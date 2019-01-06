Denizli Ak Parti, Denizli Adaylarını Açıkladı

Ak Parti, Denizli adaylarını açıkladı

DENİZLİ'de AK Parti'nin 19 ilçe belediye başkan adayı AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş tarafından açıklandı.

EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Denizli Aday Tanıtım Toplantısı'na AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekilleri, Şahin Tin, Nilgün Ök ve ilçe belediye başkanları, ilçe teşkilatları ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda, partililere seslenmek için kürsüye çıkan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci için salonda 'Ege'nin efesi' tezahüratları yapıldı. Zeybekci, "Ege'nin efesi deyince yerine oturuyor. Eskiden 'Kabinenin efesi' derlerdi. Bizi zor durumda bırakırlardı. Ege'nin bir hiyerarşisi vardır. Efe 1 olur. Sonra zeybekler daha sonra da kızanlar gelir. Bizde efe birdir. Onun da adı bellidir, Recep Tayyip Erdoğan. Bize bu işte zeybeklik payesi düşerse ne ala" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 31 Mart akşamı Denizli 'de büyükşehir ve 19 ilçeyi kazanarak coşkuyla kutlama yapacaklarını belirterek,

"AK Parti milli ve yerli bir partidir. Kökü dışarıda olan bir parti değildir. Başkalarının ayak izini takip eden bir parti değildir. AK Parti, Türkiye'deki demokrat geleneğinin, milli siyaset geleneğinin bugünkü temsilcisidir. AK Parti çok partili siyasi hayatımızda rahmetli Menderes'in, rahmetli Özal'ın, rahmetli Erbakan'ın, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun aşmış olduğu siyasi yolunun bugünkü devamıdır. AK Parti dünya egemenlerinin karşısında diz çöken, düğme ilikleyen bir siyasi parti değil, millet ne diyorsa, hangi talimatı veriyorsa, onu yerine getirmeye çalışan siyasi bir harekettir. Bu siyasi özelliğimizi hiç kaybetmeyeceğiz" dedi.

'MİLLETİN PAZARINDAN GEÇMEYEN, CAMİSİNDE OLMAYAN CUMHURBAŞKANI OLAMAZ'

AK Partili Kurtulmuş, Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014'de milletin oylarıyla Cumhurbaşkanı seçildiği ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yetmedi bir adım daha attık. Artık yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle en son 24 Haziran'da yaptığımız gibi sandıktan hem hükümeti hem de devlet başkanını çıkardınız. Biz reform dedikçe Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Fırkası, İttihat Terakki Fırkası zihniyeti de geri adım atmak istedi. 24 Haziran seçimlerini hatırlayın, 'Bize oy verirseniz, eski sistemi geri gideceğiz' yani 'Cumhurbaşkanını yine Ali Cengiz oyunlarıyla seçelim' bırak millet seçsin kararını vermiş. Çünkü şunu biliyorlar, bu millet Cumhurbaşkanını seçtikten sonra, milletin çarşısından pazarından geçmeyen, milletin camisinde mescidinde olmayan, milletin derneğinde düğününde bulunmayan, yasını taziyesini tutmayan, milletin türküsünü şarkısını söylemeyen hiç kimse bu ülkede Cumhurbaşkanı olamayacaktır."

'CUMHUR İTTİFAKI MASABAŞI ANLAŞMASI DEĞİLDİR'

AK Partili Kurtulmuş, Cumhur ittifakının masabaşı anlaşması olmadığını ifade ederek, "Sana şu kadar, bana bu kadar pazarlığı hiç değildir. Cumhur ittifakı siyasi parti yöneticilerinin kendi aralarında oluşturduğu bir anlaşmada değildir. Cumhur ittifakı 15 Temmuz gecesi meydanlarda tanklara, uçakla, helikopterlere karşı milletimizin 'Allahü ekber' diyerek kurduğu bir mücadeledir, ortaklıktır, bir dayanışmadır. Cumhur ittifakı selaların eşliğinde kurulmuş bir siyasal ittifaktır" diye konuştu.

DENİZLİ'NİN 19 ADAYI

Kurtulmuş konuşmasının ardından 19 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı. Adı açıklanan adaylar tek tek sahneye çıktı. Adayların açıklanmasının ardından toplantı sona erdi. Ak Parti'nin adayları şu isimlerden oluştu:

Acıpıyam : Hulisi Şevkan

Babadağ : Selim Demirezen

Baklan : Yusuf Gülsever

Bekilli : Mustafa Çoban

Beyağaç : Mustafa Akçay

Bozkurt : Hamdi Cin

Buldan : Mustafa Şevik (MHP) İttifak

Çal : Fethi Akcan (MHP) İttifak

Çameli : Cengiz Arslan

Çardak : Hüsnü Yılmaz

Çivril: Niyazi Vural

Güney : Halil Ayhan

Honaz : Turgut Devecioğlu

Kale: Salih Sağınç

Merkezefendi : Muhammet Subaşıoğlu

Pamukkale: Avni Örki

Sarayköy: Ahmet Necati Özbaş

Serinhisar : Şeref Turan

Tavas : Hüseyin İnamlık

Kaynak: DHA