Denizcilik sektöründe harmonik akımdan kaynaklı sorunlara özel ürünler

Elektra Elektronik, izolasyon transformatörünün yanı sıra pasif ve aktif harmonik filtre ürünleri ile denizcilik sektöründe de fark yaratıyor.

Türkiye elektronik sanayisinin öncü markası Elektra Elektronik hem izolasyon transformatörleri hem de pasif ve aktif harmonik filtre ürünleri ile dünya genelinde denizcilik sektörüne yüksek katma değer sunuyor. Değişken enerji yüklerinden yoğun olarak etkilenen birçok farklı alanda akım ve gerilim kirliliklerini ortadan kaldırarak elektrik enerjisinin sürekli ve güvenli olmasına imkan tanıdıklarını belirten Elektra Elektronik Ar-Ge Müdürü Dr. Tutku Büyükdeğirmenci; ülkemizin yanı sıra Norveç, Çin, Hırvatistan ve İtalya'da da bu ürünlere olan ihtiyacın arttığını söyledi. Yeni nesil elektronik ürünlerinin mühendisliğini, tasarımını ve üretimini şirket bünyesindeki uzman mühendis kadrosuyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Büyükdeğirmenci, rezonans korumasına sahip ve üç seviyeli evirici topolojisiyle yüksek verim ve performans sunan çözümleriyle denizcilik sektöründe fark yarattıklarının altını çizdi.

Türkiye'den 6 kıtada 60 ülkeye trafo ve enerji kalitesine yönelik elektronik ürünler ihraç eden Elektra Elektronik; izolasyon transformatörü, pasif harmonik filtre ve aktif harmonik filtre ürünleri ile birçok sektöre olduğu gibi denizcilik sektörüne de çözüm sunuyor. Türkiye'nin ilk ve tek yerli üretim aktif harmonik filtreleri DynamiX'in mühendisliğini, tasarımını ve üretimini tamamen şirket bünyesindeki uzman mühendis kadrosuyla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Elektra Elektronik Ar-Ge Müdürü Dr. Tutku Büyükdeğirmenci, böylelikle gemilerde harmonik akımlardan kaynaklı sorunların önüne geçtiklerini açıkladı.

DynamiX aktif harmonik filtreler akım ve gerilim kirliliklerine son veriyor

DynamiX ile özellikle harmonik üreten yükleri filtreleyerek gemi içi enerji sisteminin harmonik akımlardan kaynaklı harmonik gerilimlere maruz kalmasını önlemeye yardımcı olduklarını belirten Dr. Tutku Büyükdeğirmenci, "Harmonik akım çeken yükler, bu jeneratör ünitelerinin iç empedansları sebebiyle harmonik gerilimlere yol açarak gemi içi enerji sisteminde rezonanslar oluşmasına, yangın ve enerji kesintisi risklerine yol açabiliyor. Denizcilik sektörü bu gibi bozucu etkilerden kurtulmak için DVN tarafından yayınlanan standartlara tabidir. Bu standartlar gemi içerisinde en kötü harmonik yük koşulları altında bara gerilimi harmoniğinin toplamda yüzde 8, her bir harmonik için ise ayrı ayrı yüzde 5'i geçmemesini zorunlu kılıyor. Aksi durumda, kablolarda ve baralarda aşırı ısınma, izolasyon malzemelerinin erimesi, kısa devre ve enerji kesintisi gibi sonuçlar doğabiliyor. Bizse DynamiX ile tüm bu sorunların önüne geçiyoruz. Bu sayede gerilim harmoniğinin düşürülmesini sağlayarak gemi içi elektrik sisteminin DNV standartlarına uyumluluğunu sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Denizcilik sektöründe gelişmiş ülkelerden yoğun talep

Yeniliklerin öncüsü Elektra Elektronik, rezonans korumasına sahip ve üç seviyeli evirici topolojisi ile yüksek verim ve performans sunan ürünleriyle denizcilik sektöründe rakiplerinden ayrışıyor. DynamiX aktif harmonik filtreler ülkemizin yanı sıra tersane ve gemi inşasının endüstri olarak geliştiği Norveç, Çin, Hırvatistan ve İtalya gibi ülkelerde de yoğun talep görüyor.

Denizcilik sektöründe aktif harmonik filtre boyutlandırması yapılabilmesi için gemi içi enerji sisteminin çok iyi analiz edilmesi gerektiğini belirten Büyükdeğirmenci, "Bu noktada enerji sistemi kararlılığı, kısa devre akım ve sistem empedansı gibi hesapları doğru yapabilmek çok önemli. Aktif harmonik filtrenin gücü ve hangi noktaya nasıl uygulanacağı bu analizler sonucunda ortaya çıkıyor. Dolayısıyla gemi içi enerji sistemini iyi analiz edebilecek, uygun AHF boyutlandırması yapabilecek ve mühendislik hizmeti verebilecek firmalarla çalışılması gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler