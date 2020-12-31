591 yıllık Sultan 2. Murat Camisi'nin restorasyonu devam ediyor
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591 yıllık Sultan 2. Murat Camisi'nin restorasyonu devam ediyor

31.12.2020 12:21 | Son Güncelleme: 31.12.2020 12:43

Denizli'nin Honaz ilçesinde bulunan ve restorasyonu devam eden Sultan 2. Murat Camisi'nin 2021 yılı sonuna doğru ibadete açılması planlanıyor.

Denizli'nin Honaz ilçesinde bulunan ve restorasyonu devam eden Sultan 2. Murat Camisi'nin 2021 yılı sonuna doğru ibadete açılması planlanıyor.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, gazetecilere yaptığı açıklamada, duvarlarının büyük bölümü ve kubbesi yıkık durumda olan tarihi caminin restorasyon çalışmasının devam ettiğini, yapıyı eski ihtişamlı günlerine döndüreceklerini belirtti.

Ata yadigarı caminin bölge için çok önemli olduğuna işaret eden Kepenek, "Yaklaşık 591 yıllık camide Kanuni Sultan Süleyman'ın namaz kıldığını biliyoruz. Duvarları geçmiş yıllarda yıkılmıştı. İçi defineciler tarafından kazılmış bir camimizdi. Burayı talan edenler muhakkak hesabını verecektir. Burada olmasa bile 2. Murat, öbür dünyada camiye ihanet edenlerin hesabını soracaktır. Osmanlı'dan günümüze kalan en nadide eserlerden biri olan bu camiyi 2021 yılının sonuna doğru ibadete açmayı planlıyoruz." dedi.

Sanat tarihçisi Dilek Kaçar da 8 kişilik bir ekiple çalışmaların devam ettiğini ifade ederek camiye ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Sultan 2. Murat Camisi, 1429 yılında Sultan 2. Murat'ın emriyle yapılmış. Burayla ilgili bilgileri Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden bilebiliyoruz. Küçük ölçekli ve döneminin tüm özelliklerini yansıtan tipik bir Osmanlı Camisi. Sekizgen kasnak üzerine oturan merkezi bir kubbeyle örtülmüş. Traverten taş malzeme kullanılmış. Ancak daha sonraki yıllarda halk tarafından moloz taşla bazı bölgelerinde onarımlar yapılmış."

591 yıllık Sultan 2. Murat Camisi'nin restorasyonu devam ediyor
591 yıllık Sultan 2. Murat Camisi'nin restorasyonu devam ediyor
591 yıllık Sultan 2. Murat Camisi'nin restorasyonu devam ediyor
591 yıllık Sultan 2. Murat Camisi'nin restorasyonu devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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