dolu olduğunu vurguladı.

Denizli'nin birçok antik kenti içerisinde barındırdığına işaret eden Akyol, "Geçmişte önemli bir yerleşim yeri olan Attouda da bizi en çok heyecanlandıran antik kentlerimizden birisi. Burada yer altındaki zenginliklerin, güzelliklerin yeryüzüne çıkarılması için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Denizli Müze Müdür Vekili Nail Uyar ise burada ses getirecek çok güzel çalışmalara imza atılacağına inandığını kaydetti.

Haritalama, mimari belgeleme ve arkeolojik kazılara temel oluşturmasına yönelik gerçekleştirilen yüzey araştırması çalışması ile antik kentin kapsamı ve niteliğinin ortaya çıkarılarak kazı ve restorasyon yapılması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Kuru