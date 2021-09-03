DENİZLİ'DE AHİLİK VE ALTINELLER FESTİVALİ BAŞLADI
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DENİZLİ'DE AHİLİK VE ALTINELLER FESTİVALİ BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

UNESCO tarafından ilan edilen "Ahi Evran-ı Veli Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Denizli'de Ticaretin Derin Kökleri: Ahilik ve Altıneller Festivali' dualarla başladı.

UNESCO tarafından ilan edilen "Ahi Evran-ı Veli Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Denizli'de Ticaretin Derin Kökleri: Ahilik ve Altıneller Festivali' dualarla başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği, Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Türk Ocakları Denizli Şubesi işbirliğinde düzenlene 'Denizli'de Ticaretin Derin Kökleri: Ahilik ve Altıneller Festivali' başladı.

Ahi Evran-ı Veli'nin doğumunun 850. yılı anısına UNESCO tarafından ilan edilen "'Ahi Evran-ı Veli Yılı' etkinlikleri kapsamında düzenlenen programın ilk etkinliği Kayıhan Pazaryeri'nde Ahi Pazar Duası ve esnaf ziyareti oldu. Esnaf ve vatandaşlarla birlikte dua edilerek başlanan programa Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, AK Partili Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği ve Türk Ocakları Denizli Şubesi Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok ile çok sayıda davetli katıldı.

"'GELENEĞİ YAŞATMAK İÇİN ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIZ'

Etkinlikte konuşan Denizli Valisi Atik, Ahi Evran Yılı kutlamaları kapsamında Denizli'de güzel bir başlangıç yapmak istediklerini işaret ederek, "Ahilik kültürü Denizli'deki derin ticari faaliyetlerin anlamını bir kez daha ortaya koyuyor. Denizli'nin neden bir ticaret ve sermaye kenti olduğunu çok çok daha iyi anlıyoruz. Ahilik teşkilatı sayesinde, geçmişten getirmiş olduğumuz değerler sayesinde dürüst esnaflık, helal kazanç üzerine kurulmuş bir anlayışla bugün çok şükür Denizli Türkiye ekonomisinde çok ciddi bir yer edinmektedir. Biz bu geleneği yaşatmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

'AHİLİK BİZİM ÖZÜMÜZ, KÜLTÜRÜMÜZ'

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, Denizli'de uzun yıllardır Ahilik kültürü olduğunu söyledi. Ahiliğin en güçlü merkezlerinden birisinin Denizli olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, "Bu sene Ahi Evran Yılı olması sebebiyle daha geniş ve anlamlı organizasyonlar yapıldı. Bu çalışmalarla Ahiliğin ilkeleri olan dürüstlük, ahlak, kalite gibi birçok değer gelecek nesillerimize anlatılacak. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ahilik bizim özümüz, kültürümüz. Bizi biz yapan değerlerimiz, hamurumuzun yoğrulduğu değer. Yok olmasına müsaade etmeden gelecek nesillere aktarmak bizim vazifemizdir? diye konuştu. Başkan Zolan, festival kapsamında, çok özel sanatçıların geleneksel el sanatlarını özel performanslarıyla sunacağını ve birçok etkinlik düzenleneceğini ifade etti.

'AHİLİK, DENİZLİ İÇİN ÇOK ÇOK ÖNEMLİ BİR MÜESSESE'

Türk Ocakları Denizli Şubesi Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok ise 2021'in Ahi Evran Yılı ilan edilmesi nedeniyle etkinliklerin daha kapsamlı planlandığına dikkati çekip, "Etkinliklerin başlangıcını burada vermiş oluyoruz. Kutlamalar ayın 21'ine kadar devam edecek" dedi. Bu yıl merkezin yanında Acıpayam ve Buldan ilçelerinde de etkinliklerin yapılacağını kaydeden Tok, "Ahilik, Denizli için çok çok önemli bir müessese. Denizli'nin ticarette, ekonomide, sanayide, ihracatta bugün gelmiş olduğu seviyenin bu ahiliğin izleri ile doğru orantılı olduğu kanaatindeyiz" diye konuştu.

DENİZLİ'DE AHİLİK VE ALTINELLER FESTİVALİ BAŞLADI
DENİZLİ'DE AHİLİK VE ALTINELLER FESTİVALİ BAŞLADI
DENİZLİ'DE AHİLİK VE ALTINELLER FESTİVALİ BAŞLADI
DENİZLİ'DE AHİLİK VE ALTINELLER FESTİVALİ BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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