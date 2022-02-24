Deniz Ülke Arıboğan kimdir? Deniz Ülke Arıboğan kaç yaşında, nereli? Deniz Ülke Arıboğan hayatı ve biyografisi!

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DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 21 Ocak 1965

57 yaşında

İstanbul

Deniz Ülke Arıboğan (d. 21 Ocak 1965, İstanbul), Türk akademisyen. Oxford Üniversitesi Harris Manchester College CRIC (Çatışma Çözümü Merkezi) kıdemli üyesidir. İstanbul Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı, İTBF - Dekanı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Başkanı, Politik Psikoloji Merkezi Müdürüdür.

TED Ankara Koleji'nin ardından 1986'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitiren Arıboğan, aynı yıl İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde lisansüstü eğitimine başlamış ve 1987 yılında Prof. Dr. Esat Çam'ın asistanı olarak akademik hayata girmiştir. 1993 yılında doktor, 1998 yılında doçent unvanlarını alan Arıboğan İskoçya St. Andrews Üniversitesi'nde Uluslararası Güvenlik Okulunu bitirerek terör ve güvenlik konularında uzmanlaşmıştır. 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde göreve başlayan Arıboğan, 2003 yılında aynı üniversitede uluslararası ilişkiler alanında profesör unvanı almıştır.

2002-2004 yılları arasında International Studies Association/ CISS Başkan Yardımcılığı, 2002-2006 yılları arasında da İstanbul Bilgi Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, 2006-2007 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2007-2010 yılları arasında da Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı. Harp Akademileri, Hava Harp Okulu, Uluslararası Askeri Görev Gücü Komutanlıkları ve NATO konferanslarında dersler verdi. 2016-2017 yılları arasında Oxford Üniversitesi St. Antony's College'de misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Halen Oxford Üniversitesi Harris Manchester College CRIC (Çatışma Çözümü Merkezi) kıdemli üyesi olarak ve Üsküdar Üniversitesi'nde Rektör Danışmanı, İTBF - Dekanı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Başkanı/ Politik Psikoloji Merkezi Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Yayınlanmış çok sayıda ulusal ve uluslararası makalesi ve on kitabı bulunmakla birlikte aynı zamanda Albert Einstein tarafından kurulan Dünya Sanat ve Bilimler Akademisi'ne seçilen ilk seçilen iki Türk akademisyenden birisidir.

Nobel Barış Ödülü adayı ve politik psikoloji biliminin kurucularından psikanalist Vamık Volkan ve IRA'ya silah bıraktırmasıyla tanınan Kuzey İrlanda Parlamentosu'nun ilk sözcüsü ve Liberal Enternasyonal eski başkanı ve halen Birleşik Krallık Lordlar Kamarası üyesi psikoterapist Lord Alderdice ile birlikte International Dialogue Initiative çalışma grubu ile çalışmakta ve söz konusu çalışma grubunda konunun uzmanları ile dünyadaki sorunlu alanlarda terörizm ve iç çatışmaların yarattığı olumsuz psikolojik etkilerin bertaraf edilmesi amaçlı çalışmalar yürütmektedir. Eski akademisyen ve Millî İstihbarat Teşkilatı yöneticisi Prof. Dr. Mahir Kaynak'ın kızıdır. Lütfi Arıboğan ile evli ve iki çocuk annesidir.

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