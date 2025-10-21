1996 yılında Almanya'nın Varel kentinde dünyaya gelen Deniz Undav, aslen Şanlıurfa Viranşehirli bir ailenin çocuğu. Ailesi Yezidi kökenli olan futbolcu, futbola Almanya'da başladı. Genç yaşlarda amatör kulüplerde forma giydikten sonra profesyonel kariyerine Werder Bremen II takımıyla adım attı. Deniz Undav Almanya'yı mı seçti, Türkiye'yi mi seçti?

DENİZ UNDAV KİMDİR?

1996 yılında Almanya'nın Varel kentinde dünyaya gelen Deniz Undav, aslen Şanlıurfa Viranşehirli bir ailenin çocuğu. Ailesi Yezidi kökenli olan futbolcu, futbola Almanya'da başladı. Genç yaşlarda amatör kulüplerde forma giydikten sonra profesyonel kariyerine Werder Bremen II takımıyla adım attı.

Daha sonra SV Meppen, Union Saint-Gilloise ve Brighton & Hove Albion gibi kulüplerde oynayan Undav, 2023-2024 sezonunda Bundesliga ekibi VfB Stuttgart'a kiralık olarak transfer oldu. Belçika Ligi'nde gol kralı olduğu dönem, kariyerinde dönüm noktası oldu.

MİLLİ TAKIM TERCİHİ: ALMANYA'YA EVET, TÜRKİYE'YE HAYIR

Deniz Undav uzun süre Türkiye A Milli Takımı'nın gündemindeydi. Ancak Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın 2024 Mart ayında yaptığı çağrı, oyuncunun kararını netleştirdi.

Undav, "Almanya'da doğdum, burada büyüdüm. Beni bu noktaya getiren sistem Almanya'ydı. Bu yüzden kararımı buradan yana verdim." açıklamasıyla tercihini duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen daveti kibarca reddeden oyuncu, seçimini duygusal değil, profesyonel nedenlerle yaptığını belirtti.

İLK MAÇ VE PERFORMANSI

Undav, Almanya formasıyla ilk kez 23 Mart 2024 tarihinde Fransa'ya karşı sahaya çıktı. Karşılaşmada ikinci yarıda oyuna giren futbolcu, yüksek mücadele gücüyle dikkat çekti. Alman basını, Undav'ın sahaya koyduğu enerji ve istekli oyunu nedeniyle övgülerde bulundu.

Milli formayı giymesiyle birlikte Almanya kamuoyunda büyük ilgi gören oyuncu, "farklı kökenlerden gelen futbolcuların Alman futboluna kattığı çeşitlilik" başlıklarıyla manşetlere taşındı.

NEDEN TÜRKİYE DEĞİL?

Undav, Türkiye'nin milli takım çağrısını reddetmesinin nedenini "hayatının tamamını Almanya'da geçirmesi" olarak açıkladı.

"Türkiye büyük bir futbol ülkesi, ama ben burada büyüdüm. Almanya bana futbolun temelini verdi. Bu yüzden bu ülke benim için doğal bir seçim oldu." ifadeleriyle tercihini savundu.

Ayrıca Almanya'nın oyun tarzının kendisine daha uygun olduğunu, sistemin kendi futbol karakterine daha çok hitap ettiğini belirtti. Türk Milli Takımı'ndan davet almanın kendisi için gurur verici olduğunu da ekledi.

ALMANYA VE TÜRKİYE'DEKİ YANKILAR

Deniz Undav'ın milli takım tercihi hem Almanya'da hem Türkiye'de geniş yankı uyandırdı. Alman basını, Undav'ın kararını "mantıklı bir adım" olarak yorumlarken, Türkiye'de sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü oyuncunun kararına saygı duydu, bir bölümü ise "kaybedilen bir yetenek" olarak değerlendirdi.

Bazı yorumcular, Undav'ın tercihini sadece kişisel bir karar olarak değil, Türk futbolunun Avrupa'daki yetenekleri kazanma konusundaki eksikliklerine de örnek olarak gösterdi.

KİMLİK VE KÖKEN ETKİSİ

Undav'ın Kürt-Yezidi kökenli bir aileden gelmesi, medyada sıkça gündeme geldi. Ancak futbolcu bu konulara girmeyerek kimliğini siyasi veya kültürel bir yön üzerinden tanımlamaktan kaçındı. "Ben futbolcuyum, sahada kimliğim değil, performansım konuşmalı." diyerek sadece spor yönüne odaklanmak istediğini dile getirdi.

GELECEK PLANLARI

VfB Stuttgart formasıyla Bundesliga'da etkileyici bir performans sergileyen Undav, Almanya Milli Takımı'nda kalıcı olmayı hedefliyor. En büyük amacının 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almak olduğunu söyleyen futbolcu, "Almanya'yı temsil etmek gurur verici bir sorumluluk." ifadelerini kullandı.

Kulüp düzeyinde de başarılı bir sezon geçiren golcü oyuncu, kariyerinde istikrar yakalayarak hem Almanya'da hem Avrupa genelinde adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sonuç olarak Deniz Undav, milli takım tercihini Almanya'dan yana yaptı. Türkiye kökenli olmasına rağmen doğup büyüdüğü ülkenin formasını giymeyi seçen oyuncu, profesyonel kariyerinde önemli bir adım atmış oldu.

Bu karar, hem Almanya'da yetişen Türk asıllı futbolcuların gelecekteki tercihleri açısından hem de futbolun evrensel kimliği bakımından dikkat çeken bir örnek olarak değerlendiriliyor.